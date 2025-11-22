Zima je čas, ko se ritem življenja naravno umiri. Dnevi so krajši, urniki bolj predvidljivi, doma preživimo več časa in posledično imamo več nadzora nad tem, kaj in kdaj jemo. Prav zato strokovnjaki pogosto poudarjajo, da je zimski čas veliko primernejši za premišljeno spremljanje vnosa kalorij kot pa drugi letni časi.

Štetje kalorij že dolgo razdvaja: nekateri prisegajo nanj, drugi se mu izogibajo. A resnica je precej bolj preprosta. V trenutkih, ko imamo urejen ritem, jasnejšo glavo in manj impulzivnih prehranskih odločitev, je štetje kalorij lahko izjemno koristno. Pomaga nam razumeti svoje navade, razkriti skrite kalorijske »pasti« in postopoma oblikovati dolgoročne spremembe v prehrani. Ni nujno, da gre za strogo matematično operacijo, dovolj je, da si ustvarimo občutek, koliko energije dejansko vnašamo, in ga uravnotežimo s tem, koliko energije porabimo.

Pozimi to poteka veliko lažje, saj nas ne preganjajo poletne skušnjave

Telo je pozimi bolj umirjeno, lakota bolj predvidljiva, obroki pa bolj dosledni. Marsikdo ugotovi, da v tem obdobju lahko brez velikih odrekanj vzpostavi ritem, ki ga brez težav ohranja več mesecev.

Seveda pa štetje kalorij nikoli ne sme postati obsesija. Če se spremeni v stres, izgubi svoj namen. Preveč natančno preračunavanje nas lahko oddalji od naravnih občutkov lakote in sitosti, hrana pa postane zgolj seštevek številk. Prehranjevanje mora ostati prijetno, sproščeno in predvsem usklajeno z občutki, ki jih imamo o svojem telesu.

Najboljši pristop je vedno kombinacija zavedanja in poslušanja samega sebe

Ko opazimo, da smo utrujeni, brez energije ali razdraženi, je to pogosto znak, da smo pojedli premalo. Ko se po obroku nehamo osredotočati na hrano in ne čutimo več potrebe po dodatnem grižljaju, je to običajno trenutek, ko smo pojedli ravno prav. Na ta način lahko počasi razvijemo bolj intuitiven odnos do hrane, ki ne temelji le na številkah, temveč predvsem na občutku.

Zima je tako idealna priložnost, da se brez pritiska in brez ekstremov naučimo, kako uravnotežiti svoje prehranske navade. Ko se temperatura spusti, je v resnici najlažje dvigniti zavedanje – o hrani, o telesu in o tem, kaj oboje zares potrebuje.