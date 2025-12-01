Za ohranjanje ustne higiene je ključno redno ščetkanje zob, uporaba zobne nitke, ustne vodice in obiskovanje zobozdravnika. Kljub temu pa se mnogi sprašujejo, kdaj je najbolje uporabiti ustno vodico, pred ali po ščetkanju zob?

Pogosto se pojavi vprašanje, ali ustno vodico uporabiti pred ali po ščetkanju zob, vendar je odgovor enostaven: ustna vodica naj bo uporabljena po ščetkanju, vendar ne takoj po njem.

Zakaj je ščetkanje ključno pred ustno vodico?

Ščetkanje zob odstrani ostanke hrane in bakterije, s čimer omogoči fluoridu v zobni pasti, da se oprime in okrepi sklenino. Ustna vodica, sama po sebi, ne more nadomestiti tega pomembnega mehanskega čiščenja, zato je treba najprej očistiti zobe, preden jo uporabimo.

Če se ustna vodica uporablja takoj po ščetkanju, lahko odstrani koncentrirani fluorid, preden ta dobi dovolj časa, da učinkuje in zaščiti sklenino.

Kdaj je torej najboljše uporabiti ustno vodico?

Za maksimalne koristi je priporočljivo, da se po ščetkanju ne izpiramo takoj, da fluorid ostane na zobeh dlje časa. Ustna vodica lahko pomaga ohranjati svežino v ustih, zmanjšuje slab zadah in pomaga pri zmanjšanju števila bakterij čez dan. Idealno je, da se ustna vodica uporablja čez dan, po kosilu ali med delovnim dnevom, ko ni možnosti za takojšnje ščetkanje zob.

Zakaj je čas uporabe ustne vodice tako pomemben?

Ustna vodica igra pomembno podporno vlogo pri ustni higieni. Njena naloga je doseči področja, ki jih ščetke in nitke ne morejo doseči, ter dostaviti sestavine, ki zmanjšujejo bakterije, osvežijo zadah, pomirjajo dlesni, ali krepijo sklenino, odvisno od vrste izdelka. Vendar pa ustna vodica nikoli ne sme nadomestiti ščetkanja ali medzobnega čiščenja; je le dopolnilo, ne nadomestilo.

Zato zobozdravniki svetujejo, da se po ščetkanju izpljune odvečna pasta in se izogibamo izpiranju z vodo ali ustno vodico vsaj 20 do 30 minut. Ustno vodico lahko nato uporabimo kasneje čez dan oziroma pred spanjem, pri čemer je priporočljivo izbrati tisto, ki vsebuje fluorid za dodatno zaščito sklenine.