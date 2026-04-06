Zakaj nas po prvih treningih vse boli in kdaj je to dober znak?

Galerija
Ko pridejo prvi topli dnevi, motivacija zraste, superge spet najdejo pot iz omare in začnemo. Končno.
A že naslednje jutro sledi realnost: hoja po stopnicah postane izziv, vstajanje iz stola zahteva strategijo, telo pa boli, kot da smo opravili tridnevni fizični maraton. Se torej dogaja nekaj narobe? Kratek odgovor: ne. Dolg odgovor: odvisno.
Gre za pojav, ki ga strokovno imenujemo zapoznela mišična bolečina (Delayed Onset Muscle Soreness). Ta se običajno pojavi 24 do 48 ur po vadbi, še posebej, če smo telo izpostavili novim ali intenzivnejšim obremenitvam.
Med vadbo nastanejo v mišicah mikroskopske poškodbe. Telo jih nato začne popravljati in prav ta proces regeneracije vodi do močnejših in bolj vzdržljivih mišic. Zato blaga bolečina ni znak težave, ampak prilagajanja.
Pomembno je razumeti razliko med koristno in pretirano bolečino:
Normalna mišična bolečina:
Pretirana obremenitev ali poškodba:
Če komaj hodite ali vas telo »ustavi«, to ni več znak napredka, to je opozorilo.
Veliko rekreativcev naredi isto napako: želijo nadoknaditi zamujeno. V enem tednu skušajo doseči formo, ki so jo izgubljali mesece. Telo tega ne razume.
Ne zanima ga, kako ste trenirali lani. Reagira samo na to, kar počnete danes. Če je obremenitev prevelika, vas bo preprosto ustavilo, z bolečino ali celo poškodbo.
Namesto popolnega počitka (ki se sicer zdi najbolj logičen), strokovnjaki priporočajo: Lahkotno gibanje, sprehod, počasno kolesarjenje ali raztezanje lahko pospešijo prekrvavitev in zmanjšajo bolečino.
Postopnost. Prvi trening naj bo lažji, kot si želite. Enako velja za naslednje. Napredek pride z ritmom, ne s šokom.
Poslušanje telesa. Bolečina je informacija. Če je blaga, nadaljujte z zmernostjo. Če je ostra, ustavite se.
Telo ne potrebuje ekstremov. Potrebuje kontinuiteto. Če boste vadbo gradili postopno, bo tudi bolečina sčasoma manjša, rezultati pa bolj trajni.