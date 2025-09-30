Zakaj je ta rastlina v svetu vse bolj priljubljena, na Danskem pa prepovedana?

Če za izraz ashwagandha oziroma ašvaganda še niste slišali, rastlino s tem imenom morda poznate pod poimenovanjem zimska češnja ali indijski ginseng.

Tako ji namreč pogosteje pravimo pri nas. Kot paradižnik in jajčevec sodi v družino razhudnikov ter izhaja iz Indije, kjer je njena zdravilna moč že dolgo znana.

Ob vsakodnevni uporabi ašvaganda pomirja in zagotavlja boljši spanec, blaži vnetne procese ter se večinoma uporablja za zniževanje količine stresnega hormona kortizola v krvi.

Več kot 200 različnih raziskav je pokazalo, da ašvaganda pozitivno vpliva tudi na spomin, odpornost, blaži nespečnost, uravnava krvni sladkor, blaži simptome mene, zagotavlja več energije, uravnava hormone, pomaga pri občutkih depresije, znižuje slab holesterol, povečuje libido in več kot učinkovito premaguje kronično napetost. Ampak, to že vse vemo, kajne? Ne vemo pa tega ...

Zakaj je ašvaganda na Danskem prepovedana?

Danska je aprila 2023 sprejela odločitev o prepovedi uporabe ašvagande v prehranskih dopolnilih. Razlog je previdnost, saj so poročila danskega tehničnega univerzitetnega inštituta opozorila na možne učinke na hormone ščitnice in spolne hormone, plodnost ter tveganje v nosečnosti.

Nekatere študije na živalih so pokazale zmanjšano kakovost semenčic, pri ljudeh pa je redko poročano o povišani ravni hormonov ščitnice. Dokazi o vplivu na plodnost in nosečnost pa ostajajo nejasni, zato je Danska iz previdnosti posegla po popolni prepovedi.

Drugod po svetu je uporaba ašvagande še vedno dovoljena, vendar strokovnjaki priporočajo, da se je v času nosečnosti in dojenja raje izogibamo.

Kako in kdaj jo uporabljati?

Uporaba ašvagande je odvisna od želenih učinkov. Če želimo več miru in boljši spanec, jo je priporočljivo jemati zvečer, saj pomaga sprostiti telo in olajša uspavanje. Če pa želimo več energije in koncentracije, je bolj primerna jutranja uporaba na prazen želodec.

Najpogosteje se uživa v obliki prahu, pomešanega z vodo ali mlekom (1–2 žlički na dan), lahko pa tudi kot tekoči izvleček, ki učinkuje hitreje.

Med mitom in resnico

Čeprav je ašvaganda v zadnjih letih postala pravi hit med ljubitelji naravnih dopolnil, je pomembno, da jo uporabljamo odgovorno. Njeni pozitivni učinki so potrjeni v določenih raziskavah, a popolnih dokazov o varnosti in dolgoročni uporabi še ni. Tako ostaja rastlina na presečišču med tradicionalno modrostjo in sodobno znanostjo.