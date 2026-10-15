Zakaj je tako težko začeti teči?

Mnogi tekači opažajo, da je prvih deset do 15 minut teka najtežjih. Dihanje je lahko napornejše, noge so težke, tempo, ki bi ga sicer zlahka vzdrževali, pa se nenadoma zdi presenetljivo zahteven. Toda to še ne pomeni, da smo slabo telesno pripravljeni. Razlog se pogosto skriva v povsem običajnem fiziološkem procesu, skozi katerega gre telo ob začetku telesne dejavnosti.

Ta pojav lahko občutijo tako začetniki, ki se prvič pripravljajo na tek na pet kilometrov, kot izkušeni vzdržljivostni športniki. Ko začnemo teči, mišice potrebujejo energijo skoraj takoj, vendar se telesni sistemi, ki zagotavljajo njeno proizvodnjo s pomočjo kisika, ne morejo prilagoditi povsem v istem trenutku.

Zato se na začetku teka pogosto zdi, da mišice zahtevajo več, kot jim lahko telo takoj zagotovi. Dobra novica je, da lahko s primernim ogrevanjem, ustreznim tempom in redno vadbo ta prehod olajšamo.

Kaj se v telesu dogaja ob začetku teka?

Takoj ko začnemo teči, se potrebe delujočih mišic po energiji hitro povečajo. Telo se mora odzvati na novo obremenitev, zato začne srce biti hitreje, dihanje postane globlje in pogostejše, pretok krvi pa se poveča v mišicah, ki opravljajo največ dela. S krvjo do mišic prihaja več kisika, ki ga potrebujejo za aerobno pridobivanje energije. Pri tem načinu presnove mišice s pomočjo kisika izkoriščajo energijske snovi, predvsem ogljikove hidrate in maščobe.

Čeprav se telo na telesni napor začne prilagajati zelo hitro, se vsi procesi ne vzpostavijo v trenutku. Srce, pljuča, krvni obtok in mišice potrebujejo nekaj časa, da se njihovo delovanje uskladi z zahtevami teka. Prav zaradi tega se lahko na začetku pojavijo občutki, kot so težko dihanje, težke noge in večji napor, kot bi ga pričakovali glede na hitrost teka. Telo še ni doseglo stanja, v katerem bi lahko dovajanje in poraba kisika učinkovito sledila trenutnim potrebam.

Kaj je kinetika porabe kisika?

Fiziologi ta proces imenujejo kinetika porabe kisika oziroma kinetika VO₂. Izraz opisuje, kako hitro se poraba kisika v telesu poveča, ko začnemo vaditi ali povečamo intenzivnost telesne dejavnosti. Prilagajanje poteka postopoma. Najprej se povečata pretok krvi in dovajanje kisika v delujoče mišice. Nato se okrepi aerobna proizvodnja energije, ki postopoma prevzema večji delež energetskih potreb. Ko se dovajanje kisika in njegove potrebe v veliki meri uskladijo, telo doseže tako imenovano fiziološko ravnovesno stanje. To pomeni, da se organizem prilagodi obremenitvi in lahko tek nadaljuje z bolj ustaljenim odzivom srčno-žilnega in dihalnega sistema.

Preden se to zgodi, morajo mišice kljub vsemu dobiti dovolj energije za nadaljevanje gibanja. Telo zato v začetnem obdobju uporablja tudi energijske zaloge v mišicah in se opira na presnovne procese, ki omogočajo hitro oskrbo z energijo, še preden se aerobni sistem v celoti prilagodi. Posledice tekači dobro poznajo. Dihanje se lahko zdi nesorazmerno naporno, noge so težke ali okorne, občutek napora pa je večji, kot bi pričakovali glede na izbrani tempo.

Zakaj po desetih do 15 minutah tek nenadoma postane lažji?

Mnogi tekači po približno desetih do 15 minutah opazijo, da se občutek napora spremeni. Dihanje postane bolj enakomerno, korak bolj sproščen, tempo pa lažje vzdržujejo. Zdi se, kot da je telo nenadoma našlo pravi ritem. V ozadju te spremembe je postopna prilagoditev telesa na obremenitev. Dovajanje kisika se poveča, aerobna proizvodnja energije prispeva večji delež, delovanje srčno-žilnega sistema pa je bolje usklajeno z zahtevami teka.

Med ogrevanjem se poveča tudi temperatura mišic, kar ugodno vpliva na njihovo delovanje in učinkovitost gibanja. Ko se ti procesi uskladijo, se tek pogosto zdi bolj tekoč in zahteva manj zavestnega napora. Čas, ki ga telo potrebuje za prilagoditev, ni pri vseh enak. Odvisen je od telesne pripravljenosti, predhodnega ogrevanja, intenzivnosti teka, utrujenosti in drugih dejavnikov. Pri nekaterih se občutek izboljša že po nekaj minutah, drugi potrebujejo nekoliko več časa.

Kako olajšati prvih 15 minut teka?

Čeprav začetnega prilagajanja telesa ne moremo povsem odpraviti, lahko z nekaj preprostimi ukrepi zmanjšamo neprijeten občutek na začetku teka.

1. Pred tekom se postopoma ogrejmo

Postopno ogrevanje je eden najučinkovitejših načinov za pripravo telesa na napor. Začnemo lahko s hitro hojo, nato preidemo na lahkoten tek in šele zatem postopoma povečujemo hitrost. Tako se zvišuje temperatura mišic, povečuje pretok krvi in začne aktivneje delovati aerobni sistem. Telo se na obremenitev pripravi še pred začetkom glavnega dela treninga.

Raziskave kažejo, da lahko ustrezno ogrevanje pospeši odziv porabe kisika med poznejšo telesno dejavnostjo. Ta pojav se v fiziologiji vadbe pogosto imenuje predaktivacija oziroma priming.

2. Začnimo počasneje, kot nameravamo teči

Če za ogrevanje nimamo dovolj časa, lahko pomaga že to, da prvih nekaj minut tečemo počasneje od načrtovanega tempa. Namesto da takoj poskušamo doseči običajno hitrost, jo povečujemo postopoma. Takšen začetek omogoča telesu, da se lažje prilagodi povečanim energetskim potrebam. Hkrati zmanjša verjetnost, da bi že na začetku porabili preveč energije in se prehitro utrudili.

Zlasti začetniki naj se izogibajo prehitremu začetku. Tempo, pri katerem lahko še govorijo v krajših stavkih, je pri lahkotnem teku pogosto primernejši od hitrosti, ki že po nekaj minutah povzroči izrazito zadihanost.

3. Redno izvajajmo vzdržljivostno vadbo

Telesna pripravljenost vpliva tudi na to, kako hitro se organizem prilagodi obremenitvi. Redna vzdržljivostna vadba izboljšuje sposobnost srčno-žilnega sistema za dovajanje kisika ter sposobnost mišic, da ga izkoristijo za proizvodnjo energije. Koristna je kombinacija različnih oblik teka. Lahkotni teki gradijo vzdržljivostno osnovo, tempo teki pomagajo izboljševati sposobnost vzdrževanja večje hitrosti, intervalni treningi pa telo postopoma privajajo na intenzivnejše napore. Obremenitev je treba prilagoditi posameznikovi pripravljenosti. Za večino rekreativnih tekačev je pomembno, da večji del treninga opravijo pri zmerni intenzivnosti, zahtevnejše enote pa vključujejo postopoma in z dovolj časa za okrevanje.

4. Upoštevajmo, da je začetni občutek napora običajen

Na začetek teka vpliva tudi psihološki dejavnik. Izkušeni tekači vedo, da se lahko prve minute zdijo neprijetne, in tega ne razumejo nujno kot znak slabe telesne pripravljenosti ali neuspešnega treninga. Namesto da bi se takoj obremenjevali z občutkom težkih nog ali hitrejšim dihanjem, lahko nekoliko upočasnijo tempo in telesu pustijo čas za prilagoditev.

Pomembno je, da se naučimo razlikovati med običajnim začetnim naporom in opozorilnimi znaki. Nenadna bolečina v prsih, omedlevica, izrazita omotica ali nenavadna zadihanost niso simptomi, ki bi jih smeli preprosto pripisati ogrevanju. V takšnem primeru je treba vadbo prekiniti in poiskati ustrezno zdravstveno pomoč.

Težak začetek še ne pomeni slabega teka

Občutek, da je tek v prvih desetih do 15 minutah najtežji, je pri številnih ljudeh posledica običajnega prilagajanja telesa na telesni napor. Mišice potrebujejo energijo takoj, srčno-žilni in dihalni sistem pa potrebujeta nekaj časa, da se njuno delovanje uskladi z zahtevami gibanja. Ko se poraba kisika poveča in se telo prilagodi obremenitvi, postane tek pogosto bolj udoben, dihanje pa bolj nadzorovano.

Za prijetnejši začetek zato ni nujno, da moramo izboljšati telesno pripravljenost ali teči hitreje. Pomagajo že postopno ogrevanje, počasnejši začetek in redna vzdržljivostna vadba. Najpomembneje je, da telesu omogočimo čas za prilagoditev ter hitrost in intenzivnost teka prilagodimo svojim zmožnostim.