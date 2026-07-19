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Zakaj kljub vadbi ne hujšate? To je 6 najpogostejših razlogov, ki jih večina ljudi spregleda

Redno telovadite, a se številka na tehtnici ne premakne? Preverite šest najpogostejših razlogov, zakaj hujšanje kljub vadbi pogosto ne prinese pričakovanih rezultatov.
Ne glede na količino vadbe prehrana ostaja eden ključnih dejavnikov pri izgubi telesne teže. FOTO: Getty Images
Ne glede na količino vadbe prehrana ostaja eden ključnih dejavnikov pri izgubi telesne teže. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 19. 7. 2026 | 07:00
6:07
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Redna telesna dejavnost še ne zagotavlja izgube odvečnih kilogramov. Če se trudite, a tehtnica vztrajno kaže enako številko, je razlog morda povsem drugje.

Mnogi verjamejo, da je hujšanje preprosta enačba: porabite več kalorij, kot jih zaužijete, in kilogrami bodo izginili. V praksi pa je zgodba precej bolj zapletena. Poleg redne vadbe na telesno težo vplivajo tudi prehrana, kakovost spanca, raven stresa in način treninga.

Če telovadite, vendar ne opažate želenih rezultatov, je lahko razlog eden od naslednjih šestih.

1. Med vadbo ne porabite toliko kalorij, kot mislite

Veliko ljudi preceni intenzivnost svoje vadbe. Dodatno težavo predstavljajo športne ure in zapestnice za spremljanje aktivnosti, saj raziskave kažejo, da lahko porabo kalorij precenijo tudi za več kot 40 odstotkov. Če nato zaužijete dodatne kalorije, ker menite, da ste jih med vadbo porabili, lahko hitro izničite kalorični primanjkljaj ali celo ustvarite presežek. Posledično se telesna teža ne zmanjša kljub redni telesni aktivnosti. Strokovnjaki opozarjajo tudi, da vadba ne bi smela biti kazen za zaužito hrano. Gibanje naj bo predvsem dejavnost, ki izboljšuje počutje in zdravje.

2. Vadite brez načrta

Naključna vadba redko prinese optimalne rezultate. Strukturiran program, ki vključuje aerobno vadbo, vadbo za moč ali kombinacijo obeh, omogoča postopno napredovanje in učinkovitejše spreminjanje telesne sestave. Če v fitnes pridete brez jasnega načrta, pogosto izgubljate čas ali pa mišic ne obremenite dovolj, da bi se začele prilagajati. Priporočljivo je, da vadbo načrtujete za vsaj štiri do šest tednov vnaprej. Pomembno pa je tudi, da je načrt realen. Bolje sta dve redni vadbi na teden, ki ju dosledno opravite, kot pet načrtovanih treningov, od katerih večino izpustite.

3. Trenirate preveč intenzivno

Miselnost »brez bolečine ni napredka« danes strokovnjaki vse pogosteje postavljajo pod vprašaj. Pretirano intenzivna vadba brez dovolj počitka predstavlja velik stres za telo. Mišice se namreč ne krepijo med treningom, ampak med regeneracijo. Dovolj počitka omogoča obnovo mišičnega tkiva in hormonsko ravnovesje. Več mišične mase pomeni tudi večjo porabo energije v mirovanju, zato je ustrezna regeneracija pomemben del uspešnega hujšanja.

4. Pod kroničnim stresom ste

Stres pomembno vpliva na presnovo. Ob dolgotrajnem stresu telo izloča več hormona kortizola, ki lahko upočasni presnovo in oteži izgubo telesne maščobe. Visoko raven stresa lahko povzročijo službene obveznosti, finančne skrbi, družinski odnosi ali drugi vsakodnevni izzivi.

Pri obvladovanju stresa lahko pomagajo:

  • joga,
  • meditacija,
  • dihalne vaje,
  • sprostitvene masaže,
  • poslušanje pomirjujoče glasbe,
  • redni sprehodi v naravi.

Zmanjševanje stresa ne koristi le duševnemu zdravju, temveč lahko pomembno vpliva tudi na uspešnost hujšanja.

5. Ne spremljate dovolj natančno prehrane

Ne glede na količino vadbe prehrana ostaja eden ključnih dejavnikov pri izgubi telesne teže. Veliko ljudi podcenjuje količino zaužitih kalorij ali precenjuje »zdrava« živila. Tudi izdelki, ki se oglašujejo, kot zdravi, pogosto vsebujejo veliko sladkorja, maščob ali skritih kalorij. Koristno je vsaj nekaj dni beležiti prehrano v aplikacijah za spremljanje vnosa hrane. Tako hitro ugotovite, koliko kalorij, beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob dejansko zaužijete. Dobro je poznati tudi svojo bazalno presnovo (BMR), ki pove, koliko energije telo porabi v mirovanju. Če dolgoročno zaužijete več kalorij, kot jih porabite, telesna teža praviloma narašča, če jih zaužijete manj, pa se zmanjšuje.

6. Premalo spite

Kakovosten spanec je eden najbolj podcenjenih dejavnikov pri hujšanju. Raziskave kažejo, da pomanjkanje spanca upočasni presnovo in zmanjša izgubo telesne maščobe. V eni od raziskav so udeleženci, ki so v obdobju dveh tednov spali manj, izgubili kar 55 odstotkov manj maščobe kot tisti, ki so spali dovolj. Med spanjem telo proizvaja rastni hormon, ki je pomemben za obnovo mišic in regeneracijo. Pomanjkanje tega hormona lahko vodi v zmanjšanje mišične mase in slabšo telesno zmogljivost.

Za kakovostno obnovo organizma mora telo večkrat preiti skozi fazi REM in ne-REM spanja, pri čemer je ne-REM faza še posebej pomembna za obnovo mišic.

Kako izboljšati spanec?

Strokovnjaki priporočajo: vsaj eno uro pred spanjem prenehajte uporabljati telefon, računalnik in druge zaslone, pred spanjem izvajajte sprostitvene ali dihalne vaje, po 14. uri omejite uživanje kave, pravega čaja in energijskih pijač, saj lahko kofein vpliva na spanec še do šest ur po zaužitju.

Hujšanje ni odvisno le od vadbe

Čeprav je redna telesna dejavnost izjemno pomembna za zdravje in uravnavanje telesne teže, sama po sebi pogosto ni dovolj. Uspešno hujšanje temelji na kombinaciji uravnotežene prehrane, premišljeno načrtovane vadbe, zadostnega počitka, kakovostnega spanca in učinkovitega obvladovanja stresa.

Če tehtnica kljub trudu ne kaže želenih rezultatov, je zato smiselno pogledati širšo sliko. Pogosto se odgovor skriva prav v vsakodnevnih navadah, ki jih mnogi spregledajo.

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