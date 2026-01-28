  • Delo d.o.o.
SLABO MI JE

Zakaj mi je ves čas slabo in kdaj je to lahko znak resnejših težav

Pomemben, a pogosto spregledan vzrok so zdravila.
Vzrok za slabost je lahko v želodcu ali prebavilih. FOTO: Getty Images
Vzrok za slabost je lahko v želodcu ali prebavilih. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 28. 1. 2026 | 09:00
3:48
A+A-

Občutek slabosti ali siljenja na bruhanje je eden najpogostejših razlogov, zaradi katerih ljudje poiščejo zdravniško pomoč. Gre za izjemno izčrpavajoč simptom, ki lahko močno vpliva na kakovost življenja, hkrati pa je pogosto tudi diagnostični izziv, saj ima lahko zelo različne vzroke.

Veliko ljudi se še pred obiskom zdravnika zateče k domačim rešitvam, posežejo po ingverjevih piškotih, akupresurnih zapestnicah ali zdravilih brez recepta za prebavne težave. Pogosto pa se kljub temu stanje ne izboljša.

Če slabost ni posledica prejšnjega večera ali vprašljivega obroka, je seznam možnih vzrokov presenetljivo dolg.

Težave s prebavili in okužbe

Vzrok za slabost je lahko v želodcu ali prebavilih. Med pogostejšimi so zgaga, refluks želodčne kisline, želodčne razjede ter bakterijske ali virusne okužbe. Vendar slabost ni nujno povezana le s prebavili. Tudi okužbe drugje v telesu, v sečilih, dihalih, živčevju ali drugih organih, lahko sprožijo ta neprijeten občutek.

Hormoni, presnova in kronične bolezni

Pogost vzrok slabosti so tudi hormonske spremembe. Nosečnost je klasičen primer, pri katerem slabost pogosto ni omejena le na jutranje ure. Podobno lahko slabost povzročajo spremembe v obdobju menopavze, motnje delovanja ščitnice ali nadledvičnih žlez ter sladkorna bolezen.

K slabosti lahko prispevajo tudi migrene, povišan krvni tlak ter težave z notranjim ušesom in ravnotežjem.

Ko si slabost povzročamo sami

Zelo pogosto slabost ni posledica bolezni, temveč življenjskega sloga. Mastna in zelo začinjena hrana, prekomerno pitje kave ali neredni obroki so pogosti sprožilci. V zadnjih letih se pojavlja vse več primerov slabosti tudi zaradi priljubljenih prehranskih praks, kot sta občasno postenje in časovno omejeno prehranjevanje.

Pomemben, a pogosto spregledan vzrok so zdravila. Slabost je navedena med stranskimi učinki velikega števila zdravil, od tistih za uravnavanje telesne teže do zdravil za krvni tlak.

Tudi prehranska dopolnila niso vedno nedolžna. Dodajanje vitamina D v zimskih mesecih je sicer priporočljivo, vendar lahko jemanje na prazen želodec pri nekaterih ljudeh povzroči izrazito slabost. Včasih je prav izdelek, namenjen izboljšanju zdravja, tisti, ki povzroča težave.

Povezava med slabostjo in psihičnim počutjem

Slabost je lahko tesno povezana tudi s stresom, tesnobo in drugimi psihičnimi obremenitvami. Psihološki dejavniki imajo lahko presenetljivo močan vpliv na prebavila, zato teh povezav ne gre podcenjevati.

Ali pomaga ingver

Ingver se pogosto omenja kot naravno sredstvo proti slabosti. Raziskave kažejo, da lahko do določene mere pomaga, zlasti pri slabosti v nosečnosti ali med kemoterapijo. Vendar pa ni dokazov, da bi učinkovito preprečeval bruhanje.

Kdaj je čas za obisk zdravnika

Ker so vzroki za dolgotrajno slabost zelo različni, je pomembno, da se ob vztrajnih težavah poišče zdravniška pomoč, zlasti če slabost spremljajo bruhanje, nepojasnjena izguba telesne teže ali drugi simptomi.

Pri postavljanju diagnoze je lahko v veliko pomoč dnevnik simptomov. Beleženje, kdaj se slabost pojavlja, kako dolgo traja in kaj jo morda sproži, lahko bistveno olajša iskanje vzroka. Ugotavljanje, zakaj je človeku stalno slabo, namreč ni vedno preprosto, a je ključno za ustrezno zdravljenje.

09:27
Bulvar  |  Tuji trači
NAGRADA

Komu je Victoria Beckham posvetila prestižno nagrado

Victoria Beckham je le teden dni po tem, ko je objava njenega sina Brooklyna na družbenih omrežjih razburkala javnost, ob podpori družine v Parizu prejela posebno priznanje.
28. 1. 2026 | 09:27
09:05
Lifestyle  |  Astro
ODNOSI

Ljubezen nas lahko potegne nazaj

Ko kdo manipulira, mu ne damo vloge in drama v trenutku razpade. Ne zapletajmo se v soodvisne odnose, ampak gradimo zavestne.
28. 1. 2026 | 09:05
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
POGOVOR

Nik Škrlec, igralec: Zelo rad govorim o svojih neuspehih (Suzy)

Dramski igralec in voditelj, ki je Slovenijo osvojil s svojim izjemnim znanjem o spominu, ves čas preseneča. Če ne s svojimi zabavnimi zgodbami in videoposnetki na spletu, kot avtor knjige, ki je postala slovenska knjiga lanskega leta.
28. 1. 2026 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
SLABO MI JE

Zakaj mi je ves čas slabo in kdaj je to lahko znak resnejših težav

Pomemben, a pogosto spregledan vzrok so zdravila.
Miroslav Cvjetičanin
28. 1. 2026 | 09:00
08:49
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ ZDRAVJA

Intervalna vadba vsak dan

Medtem ko čakamo, da zavre voda, ali odštevamo zadnje minute na pralnem stroju, mimogrede naredimo nekaj počepov, poskokov ali vaj za moč.
28. 1. 2026 | 08:49
08:43
Novice  |  Svet
URA SODNEGA DNE

Še nikoli nismo bili tako blizu uničenju kot zdaj, so prepričani poznavalci

Človeštvo le še 85 simbolnih sekund loči od uničenja.
28. 1. 2026 | 08:43

PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
