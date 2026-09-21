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Zakaj je tako težko teči počasi? Napaka, zaradi katere rekreativci na treningu izgubljajo voljo

Hitro teči je težko. Toda včasih je presenetljivo težko tudi teči počasi.
Pri preverjanju intenzivnosti nam lahko pomaga preprosta metoda, za katero ne potrebujemo športne ure ali zapletenih izračunov. To je pogovorni test. FOTO: Getty Images/istockphoto
Pri preverjanju intenzivnosti nam lahko pomaga preprosta metoda, za katero ne potrebujemo športne ure ali zapletenih izračunov. To je pogovorni test. FOTO: Getty Images/istockphoto
Janez Kušar
 21. 9. 2026 | 08:51
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Počasen tek ni namenjen tistim, ki ne zmorejo hitreje. Prav nasprotno: lahkotni teki so pomemben del vzdržljivostnega treninga, saj pomagajo graditi aerobno zmogljivost in ohranjati svežino za intenzivnejše vadbe.

Danes gremo res na lahko. Brez dokazovanja.

Prvih pet minut je vse v redu. Potem pogledamo uro. Tempo je malo prepočasen. Pospešimo. Na naslednjem kilometru še malenkost. In iz lahkotnega teka smo ponovno naredili trening, ki ni ne zares lahek ne zares hiter. Dobrodošli v eni najbolj razširjenih težav rekreativnega športa: vsi razumemo, kaj pomeni teči počasi, dokler nam športna ura ne pokaže številke.

Toda počasen trening ni namenjen tistim, ki ne zmorejo hitreje. Je pomemben del načrtovane vadbe, ki lahko pomaga izboljševati vzdržljivost in omogoča kakovostnejšo izvedbo intenzivnejših treningov.

Zakaj je počasen tek pomemben za vzdržljivost?

Pri vzdržljivostnih športnikih je nizka intenzivnost temelj velikega dela treninga. Opazovanja in raziskave vadbe vrhunskih vzdržljivostnih športnikov že dolgo kažejo, da velik delež treninga opravijo pri razmeroma nizki intenzivnosti. Pogosto se omenja razmerje 80: 20, pri katerem približno 80 odstotkov treninga poteka pri nizki intenzivnosti, preostali del pa pri višji. Vendar to ni univerzalni recept, po katerem bi moral vsak rekreativec natančno razdeliti svoje vadbene minute.

Pomembnejše je razumevanje osnovnega načela: trening mora biti raznovrsten, intenzivnost pa prilagojena ciljem in telesni pripravljenosti.

Počasi tečemo zato, da lahko drugič tečemo hitreje

Pri nižji intenzivnosti lahko opravimo veliko aerobnega dela, ne da bi se pri tem pretirano utrudili. Telo dobiva dražljaje za vzdržljivostne prilagoditve, hkrati pa ohranjamo več svežine za treninge, pri katerih želimo teči hitreje. Če vsak lahkoten tek spremenimo v srednje težkega, si lahko nakopičimo precej utrujenosti, ne da bi s tem nujno dosegli najboljši učinek vadbe.

Prav zato je pomembno, da znamo razlikovati med lahkotnim tekom, pri katerem gradimo vzdržljivost, in intenzivnejšim treningom, pri katerem načrtno obremenimo telo.

Zakaj med tekom nenehno pospešujemo?

Ker počasnost rekreativnemu egu ni posebej všeč. Športna ura kaže tempo. Na aplikacijah za spremljanje vadbe vidimo, kako hitro tečejo prijatelji. Sosed nas je ravno prehitel. Mi pa se spomnimo, da smo isti kilometer prejšnji teden pretekli dvajset sekund hitreje. In že smo tam. Lahkoten tek postane dokazovanje. Namesto da bi sledili načrtu, začnemo loviti številke. Tempo, ki bi moral biti sproščen, postane vedno hitrejši, trening pa izgubi svoj prvotni namen.

Kako vemo, ali tečemo dovolj počasi?

Pri preverjanju intenzivnosti nam lahko pomaga preprosta metoda, za katero ne potrebujemo športne ure ali zapletenih izračunov. To je pogovorni test. Pri lahkem vzdržljivostnem naporu bi morali praviloma še vedno govoriti v celih stavkih, ne da bi morali med vsakim stavkom dramatično loviti sapo. Če med tekom komaj izgovorimo nekaj besed, je intenzivnost verjetno previsoka za resnično lahkoten trening.

Seveda se občutek napora razlikuje glede na telesno pripravljenost, teren, vreme in utrujenost. Zato ni enega samega tempa, ki bi bil primeren za vse tekače. Pomembno je, da lahkoten tek ostane lahkoten.

Včasih je težje teči počasi kot hitro

Hitro teči je težko. Toda včasih je presenetljivo težko tudi teči počasi. Za prvo potrebujemo dobre noge. Za drugo pa včasih predvsem dovolj miren ego. Počasen tek ni izgubljen trening in tudi ne dokaz slabe pripravljenosti. Je del premišljenega pristopa k vzdržljivostni vadbi, ki nam omogoča, da treniramo redno, obvladujemo utrujenost in se pripravljamo na zahtevnejše napore.

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