ZNANOST O SIRIH IN JOGURTIH

Zakaj maščobe iz sira in jogurta ne obremenijo srca kot maslo? Kaj pravi znanost

Sir in jogurt sta pogosto v središču razprav o zdravi prehrani, od vsebnosti maščob do vpliva na srce in telesno težo.
Dolga leta je veljalo prepričanje, da mlečni izdelki spodbujajo vnetne procese v telesu. FOTO: Getty Images
Dolga leta je veljalo prepričanje, da mlečni izdelki spodbujajo vnetne procese v telesu. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 31. 1. 2026 | 16:00
3:50
Sodobna znanost danes na mlečne izdelke gleda drugače kot nekoč. Namesto osredotočanja zgolj na kalorije in delež maščob raziskave vse bolj preučujejo celostno strukturo mlečnih izdelkov, znano kot mlečna matrika. Prav ta pojasnjuje, zakaj sta sir in jogurt lahko pomemben del uravnotežene in zdrave prehrane.

Učinek mlečne matrike

Prehranska znanost danes poudarja, da hranila v siru in jogurtu delujejo znotraj kompleksne fizične strukture živila. Ta struktura vpliva na prebavo in presnovo maščob v telesu. Raziskave kažejo, da maščobe, zaužite v obliki sira ali jogurta, povzročijo manjši porast holesterola v krvi kot enaka količina maščob, zaužita na primer z maslom. Ključno vlogo pri tem ima fermentacija in razporeditev hranil znotraj mlečne matrike.

Manj vnetij v telesu

Dolga leta je veljalo prepričanje, da mlečni izdelki spodbujajo vnetne procese v telesu. Klinične študije pa danes kažejo drugačno sliko. Jogurt, kot fermentiran mlečni izdelek lahko znižuje raven C-reaktivnega proteina (CRP), enega ključnih kazalnikov sistemskega vnetja, tudi pri sicer zdravih odraslih.

Podpora zdravju črevesne mikrobiote

Fermentirani mlečni izdelki, kot sta sir in jogurt, vsebujejo presnovke, ki služijo kot vir energije koristnim črevesnim bakterijam. To spodbuja večjo raznolikost in stabilnost črevesne mikrobiote, kar je povezano z boljšim prebavnim zdravjem in učinkovitejšim delovanjem imunskega sistema.

Zdravje zob in zaščita zobne sklenine

Uživanje sira ima tudi presenetljivo pozitiven vpliv na ustno zdravje. Sir zvišuje pH-vrednost v ustih, kar pomaga nevtralizirati kisline, ki povzročajo zobno gnilobo. Kalcij in fosfati v siru dodatno prispevajo k obnovi in zaščiti zobne sklenine, s čimer zmanjšujejo tveganje za nastanek kariesa.

Sir, nasičene maščobe in srčno-žilno zdravje

Čeprav sir vsebuje nasičene maščobe, raziskave ne kažejo povečanja tveganja za srčno-žilne bolezni pri uživanju fermentiranih mlečnih izdelkov. Fermentacija namreč spremeni način, kako telo presnavlja maščobe, kar lahko pojasni nevtralen ali celo zaščitni učinek sira na zdravje srca.

Bioaktivni peptidi in krvni tlak

Med fermentacijo sira se mlečne beljakovine razgradijo v bioaktivne peptide. Nekateri med njimi delujejo podobno kot zaviralci encima ACE, kar lahko pri določenih posameznikih pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka.

Občutek sitosti in nadzor telesne teže

Sir in jogurt vsebujeta kakovostne beljakovine in maščobe, ki spodbujajo sproščanje hormonov sitosti. Posledično se občutek lakote zmanjša, kar lahko pomaga pri nadzoru telesne teže in zmanjšuje verjetnost prenajedanja.

Močne kosti skozi vse življenje

Sir in jogurt sta bogata vira biološko razpoložljivega kalcija, fosforja in beljakovin. Ti gradniki so ključni za ohranjanje kostne gostote in zmanjševanje tveganja za zlome, zlasti v poznejših življenjskih obdobjih.

Kaj pravi znanost?

Sodobne znanstvene raziskave potrjujejo, da imata sir in jogurt kljub vsebnosti maščob, lahko nevtralen ali celo zaščitni učinek na presnovno in srčno-žilno zdravje. Njune kemične in biološke lastnosti kažejo, da fermentirani mlečni izdelki sodijo v zdravo, uravnoteženo prehrano, če jih uživamo zmerno in v okviru raznolikega jedilnika.

