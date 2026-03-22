Zakaj kolesarji med vožnjo pijejo Coca-Colo? Znanost vas bo presenetila

Ko po več urah kolesarjenja naletite na znameniti »zid«, trenutek, ko telo preprosto ne zmore več, boste pri izkušenih kolesarjih opazili nenavadno potezo - posežejo po pijači, ki je sicer ne povezujemo s športom.

Prepoznavna rdeča pločevinka namreč ni naključna izbira. V svetu vzdržljivostnega kolesarstva ima prav posebno, skoraj taktično vlogo.

Zakaj Coca-Cola deluje?

V drugi polovici dolgotrajnega napora telo nujno potrebuje hitro dostopen vir energije. Prav tu pride do izraza kola, ki združuje enostavne sladkorje in kofein, kombinacijo, ki učinkovito pomaga premagati padec energije.

Pločevinka vsebuje približno 39 gramov sladkorja, kar omogoča hiter dvig ravni glukoze v krvi. Ta učinek je posebej izrazit v trenutkih, ko običajni športni napitki ali energijski geli ne zadostujejo več.

Znanstvena podlaga

Raziskava z naslovom »Effect of different protocols of caffeine intake on metabolism and endurance performance« je preučevala vpliv kofeina iz različnih virov, tudi Coca-Cole, na vzdržljivostne zmogljivosti.

Študija A:

Dvanajst udeležencev je v zaključni fazi dvourne vožnje zaužilo 2 × 5 ml/kg Coca-Cole. Njihova zmogljivost se je izboljšala za 3,1 %.

Študija B:

Osem udeležencev je v zadnjih 40 minutah zaužilo kofeinsko kolo z 11-odstotno vsebnostjo ogljikovih hidratov. Izboljšanje zmogljivosti je znašalo 3,3 %.

Raziskovalci so ugotovili, da je uporaba Coca-Cole v zaključku napora primerljivo učinkovita kot športni napitki, predvsem zaradi zmernega vnosa kofeina (okoli 1,5 mg/kg telesne mase).

Primerjava: Coca-Cola, športni in energijski napitki

Športni napitki

(npr. Isostar, Gatorade)

vsebujejo elektrolite in zmerno količino sladkorjev

omogočajo enakomerno sproščanje energije

primerni za celotno trajanje aktivnosti

Najboljša izbira za osnovno hidracijo in vzdrževanje energije.

Energijske pijače

(npr. Red Bull, Monster Energy)

vsebujejo več kofeina

pogosto povzročijo hiter dvig in padec energije

lahko obremenijo prebavila

Primernejše za kratkotrajne napore kot za dolgotrajno vzdržljivost.

Coca-Cola

visoka vsebnost hitro dostopnih sladkorjev

zmeren odmerek kofeina

ne vsebuje elektrolitov

Najprimernejša kot hitra pomoč v kritičnem trenutku, ko pride do izrazitega padca energije.

Kako in kdaj jo uporabiti?

Pravi trenutek: Coca-Colo je smiselno zaužiti v drugi polovici vožnje ali tik pred ključnim naporom. Prezgodnji vnos lahko povzroči nihanje krvnega sladkorja.

Prava količina: Že 150 do 200 ml zadostuje za opazen učinek. Večje količine lahko povzročijo prebavne težave.

Obstajajo alternative, a z drugačnim učinkom

Med možnimi nadomestki so:

naravne različice kole

kofeinski športni napitki

energijski geli

kokosova voda ali javorjev sirup

Vendar te možnosti praviloma ne zagotavljajo tako hitrega in izrazitega učinka kot Coca-Cola.

Pomembno opozorilo

Coca-Cola naj ne postane osnovni del športne prehrane. Njena vloga je dopolnilna in taktična. Ogljikov dioksid v pijači lahko pri nekaterih kolesarjih celo pomaga ublažiti slabost, medtem ko drugim povzroča nelagodje, zlasti pri višji intenzivnosti napora.

Čeprav se zdi izbira nenavadna, ima Coca-Cola svoje mesto v sodobnem vzdržljivostnem kolesarstvu. V pravem trenutku lahko predstavlja odločilno razliko med krizo in uspešnim zaključkom vožnje.

Ključ do učinkovitosti pa ostaja jasen: zmernost, pravilno časovno načrtovanje in vključitev v širšo strategijo športne prehrane.