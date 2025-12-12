Zakaj mleko ni več sovražnik zdrave prehrane

Nova znanstvena dognanja rušijo dolgoletna prepričanja o škodljivosti mlečne maščobe. Raziskava, na katero se sklicuje ameriški CNN, kaže, da je lahko uživanje mleka in mlečnih izdelkov, tudi polnomastnih, povezano celo z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja.

Več maščobe, manj srčnih bolezni?

Študija, izvedena na Švedskem, eni največjih porabnic mlečnih izdelkov na svetu, je spremljala več kot 4000 ljudi kar 16 let. S spremljanjem koncentracije maščobnih kislin v krvi, tistih, ki izvirajo pretežno iz mlečnih živil, so raziskovalci ugotovili, da so imeli posamezniki z najvišjo vsebnostjo mlečnih maščob v krvi najnižje tveganje za srčno-žilne bolezni.

Rezultati sicer ne pomenijo, da polnomastni mlečni izdelki načrtno ščitijo srce, a nakazujejo, da mlečna maščoba sama po sebi ni škodljiva, kot smo dolgo verjeli.

Nižji indeks telesne mase in bolj zdrav življenjski slog

Skupina z najvišjim vnosom mlečnih maščob je imela tudi:

nižji indeks telesne mase,

več telesne aktivnosti,

manj sladkorne bolezni tipa 2,

nižjo stopnjo kajenja,

višji vnos sadja, zelenjave in rib,

nižji vnos predelanega mesa.

Vsi ti dejavniki so znani kot zaščitni pri zdravju srca in lahko delno pojasnijo dobre rezultate.

Fermentirani mlečni izdelki kot dodatna prednost

Znanstveniki že dlje časa opozarjajo, da so fermentirani mlečni izdelki, kot so jogurt, kefir in nekateri siri, pogosto povezani s koristnimi učinki na srčno-žilni sistem. Mleko in mlečni izdelki pa so, kljub vsebnosti nasičenih maščob, bogati s številnimi hranili, zato ob zmernem uživanju sodijo v uravnoteženo prehrano.

Strokovnjaki ob tem dodajajo, da so druge maščobe, denimo iz oreščkov, rib in kakovostnih rastlinskih olj, za srce še vedno bolj ugodne. A popolno izogibanje mlečnim maščobam ni potrebna niti koristna strategija.

Previdno pri interpretaciji rezultatov

Znanstveniki opozarjajo, da so potrebne dodatne raziskave, preden bi lahko trdili, da polnomastni mlečni izdelki neposredno zmanjšujejo tveganje za bolezni srca in ožilja. A nova spoznanja jasno kažejo, da dosedanje demoniziranje mlečne maščobe ni utemeljeno.

Mleko ni sovražnik

Čeprav se prehranske smernice pogosto spreminjajo, je pomembno, da sporočilo ostane jasno: mlečnim izdelkom se ni treba izogibati. Še več, ob zmernem uživanju in uravnoteženi prehrani lahko mleko in fermentirani mlečni izdelki predstavljajo pomemben del zdravega življenjskega sloga.