Temna čokolada ni le sladka razvada. Snovi v kakavu lahko ugodno vplivajo na spomin, koncentracijo, razpoloženje in prekrvavitev možganov. Toda koliko čokolade je priporočljivo pojesti?

Kakav in temna čokolada imata s sadjem in zelenjavo več skupnega, kot si morda predstavljamo. Znanstvene raziskave namreč kažejo, da lahko nekatere snovi v kakavu na naše zdravje vplivajo podobno kot zaščitne snovi, ki jih najdemo v sadju in zelenjavi. Gre za flavonoide, naravne rastlinske spojine z antioksidativnimi in protivnetnimi lastnostmi.

Uživanje temne čokolade povezujejo z boljšim zdravjem srca in ožilja, vse več pozornosti pa raziskovalci namenjajo tudi njenemu vplivu na delovanje možganov, miselne sposobnosti, razpoloženje in morebitno zaščito pred nekaterimi boleznimi.

Zakaj je temna čokolada tako posebna?

Flavonoide najdemo v številnih živilih, predvsem v sadju, zelenjavi in čaju. Ko naštevamo živila, bogata z antioksidanti, pa pogosto pozabimo na kakav, osnovno surovino za izdelavo čokolade. Kakavova zrna vsebujejo veliko flavanolov, podskupine flavonoidov, med katerimi sta posebej pomembna katehin in epikatehin. Njihova vsebnost je odvisna od sorte kakava, načina pridelave in predelave. Nekateri postopki predelave lahko namreč precej zmanjšajo količino teh koristnih spojin.

Dober vir flavanolov je tudi temna čokolada z visokim deležem kakava. Praviloma velja, da večji delež kakava pomeni manj sladkorja in več koristnih kakavovih spojin, čeprav sam odstotek kakava še ni zagotovilo za visoko vsebnost flavanolov.

Koliko temne čokolade je zdravo pojesti na dan?

Pri uživanju čokolade več ni nujno bolje. Čeprav vsebuje številne koristne snovi, je energijsko bogato živilo, zato lahko pretiravanje hitro izniči nekatere njene prednosti. Raziskave o ugodnih učinkih kakava na ožilje so pokazale, da lahko že 200 miligramov kakavovih flavanolov na dan prispeva k ohranjanju normalne prožnosti krvnih žil in pretoka krvi. Takšno količino lahko vsebuje približno 2,5 grama posebej bogatega kakavovega prahu ali deset gramov temne čokolade z visoko vsebnostjo flavanolov. V običajnih čokoladah se te vrednosti lahko precej razlikujejo.

Za večino ljudi je razumna dnevna porcija od 10 do 20 gramov temne čokolade z najmanj 70-odstotnim deležem kakava, če jo vključijo v sicer uravnoteženo prehrano. To ni predpisani zdravilni odmerek, temveč način zmernega uživanja čokolade.

Temna čokolada izboljšuje razpoloženje in zmanjšuje miselno utrujenost

Pozitivna povezava med uživanjem kakava in zdravjem srca ter ožilja je razmeroma dobro raziskana. Ker je dobro srčno-žilno zdravje pomembno tudi za ustrezno prekrvavitev možganov in ohranjanje miselnih sposobnosti, raziskovalce zanima, ali lahko temna čokolada neposredno vpliva tudi na naše mišljenje, spomin in čustvovanje. Skoraj vsakdo pozna občutek, ko ga košček čokolade poživi ali mu izboljša razpoloženje. Ni naključje, da po čokoladi pogosto posegamo med stresnimi obdobji, zahtevnim delom ali učenjem.

Nekatere raziskave kažejo, da lahko kakavovi flavanoli zmanjšajo miselno utrujenost in izboljšajo nekatere vidike miselne zmogljivosti med dolgotrajnim umskim naporom. Ugoden vpliv bi lahko imela predvsem boljša prekrvavitev možganov, svoje pa prispevata tudi teobromin in manjša količina kofeina, ki ju naravno vsebuje kakav. Zanimiva je tudi raziskava, objavljena v ugledni medicinski reviji New England Journal of Medicine, v kateri so ugotovili statistično povezavo med porabo čokolade na prebivalca posamezne države in številom Nobelovih nagrajencev. Seveda to ne pomeni, da zaradi uživanja čokolade postanemo pametnejši. Takšna povezava namreč ne dokazuje vzroka in posledice.

Nekoliko bolj spodbudne so ugotovitve nekaterih raziskav o vplivu čokolade na razpoloženje, zmanjševanje občutka napetosti in zaskrbljenosti. Dobro razpoloženje pa je za uspešno opravljanje vsakodnevnih nalog včasih prav tako pomembno kot miselna zmogljivost.

Kako temna čokolada deluje na možgane?

Snovi v kakavu lahko na delovanje možganov vplivajo prek več bioloških mehanizmov. Med najpomembnejšimi so izboljšanje pretoka krvi, vpliv na celično signaliziranje ter antioksidativno in protivnetno delovanje. Oksidativni stres in kronična vnetja imajo pomembno vlogo pri staranju organizma, tudi možganov. Prav zato raziskovalci proučujejo morebitno vlogo kakavovih flavanolov pri preprečevanju starostnega upada miselnih sposobnosti in razvoju nevrodegenerativnih bolezni, med katere spada tudi alzheimerjeva bolezen.

Laboratorijske raziskave nakazujejo, da bi lahko nekatere spojine v kakavu vplivale na procese, povezane z nastajanjem in kopičenjem beta-amiloida, značilnega za alzheimerjevo bolezen. Posebej zanimiv je tudi morebitni vpliv kakavovih flavanolov na možganski nevrotrofični dejavnik BDNF. Gre za beljakovino, ki ima pomembno vlogo pri razvoju, preživetju in delovanju živčnih celic ter sodeluje pri učenju, oblikovanju spomina in prilagodljivosti možganov. Vendar dosedanje ugotovitve še ne dokazujejo, da lahko redno uživanje temne čokolade prepreči demenco ali zdravi alzheimerjevo bolezen.

Ali lahko čokolada zmanjša tveganje za možgansko kap?

Morebitni zaščitni učinki kakava niso omejeni zgolj na delovanje živčnih celic. Znanstveniki že dolgo raziskujejo tudi povezavo med uživanjem čokolade in tveganjem za možgansko kap. Švedski raziskovalci so v obsežni epidemiološki raziskavi, v kateri je sodelovalo 37.107 moških, njihove prehranske navade in zdravstveno stanje spremljali približno deset let. Ugotovili so, da je bilo pri moških, ki so uživali največ čokolade, tveganje za možgansko kap za 17 odstotkov manjše kot pri tistih, ki so je uživali najmanj. Podobne rezultate je pokazala tudi metaanaliza petih raziskav. Pri posameznikih, ki so zaužili največ čokolade, je bilo tveganje za možgansko kap v primerjavi s tistimi, ki je niso uživali, za približno 19 odstotkov manjše.

Raziskovalci morebitne ugodne učinke pripisujejo predvsem protivnetnim in antioksidativnim lastnostim kakavovih flavanolov, njihovemu vplivu na delovanje krvnih žil, krvni tlak in zlepljanje krvnih ploščic. Pri tem je treba poudariti, da gre za opazovalne raziskave, ki ne dokazujejo, da je prav uživanje čokolade povzročilo zmanjšanje tveganja za možgansko kap. Čokolada tudi ni nadomestilo za zdravila ali druge ukrepe za preprečevanje srčno-žilnih bolezni.

Kakšno čokolado izbrati za zdravje možganov?

Če želimo izkoristiti morebitne zdravstvene prednosti kakava, je smiselno izbrati temno čokolado z najmanj 70 odstotki kakava, še bolje s 85 odstotki, če nam njen okus ustreza. Dobra izbira je tudi nesladkan kakav v prahu, ki ga lahko dodamo ovsenim kosmičem, navadnemu jogurtu ali drugim jedem. Mlečna čokolada praviloma vsebuje manj kakavovih flavanolov in več sladkorja, bela čokolada pa ne vsebuje nemastnih kakavovih delcev, ki so glavni vir teh koristnih spojin.

Temna čokolada seveda ni čudežno živilo in ne more nadomestiti sadja, zelenjave, rednega gibanja, kakovostnega spanca in uravnotežene prehrane. Lahko pa je prijeten in koristen del zdravega življenjskega sloga. In kar je za ljubitelje čokolade najlepše: za užitek in morebitne zdravstvene koristi ni treba pojesti cele tablice. Dovolj je že majhna porcija kakovostne temne čokolade.