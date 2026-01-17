  • Delo d.o.o.
NAJBOLJ ZNANA VAJA

Zakaj je skleca kraljica vaj

Kraljica je, ker ne potrebuje prestola. In ker je ni mogoče »nategniti«.
Skleci so najbolj znana telesna vaja. FOTO: Getty Images
Skleci so najbolj znana telesna vaja. FOTO: Getty Images
Janez Kušar
 17. 1. 2026 | 06:16
Skleca je ena redkih vaj, ki jo skoraj vsak pozna, a jo hkrati pogosto podcenjujemo. Deluje preprosto, skoraj staromodno, vendar prav v tej navidezni preprostosti tiči njena resnična moč. Skleca ne potrebuje fitnesa, dragih naprav ali posebnih pogojev. Potrebuje le telo, tla in nekaj volje. Prav zato ostaja ena najbolj celostnih in učinkovitih vaj za razvoj moči, stabilnosti in nadzora nad telesom.

Skleca ni le vaja za roke

Pri skleci ne delajo zgolj roke. Aktivirajo se prsne mišice, ramena in tricepsi, hkrati pa tudi trebušne mišice, hrbet in celo zadnjica. Telo mora delovati kot ena sama, povezana celota. Če popusti sredina telesa, vaja takoj izgubi kakovost. Skleca zato ni zgolj vaja za moč zgornjega dela telesa, temveč tudi vaja za pravilno držo, ravnotežje in koordinacijo.

Prav skozi skleco se učimo ohranjati napetost in stabilnost celotnega telesa - lastnost, ki je ključna tako pri športu kot v vsakdanjem življenju.

Ena vaja, nešteto različic

Posebna vrednost sklece je v njeni izjemni prilagodljivosti. Izvajamo jo lahko na kolenih ali ob steni, klasično na tleh ali z dvignjenimi nogami. Lahko jo upočasnimo, pospešimo, dodamo plosk, rotacijo ali celo enoročno izvedbo. Skleca raste skupaj z vaditeljem.

Zaradi tega je primerna tako za popolne začetnike kot za zelo izkušene rekreativce in športnike. Redkokatera vaja omogoča tako jasen in postopen napredek brez dodatnih pripomočkov.

Iskrena vaja, ki pokaže resnično stanje telesa

Skleca je tudi izjemno iskrena vaja. Takoj razkrije, kako spočiti, zbrani in močni smo v tistem trenutku. Slabega dne se pri njej ne da skriti, dober dan pa se hitro pozna. Ker temelji na lastni telesni teži, naravno spodbuja zdravo razmerje med močjo in maso telesa - temelj funkcionalnega gibanja.

Učinkovitost brez zapletanja

Poleg vsega je skleca tudi časovno zelo učinkovita. Že nekaj kakovostno izvedenih ponovitev lahko prebudi telo, pospeši srčni utrip in aktivira ključne mišične skupine. Je vaja, ki povezuje moč, zavedanje telesa in nadzor gibanja - brez nepotrebnega zapletanja.

Skleca je kraljica vaj, ker nas vedno znova opominja, da je največja moč pogosto skrita v osnovah.

