Zakaj najboljši tekači nastanejo pozimi

Zima je za večino tekačev sinonim za slabo voljo: mrzle roke, spolzka podlaga, mokri copati in kilometri, ki nikakor niso tako hitri, kot bi si želeli. A resnica je precej drugačna in za marsikoga presenetljiva. Prav pozimi, ko tek postane vse prej kot udoben, telo dobi najdragocenejše lekcije za nadaljnji razvoj.

Zimski tek telo prisili v boljšo tehniko

Ko temperature padejo, se telo giblje drugače. Mišice niso več tako prožne, podlaga postane nepredvidljiva, zato se tempo naravno umiri. Korak se skrajša, stopalo pristaja bližje težišču telesa, tek postane tišji in bolj nadzorovan. To ni znak slabše pripravljenosti, temveč pametne prilagoditve.

Telo v hladnih razmerah instinktivno išče stabilnost in prav s tem nehote izboljšuje tekaško tehniko. Manj je sunkovitih gibov, več je ekonomičnosti.

Sneg in poledica kot naravni učitelj ravnotežja

Na snegu in poledici ni prostora za napake. Predolg korak ali trd pristanek hitro kaznuje zdrs. Zato pozimi tečemo z več krajšimi koraki, bolj ritmično in z več nadzora. Takšen tek manj obremenjuje sklepe, hkrati pa zmanjša tveganje za poškodbe.

Kar je sprva prisila, se sčasoma spremeni v bolj učinkovit in trajnosten slog teka, ki se prenese tudi v toplejše mesece.

Krepitev gležnjev in stabilizacijskih mišic

Poseben izziv pozimi dobijo gležnji. Mehka, neravna in spolzka podlaga zahteva več ravnotežja in stalno zbranost. Slaba stabilnost se hitro pokaže v obliki bolečin v kolenih ali križu.

Dobra novica je, da prav zimski tek to stabilnost gradi. Vsak korak po snegu ali razmočenem terenu je majhna vaja za ravnotežje, vaja, ki je poleti pogosto sploh ne zaznamo, a jo telo še kako potrebuje.

Počasnejši tempo, močnejša glava

Ne smemo pozabiti niti na psihološki vidik. Pozimi je tempo počasnejši, tek pa manj »herojski«. A prav tekači, ki sprejmejo počasnost, pogosto vztrajajo dlje. Tek postane manj dokazovanje in bolj stik s telesom.

Namesto lovljenja osebnih rekordov pridejo v ospredje občutek gibanja, dihanje in ritem. To gradi mentalno trdnost, ki je na dolgih tekmah pogosto pomembnejša od surove hitrosti.

Zakaj je zima skrivno orožje dobrih tekačev

Zima torej ni sovražnik tekačev. Je strog, a pošten trener, ki ne prizanaša, a nagradi potrpežljive. Kdor pozimi teče pametno, spomladi ne teče le hitreje, teče bolje, bolj stabilno in z manj poškodbami.

In na dolgi rok je prav to tisto, kar res šteje.