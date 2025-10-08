Zakaj nas boli vrat? To so glavni krivci

Dolgotrajno sedenje, čustveni stres in napačno drža povzročajo napetost, bolečine v vratu in ramenih. Rešitev? Redno gibanje, sproščeno dihanje in strokovno vodene vaje.

Sodobno življenje nas je prikovalo za pisalne mize in zaslone. Ure, ki jih preživimo sede, naj bo v pisarni, avtomobilu ali doma, uničujejo našo telesno držo in povzročajo številne bolečine, predvsem v zgornjem delu telesa. Vrat, ramena in zgornji del hrbtenice so med prvimi, ki občutijo posledice sodobnega načina življenja.

Telo si zapomni stres

Pomanjkanje gibanja ni edini krivec za napetosti v vratu. Veliko težav povzročajo tudi duševne obremenitve in stres, ki se dobesedno »odlagajo« v mišice vratu in ramen. Napetostni glavoboli, ki se začnejo v zatilju in se širijo navzgor proti sencam ali navzdol proti lopaticam, so pogost simptom kronične mišične napetosti.

Gibanje je najboljše zdravilo

Naše telo je ustvarjeno za gibanje. Če preveč sedimo, se mišice in vezi utrudijo, kosti ter medvretenčne ploščice pa so pod prevelikim pritiskom. Težavo dodatno poslabšajo enolični, ponavljajoči se gibi in čezmerna telesna teža. Dolgotrajne obremenitve lahko povzročijo celo okvare živcev v hrbtenjači, kar se kaže kot bolečina, mravljinčenje ali šibkost v rokah in nogah.

Vrat se začne pri medenici

Čeprav ima vrat le sedem vretenc, je njegovo gibanje odvisno od celotnega telesa. Ko je telo zategnjeno, je zategnjen tudi vrat. Sproščen spodnji del hrbta in pravilno gibanje iz medenice omogočata mehkejše in bolj sproščeno gibanje vratu. Redno izvajanje razteznih vaj, še posebej tistih, ki povezujejo gibanje hrbta in vratu, lahko bistveno zmanjša napetost in bolečine.

Ramena, gibljiva, a ranljiva

Ramenski sklep je eden najbolj gibljivih, a tudi najbolj ranljivih sklepov v telesu. Zaradi svoje kompleksne zgradbe omogoča širok obseg gibov, vendar je zato tudi bolj podvržen poškodbam in degenerativnim spremembam, kot so kalcinacije, tendinitis ali utesnitveni sindrom. Bolečine se lahko pojavijo nenadno ali postopno, pogosto ponoči, ko se telo sprošča.

Če se težave stopnjujejo, je pomembno, da poiščemo pomoč strokovnjaka in izvajamo vaje, ki ohranjajo gibljivost sklepa in raztezajo napete mišice. Pri tem se izogibajte sunkovitim gibom in dvigovanju bremen nad višino ramen.

Vaje in dihanje – temelj okrevanja

Vaje za vrat in ramena naj vam najprej pokaže fizioterapevt ali kineziolog. Pomembno je, da jih izvajate počasi, brez bolečine in brez zadrževanja diha. Dihanje je ključno, saj omogoča učinkovito izmenjavo plinov v pljučih in uravnava napetost v telesu. Pravilno dihanje izboljša prekrvavitev, krepi imunski sistem in spodbuja občutek sproščenosti.

Ključ do zdravja: rednost, gibanje, sprostitev

Čeprav sodobno delo pogosto zahteva dolgotrajno sedenje, lahko veliko storimo sami:

vsakih 30 minut vstanite in se raztegnite,

redno izvajajte vaje za vrat in ramena,

poskrbite za pravilno dihanje in sproščanje.

Le s celostnim pristopom, telesnim in duševnim, lahko zmanjšamo napetost, omilimo bolečine in ohranimo hrbtenico zdravo tudi v sedečem svetu.