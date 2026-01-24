  • Delo d.o.o.
SKRBIMO ZA NAŠE MIŠICE

Zakaj mišice propadajo hitreje, kot si mislimo in kako lahko ta proces upočasnimo

Sedeč življenjski slog velja za enega glavnih dejavnikov pospešenega propadanja mišic.
S starostjo naravno upada raven hormonov, kot sta testosteron in rastni hormon, ki imata ključno vlogo pri obnovi in rasti mišic. FOTO: Getty Images
S starostjo naravno upada raven hormonov, kot sta testosteron in rastni hormon, ki imata ključno vlogo pri obnovi in rasti mišic. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 24. 1. 2026 | 15:00
4:57
A+A-

Izguba mišične mase je proces, ki poteka tiho, a vztrajno in začne se precej prej, kot večina ljudi pričakuje. Mišice pogosto povezujemo predvsem z videzom, v resnici pa so ključne za presnovo, telesno zmogljivost, ravnotežje in splošno zdravje. Razumevanje razlogov za njihov propad je prvi in najpomembnejši korak k temu, da ga lahko učinkovito upočasnimo.

Izguba mišične mase se začne že po 30. letu

Že po 30. letu starosti telo začne postopoma izgubljati mišično maso. Po ocenah strokovnjakov gre za 3 do 5 odstotkov mišic na desetletje, hitrost upadanja pa je močno odvisna od telesne aktivnosti in življenjskega sloga. Ker je proces postopen in neopazen, ga večina ljudi zazna šele, ko se pojavijo zmanjšana moč, počasnejša presnova ali večja utrujenost.

Uporabi ali izgubi: temeljno pravilo mišic

Mišice so energetsko zelo zahteven organ. Če jih redno ne uporabljamo, telo presodi, da predstavljajo nepotrebno breme, in jih začne razgrajevati. Edini način, da telesu jasno sporočimo, da so mišice nujne, je redna mehanska obremenitev, torej gibanje, delo z uporom in vadba za moč.

Dolgotrajno sedenje, tihi pospeševalec mišične atrofije

Sedeč življenjski slog velja za enega glavnih dejavnikov pospešenega propadanja mišic. Dolge ure za pisalno mizo ali na kavču zmanjšujejo mišično aktivacijo, kar vodi v mišično atrofijo, zlasti v spodnjem delu telesa. Že kratki aktivni premori, vstajanje, raztezanje ali nekaj počepov čez dan, pomagajo ohranjati mišična vlakna aktivna.

Premalo beljakovin v vsakodnevni prehrani

Beljakovine so osnovni gradniki mišičnega tkiva. S staranjem se sposobnost telesa za njihovo učinkovito izrabo zmanjšuje, zato postaja ustrezen vnos beljakovin še pomembnejši. Strokovnjaki priporočajo, da ima skoraj vsak obrok kakovosten beljakovinski vir, kot so jajca, stročnice, ribe, mlečni izdelki ali pusto meso.

Hormonske spremembe, ki spremljajo staranje

S starostjo naravno upada raven hormonov, kot sta testosteron in rastni hormon, ki imata ključno vlogo pri obnovi in rasti mišic. Starostnih sprememb ni mogoče preprečiti, vendar jih je mogoče omiliti. Redna telesna vadba, kakovosten spanec in uravnotežena prehrana dokazano pomagajo ohranjati hormonsko ravnovesje.

Kronično vnetje zavira izgradnjo mišic

Neustrezna prehrana, dolgotrajen stres in pomanjkanje spanja povzročajo kronično nizkointenzivno vnetje, ki moti telesne signale za izgradnjo mišičnega tkiva. Zadosten vnos tekočine ter uživanje polnovrednih, minimalno predelanih živil dokazano zmanjšujeta vnetne procese in s tem tveganje za mišično propadanje.

Vadba za moč - nepogrešljiv del ohranjanja mišic

Kardio vadba je koristna za zdravje srca in ožilja, vendar ni dovolj za ohranjanje mišične mase. Ključna je vadba z uporom, z utežmi, elastikami ali lastno telesno težo. Za ohranjanje mišic je priporočljivo trenirati do mišične utrujenosti vsaj dvakrat na teden.

Vitamin D in mišična funkcija

Vitamin D ima pomembno vlogo pri delovanju mišic in ohranjanju moči. Njegovo pomanjkanje je povezano z mišično oslabelostjo in večjim tveganjem za padce, zlasti pri starejših. Redna, zmerna izpostavljenost soncu ali posvet z zdravnikom glede dopolnjevanja vitamina D lahko pomembno prispevata k mišičnemu zdravju.

Spanec - čas, ko se mišice obnavljajo

Mišice se ne gradijo le med vadbo, temveč predvsem med spanjem. Takrat se sprošča rastni hormon, ki obnavlja mikropoškodbe, nastale med treningom. Kronično pomanjkanje spanja zavira regeneracijo in dolgoročno pospešuje izgubo mišične mase.

Hidriranost kot temelj mišične zmogljivosti

Mišično tkivo je v povprečju sestavljeno iz približno 75 odstotkov vode. Že blaga dehidracija lahko povzroči upad moči, slabšo koordinacijo in hitrejšo utrujenost. Zadosten vnos tekočine omogoča učinkovitejši transport hranil v mišične celice in boljše odstranjevanje presnovnih odpadkov.

Mišična masa ni samoumevna, a jo je mogoče ohraniti

Izguba mišic ni neizogiben del staranja. Z rednim gibanjem, ustrezno prehrano, vadbo za moč, kakovostnim spanjem in skrbjo za regeneracijo lahko ta proces bistveno upočasnimo ter ohranimo moč, vitalnost in presnovno zdravje tudi v zrelejših letih.

