  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZNANOST O PREHRANI

Zakaj je tako težko ugotoviti, katera hrana je zdrava in katera ne

Znanstveniki pojasnjujejo, zakaj so nasveti o zdravi prehrani tako pogosto nasprotujoči?
Raziskave o prehrani pogosto financira tudi prehranska industrija. FOTO: Getty Images
Raziskave o prehrani pogosto financira tudi prehranska industrija. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 16. 3. 2026 | 13:00
4:17
A+A-

Je mleko zdravo ali škodljivo? Je rdeče meso nevarno? So ketogena, veganska ali mediteranska dieta ključ do dolgega življenja? Odgovori na ta vprašanja so pogosto nejasni, saj je raziskovanje prehrane ena najtežjih nalog v medicinski znanosti.

Čeprav se zdi, da bi moralo biti preprosto ugotoviti, katera hrana koristi zdravju in katera škodi, je resničnost precej bolj zapletena. Na rezultate vplivajo številni dejavniki, od življenjskega sloga in genetike do načina priprave hrane.

Zakaj so raziskave o prehrani tako zahtevne

V idealnem svetu bi znanstveniki lahko izvedli popoln poskus: tisoče ljudi bi več let jedlo enako hrano, razlika pa bi bila le v enem samem živilu, ki bi ga raziskovalci preučevali.

Takšna raziskava bi omogočila zelo natančne zaključke. V praksi pa je to skoraj nemogoče tako zaradi ogromnih stroškov kot tudi zaradi etičnih in praktičnih razlogov.

Zato raziskovalci večinoma uporabljajo tako imenovane opazovalne študije, v katerih spremljajo prehranske navade ljudi in jih primerjajo z njihovim zdravstvenim stanjem.

Težava: ljudje pogosto napačno poročamo o tem, kaj jemo

Velika slabost takšnih raziskav je, da temeljijo na podatkih, ki jih ljudje posredujejo sami. Udeleženci morajo zapisovati ali se spominjati, kaj so jedli, včasih celo več mesecev nazaj.

Spomin pa ni vedno zanesljiv. Ljudje lahko pozabijo na prigrizke, napačno ocenijo velikost porcij ali ne poznajo vseh sestavin v hrani, ki jo pojedo v restavracijah.

Poleg tega se prehranske navade s časom spreminjajo. Podatek o tem, kaj je nekdo jedel danes, ne pove veliko o tem, kaj bo jedel čez deset let.

Vpliv industrije in medijev

Raziskave o prehrani pogosto financira tudi prehranska industrija. To samo po sebi ne pomeni, da so rezultati napačni, vendar lahko vpliva na interpretacijo rezultatov. Študije so pokazale, da so raziskave, ki jih financira industrija, pogosteje naklonjene izdelkom svojih financerjev.

Te rezultate nato pogosto povzamejo mediji, včasih brez širšega konteksta ali opozoril o omejitvah raziskave. Zato lahko javnost dobi vtis, da se znanstvena priporočila o prehrani nenehno spreminjajo.

Hrana in zdravje sta zelo zapletena

Prehrana je izjemno kompleksna. Ena sama dieta lahko vključuje na stotine različnih živil in hranil. Na primer, mediteranska dieta je pogosto povezana z boljšim zdravjem. Toda vsak človek jo razume nekoliko drugače, nekdo redno uživa olivno olje in ribe, drugi več zelenjave, tretji tudi kozarec vina.

Težava nastane tudi, ko ljudje iz prehrane izločijo določeno živilo. Če nekdo ne uživa mesa, ga običajno nadomesti z drugimi živili, kot so stročnice ali rastlinski viri beljakovin. Zato je težko ugotoviti, ali je zdravstveni učinek posledica izločanja mesa ali dodatka novih živil.

Vsak človek se na hrano odziva drugače

Raziskave kažejo, da se lahko ljudje na isto hrano odzovejo zelo različno. Pri nekaterih obrokih lahko enaka hrana pri dveh ljudeh povzroči popolnoma drugačen odziv v presnovi. To pomeni, da univerzalna prehranska priporočila morda ne ustrezajo vsem.

Kaj lahko iz tega potegnemo

Kljub številnim zapletom so nekatere ugotovitve precej jasne. Večina strokovnjakov se strinja, da so za zdravje koristni:

  • sadje in zelenjava
  • polnovredna živila
  • zmerno uživanje hrane

Po drugi strani pa so živila z veliko sladkorja, soli in močno predelanih sestavin povezana z večjim tveganjem za bolezni.

Znanstveniki bodo še naprej izboljševali raziskovalne metode, vendar hitrih in enostavnih odgovorov na vprašanja o prehrani verjetno ne bo. Ker pa je hrana del vsakdanjega življenja, zanimanje za to področje ne bo izginilo.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki