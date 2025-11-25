  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZJASNIMO

Zakaj mnogi ne razumejo, kaj pomeni sprememba življenjskega sloga

Sprememba življenjskega sloga pomeni več kot zgolj nekaj drobnih prilagoditev prehrane ali občasno telovadbo.
Nezdrav življenjski slog in dolgotrajne zdravstvene težave tlakujejo pot bolezni. FOTO: Getty Images
Nezdrav življenjski slog in dolgotrajne zdravstvene težave tlakujejo pot bolezni. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 25. 11. 2025 | 13:00
5:35
A+A-

Sprememba življenjskega sloga pomeni več kot zgolj nekaj drobnih prilagoditev prehrane ali občasno telovadbo. Gre za celovit pristop k zdravju, ki vključuje prehrano, telesno aktivnost, spanje, upravljanje stresa in psihološko dobro počutje. Za odrasle okoli 40. leta, ki imajo redno službo, partnerja in dva otroka v osnovni šoli, je sprememba življenjskega sloga ključna za ohranjanje vitalnosti, preprečevanje kroničnih bolezni in izboljšanje kakovosti življenja.

Zakaj mnogi še vedno ne razumejo, kaj pomeni spremeniti življenjski slog 

Velik del ljudi še vedno misli, da je sprememba življenjskega sloga, enaka začasni dieti, novemu fitnes programu ali občasnemu izletu v naravo. Resnica pa je, da gre za trajno preobrazbo navad in dnevnih rutin:

Prehrana: Zdrava prehrana ni le izogibanje sladkorju ali hitri hrani. Gre za uravnotežen vnos beljakovin, zdravih maščob, vlaknin, vitaminov in mineralov, prilagojen posameznikovim potrebam.

Telesna aktivnost: Redna telesna dejavnost mora postati del vsakodnevnega življenja, ne zgolj občasna rekreacija.

Spanje in regeneracija: Spanje 7–9 ur na noč je temelj za optimalno delovanje možganov, hormonsko ravnovesje in imunski sistem.

Stres in psihološko ravnovesje: Upravljanje stresa s tehnikami sproščanja, meditacijo ali družinskimi rituali je ključnega pomena.

Zaradi hitrega življenjskega ritma, družinskih obveznosti in delovnih obremenitev mnogi odrasli mislijo, da so spremembe preveč zahtevne ali da nimajo dovolj časa. Posledica je pogosto frustracija, obup ali ponavljajoče se neuspehe.

Pomembnost športne rekreacije za oba spola

Redna telesna aktivnost je ključna za zdravje moških in žensk po 40. letu (tudi mlajše, ampak, danes smo se osredotočili na starejše od 40 let, zadnji mejnik). Med glavnimi prednostmi so: Zmanjšanje tveganja za kronične bolezni: Vadba uravnava krvni tlak, raven sladkorja v krvi, holesterol in telesno težo. Ohranjanje mišične mase in moči: Po 40. letu začne mišična masa upadati, redna vadba pa upočasni proces sarkopenije (izgube mišic).

Psihološko dobro počutje: Vadba sprošča endorfine, zmanjšuje stres in izboljšuje kakovost spanja. Vzdrževanje kostne gostote: Kardio in vadba z utežmi zmanjšujeta tveganje za osteoporozo. Družbeni vidik: Skupinska vadba ali šport s partnerjem/otroki povečuje motivacijo in krepi družinske vezi.

Priporočena količina telesne dejavnosti za odrasle je vsaj 150 minut zmerno intenzivne ali 75 minut visoko intenzivne vadbe na teden, ob kombinaciji vaj za moč vsaj dvakrat tedensko.

Kako začeti spremembo življenjskega sloga pri 40. letu

Začnite z majhnimi spremembami, npr. 20-minutna sprehoda po službi ali zamenjava sladkih pijač z vodo. Cilji naj bodo merljivi, dosegljivi in časovno opredeljeni, npr. 3 vadbe na teden po 30 minut. Aktivnosti vključite partnerja in otroke, npr. kolesarjenje ali pohodništvo ob koncih tedna. Določite fiksne termine za rekreacijo in prehrano, ki jih je enostavno vključiti v vsakodnevne obveznosti. Uporabite aplikacije ali dnevnik za spremljanje vadbe, prehrane in spanja, kar povečuje motivacijo.

Sprememba življenjskega sloga po 40. letu ni le izboljšanje posameznih navad, temveč celosten pristop k telesnemu in duševnemu zdravju. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, kakovosten spanec in učinkovito upravljanje stresa omogočajo ohranjanje vitalnosti, zmanjšujejo tveganje za kronične bolezni in povečujejo kakovost življenja. Za ženske in moške je ključnega pomena, da spremembe niso začasne, ampak trajne, vključene v vsakodnevni ritem.

5 konkretnih sprememb življenjskega sloga po 40. letu, ki jih lahko začnete takoj

Redna telesna dejavnost
Vsaj 30 minut hitre hoje, kolesarjenja ali vadbe za moč vsaj 3–4 krat na teden. Za moške in ženske je kombinacija kardio vadbe in vaj za moč ključna za ohranjanje mišične mase in zdravja srca.

Uravnotežena prehrana
Zamenjajte predelana živila in sladkorne pijače z več zelenjave, polnozrnatih izdelkov, zdravih beljakovin in maščob. Majhne spremembe, kot je dodajanje beljakovin k vsakemu obroku ali uživanje več vlaknin, močno vplivajo na energijo in zdravje.

Kakovosten spanec
Ciljajte na 7–9 ur spanja na noč. Postavite fiksne termine za spanje, omejite elektronske naprave pred spanjem in ustvarite mirno okolje, kar podpira hormonsko ravnovesje, imunski sistem in regeneracijo.

Upravljanje stresa
Vključite kratke sprostitvene tehnike, meditacijo, dihalne vaje ali družinske rituale, ki zmanjšujejo stres. Zmanjšanje stresa varuje srce, možgane in preprečuje kopičenje telesne maščobe.

Vključitev družine
Vadbo, sprehode ali športne aktivnosti vključite partnerja in otroke. Skupna telesna dejavnost krepi družinske vezi, povečuje motivacijo in hkrati vzpostavlja zdrave navade tudi pri otrocih. Seveda, če ste samski, vključite bližnje, prijatelje ...

 

Več iz teme

zdrav življenjski slogšportna rekreacijarekreacijazdravjestres
ZADNJE NOVICE
14:01
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Čar praznikov od morja do gora

Ko se prižgejo prve lučke in mestni trgi zadišijo po kuhanem vinu, se Slovenija spremeni v pravljično deželo. Od Obale do Koroške se vrstijo čarobni dogodki, ki vabijo k skupnemu doživljanju topline, glasbe in domačih dobrot.
25. 11. 2025 | 14:01
13:48
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Glasbeni svet v šoku: umrl je znani slovenski pevec, star komaj 33 let (VIDEO)

Umrl je Jurij Čotar - Egzi. Njegova glasba bo živela večno.
25. 11. 2025 | 13:48
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
RAZLIKA JE OČITNA

Petar Grašo presenetil z opazno spremembo

V zadnjem času je shujšal kar za 13 kilogramov.
25. 11. 2025 | 13:25
13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
13:22
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSKUS UBOJA

Drama v Kopru: moški (55) z ostrim predmetom poskušal ubiti mlajšega znanca!

Policisti Policijske uprave Koper so ga prijeli in privedli pred preiskovalnega sodnika.
25. 11. 2025 | 13:22
13:16
Novice  |  Slovenija
POLITIKA

Meira Hot je še uradno prevzela vodenje poslancev SD

Sprememba na čelu poslanske skupine SD sledi oktobrskemu odstopu poslanca Janija Prednika.
25. 11. 2025 | 13:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Jesenska osvežitev garderobe: ko je lepota tudi v podrobnostih

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Razno
SVET ILUSTRACIJ

Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Spoznajte zvezdo prihodnosti

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prodaja se jim je povečala za 40%, ko so opravili to izobraževanje

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Jesenska osvežitev garderobe: ko je lepota tudi v podrobnostih

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Kako plačati manj davka

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vlagateljski kalkulator: preverite, ali vlagate dovolj za svojo prihodnost

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki