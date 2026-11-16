  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Zabava

KrižankeSudoku

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

KO ZAPEČE

Zakaj je zadnji počep najtežji? Dober trening ni ta, po katerem komaj hodimo po stopnicah

Zadnji počep je lahko res videti, kot boj za preživetje, vendar za učinkovito vadbo ni treba vsakič zmagati šele v zadnji sekundi.
Napredek nastaja predvsem z doslednostjo, pametno odmerjenim naporom in kakovostno izvedbo. FOTO: Getty Images
Napredek nastaja predvsem z doslednostjo, pametno odmerjenim naporom in kakovostno izvedbo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 16. 11. 2026 | 07:00
4:12
A+A-

Prve ponovitve počepov so običajno lahkotne, zadnje pa lahko postanejo pravi boj za preživetje. Noge so vse težje, gibanje počasnejše, mišice pa komaj še ustvarjajo dovolj sile. Kaj se med vadbo dogaja v telesu in ali je za učinkovit trening res treba vaditi do popolne mišične odpovedi?

Pri vadbi za moč lahko že med eno samo serijo opazimo, kako se spreminja sposobnost mišic za izvajanje gibov. Prvi počepi potekajo tekoče in brez večjih težav, proti koncu serije pa postane vsaka ponovitev zahtevnejša. Čeprav se telesna masa in obremenitev ne spremenita, se zdi, kot da mišice nenadoma ne zmorejo več.

Za to je odgovorna mišična utrujenost. Gre za začasno zmanjšanje sposobnosti mišic, da ustvarjajo silo, kar je posledica več medsebojno povezanih procesov v telesu.

Kaj se dogaja v mišicah med vadbo?

Med ponavljajočimi se mišičnimi krčenji telo nenehno porablja energijo. V mišičnih vlaknih se zato spreminjajo presnovne razmere, kopičijo se nekateri presnovni produkti, spreminjajo pa se tudi procesi, ki sodelujejo pri uravnavanju kalcija in ustvarjanju mišične sile. Pomembno vlogo ima tudi živčni sistem, ki nadzoruje aktivacijo mišic. Med naporom se lahko spremeni učinkovitost prenosa živčnih signalov in aktiviranja mišičnih vlaken.

Vse to vpliva na sposobnost mišic, da nadaljujejo delo z enako močjo in hitrostjo. Zato je lahko zadnja ponovitev počepa bistveno zahtevnejša od prve, čeprav vajo izvajamo z enako obremenitvijo. Mišična utrujenost je normalen odziv telesa na telesni napor. Vendar to še ne pomeni, da je več utrujenosti vedno enako učinkovitejšemu treningu.

image_alt
Zakaj mišice najbolj bolijo šele naslednji dan? Mlečna kislina ni krivec

Ali je treba vsako serijo izvesti do mišične odpovedi?

Ena pogostih zmot pri vadbi za moč je prepričanje, da moramo vsako serijo končati šele takrat, ko ne moremo več narediti niti ene pravilne ponovitve. Raziskave kažejo, da lahko mišično moč in mišično maso učinkovito razvijamo tudi brez doseganja popolne mišične odpovedi. Za napredek je pomembno, da so mišice dovolj obremenjene, ne pa nujno popolnoma izčrpane. Za številne rekreativce je zato primeren pristop, pri katerem serijo zaključijo, ko bi lahko s pravilno tehniko opravili še približno eno do tri ponovitve. Tako mišice dobijo dovolj močan dražljaj za prilagajanje, hkrati pa vaditelj ohranja boljši nadzor nad gibanjem.

Pravilna tehnika je pomembnejša od zadnje ponovitve

Pri začetnikih je še posebej pomembno, da se najprej naučijo pravilnega izvajanja vaj. Poskus, da bi za vsako ceno opravili še zadnjo ponovitev, lahko povzroči poslabšanje tehnike in poveča tveganje za poškodbe. Ko med počepom ali drugo vajo opazimo, da ne moremo več ohranjati pravilnega položaja telesa in nadzorovanega gibanja, je smiselno serijo zaključiti. Dodatna ponovitev, izvedena na račun tehnike, praviloma ni vredna tveganja. Za dolgoročni napredek so pomembnejši ustrezna obremenitev, rednost vadbe in postopno povečevanje zahtevnosti kot občasno popolno izčrpavanje mišic.

Dober trening ni tisti, po katerem komaj hodimo

Učinkovit trening za moč ne pomeni, da moramo po vsaki vadbi komaj hoditi po stopnicah ali da morajo mišice boleti še naslednji dan. Občutek izčrpanosti ni zanesljivo merilo kakovosti treninga. Veliko pomembnejše je, da vaje izvajamo pravilno, izberemo primerno obremenitev in telesu omogočimo dovolj časa za okrevanje. Tako lahko vadimo redno, postopoma izboljšujemo telesno pripravljenost ter dolgoročno ohranjamo mišično moč in maso.

Zadnji počep je lahko res videti, kot boj za preživetje, vendar za učinkovito vadbo ni treba vsakič zmagati šele v zadnji sekundi. Napredek nastaja predvsem z doslednostjo, pametno odmerjenim naporom in kakovostno izvedbo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

mišicevaje za močfitneszdravjemišična utrujenostmišična odpoved
ZADNJE NOVICE
08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Kako bo videti običajno slovensko podjetje čez dve leti?

Umetna inteligenca bo lahko prevzela številna opravila, predvidevala težave in zaposlenim olajšala delo. Kaj pa bo podjetje potrebovalo, da bo to delovalo?
16. 11. 2026 | 08:48
08:45
Novice  |  Slovenija
PROMET

Goričko z obvoznico hitreje do države: cesta bo zmanjšala tranzitni promet skozi Mursko Soboto (FOTO)

Prvič zabrnel stroj v skoraj 18-milijonskem projektu.
16. 11. 2026 | 08:45
08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE DOBROTE

Ko na mizo postavimo nekaj posebnega: gurmanski navdih za praznične dni

Prazniki so čas, ko si radi privoščimo nekaj več. Nekaj posebnega, drugačnega, morda tudi malce razkošnega.
Promo Slovenske novice16. 11. 2026 | 08:31
08:29
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE 2026

Poglejte, katere stranke so dobile največ županov in katere so ostale praznih rok

V boju za županske stolčke so bili daleč najuspešnejši samostojni kandidati oziroma kandidati s podporo volivcev.
16. 11. 2026 | 08:29
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD ŽIVALI

Drama na Tolstem vrhu: dva planinca ustavil razjarjen oven, pobegniti sta morala na drevo

K sreči se je vse končalo brez poškodb.
16. 11. 2026 | 08:05
08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Tudi pozimi ostanimo v gibanju

Hladnejši dnevi, krajši svetli del dneva in manj prijazno vreme so za marsikoga razlog, da športne copate pospravi v omaro. A prav pozimi je redna telesna dejavnost še toliko pomembnejša.
16. 11. 2026 | 08:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE DOBROTE

Ko na mizo postavimo nekaj posebnega: gurmanski navdih za praznične dni

Prazniki so čas, ko si radi privoščimo nekaj več. Nekaj posebnega, drugačnega, morda tudi malce razkošnega.
Promo Slovenske novice16. 11. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Kako bo videti običajno slovensko podjetje čez dve leti?

Umetna inteligenca bo lahko prevzela številna opravila, predvidevala težave in zaposlenim olajšala delo. Kaj pa bo podjetje potrebovalo, da bo to delovalo?
16. 11. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PODATKI

Vaši podatki so morda v Frankfurtu. Ali pa precej dlje. Kdo lahko dostopa do njih?

Naši podatki so razpršeni po številnih strežnikih, ki so lahko tudi na drugem koncu sveta. Pa sploh vemo, kdo jih hrani in zakaj je pomembno, kje se nahajajo?
16. 11. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Preden podpišete pogodbo, preverite te štiri stvari

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki