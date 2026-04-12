Zakaj mišična masa izginja hitreje, kot si mislimo in kako to učinkovito upočasniti

S staranjem se naravno znižujejo ravni hormonov, kot sta testosteron in rastni hormon, ki sta ključna za obnovo mišic.
Nezdrava prehrana, stres in pomanjkanje spanja lahko povzročijo kronično vnetje v telesu. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 12. 4. 2026 | 11:00
Izguba mišične mase ni le estetski problem, temveč pomemben dejavnik zdravja, presnove in kakovosti življenja. Strokovnjaki opozarjajo: proces se začne prej, kot večina pričakuje.

Neviden proces, ki se začne že po 30. letu

Mnogi o ohranjanju mišične mase razmišljajo predvsem z vidika videza, vendar ima ta precej širši pomen. Mišice so ključne za zdravo presnovo, stabilnost telesa in splošno funkcionalnost.

Manj znano dejstvo je, da človek že po 30. letu starosti izgublja med 3 in 5 odstotkov mišične mase na desetletje, odvisno od stopnje telesne aktivnosti.

Gre za postopen in pogosto neopazen proces. Prav razumevanje razlogov za to izgubo pa je ključno, če želimo njen potek upočasniti ali celo obrniti.

Uporabi ali izgubi

Mišično tkivo je za telo energijsko zahtevno. Če ga ne uporabljamo, ga telo preprosto ne vidi kot nujno potrebno. Rezultat? Začne ga razgrajevati. Redna uporaba mišic je edini signal telesu, da jih potrebuje. Brez gibanja mišice nimajo razloga, da bi se ohranjale.

Sedenje je tihi sovražnik mišic

Dolgotrajno sedenje bistveno pospeši razgradnjo mišic. Več časa, kot preživimo za mizo ali na kavču, večje je tveganje za mišično atrofijo.

Rešitev je preprosta, a učinkovita:

  • redno vstajanje,
  • raztezanje,
  • kratke aktivne pavze (npr. počepi z lastno težo).

Že majhne prekinitve sedenja čez dan pomagajo ohranjati aktivnost mišičnih vlaken.

Premalo beljakovin

Beljakovine so osnovni gradnik mišic. S staranjem pa telo postaja manj učinkovito pri njihovi izrabi.

Zato strokovnjaki priporočajo:

  • večji vnos kakovostnih beljakovin že od mladosti,
  • vključevanje virov, kot so jajca, stročnice in pusto meso, v skoraj vsak obrok.

Hormonske spremembe

S staranjem se naravno znižujejo ravni hormonov, kot sta testosteron in rastni hormon, ki sta ključna za obnovo mišic. Čeprav staranja ne moremo ustaviti, lahko vplivamo na ravnovesje hormonov z redno telesno aktivnostjo in kakovostnim spanjem.

Kronično vnetje

Nezdrava prehrana, stres in pomanjkanje spanja lahko povzročijo kronično vnetje v telesu. To negativno vpliva na procese izgradnje mišic.

Pomagajo:

  • zadosten vnos tekočine,
  • nepredelana, polnovredna hrana,
  • uravnotežen življenjski slog.

Vadba za moč naj bo prioriteta

Kardiovadba je odlična za srce, vendar ni dovolj za ohranjanje mišične mase.

Za to potrebujemo vadbo z uporom:

  • uteži,
  • elastike,
  • lastna telesna teža.

Priporočljivo je vsaj dvakrat tedensko trenirati do utrujenosti mišic, saj to spodbuja njihovo rast in ohranjanje.

Vitamin D - pogosto spregledan dejavnik

Vitamin D igra pomembno vlogo pri mišični moči in delovanju.

Nizke vrednosti so povezane z:

  • mišično oslabelostjo,
  • večjim tveganjem za padce pri starejših.

Rešitev:

  • več časa na soncu,
  • po potrebi posvet z zdravnikom glede prehranskih dopolnil.

Spanje - ključ do regeneracije

Mišice ne rastejo le med vadbo, temveč predvsem med počitkom. Med spanjem se sprošča rastni hormon, ki obnavlja mikro poškodbe mišic, omogoča njihovo rast. Kronično pomanjkanje spanja lahko močno upočasni regeneracijo in pospeši izgubo mišične mase.

Hidratacija je temelj delovanja mišic

Mišice so približno 75 odstotkov sestavljene iz vode. Že blaga dehidracija lahko povzroči zmanjšano moč, slabšo funkcionalnost mišic.

Zadosten vnos tekočine omogoča:

  • dovajanje hranil v mišične celice,
  • odstranjevanje presnovnih odpadkov.

Ključ do ohranjanja mišične mase

Izguba mišic ni neizogibna usoda, temveč proces, na katerega lahko pomembno vplivamo.

Kombinacija:

  • rednega gibanja,
  • vadbe za moč,
  • ustrezne prehrane,
  • kakovostnega spanja

Predstavlja najboljšo strategijo za dolgoročno ohranjanje moči, zdravja in vitalnosti.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
