Zakaj nas stopnice tako hitro zadihajo? Razlog ni vedno slaba kondicija

Že nekaj nadstropij lahko povzroči pospešeno dihanje in razbijanje srca. Je to znak slabe telesne pripravljenosti ali povsem normalen odziv telesa na napor? Dobra novica je, da lahko z redno vadbo vzpenjanje po stopnicah postane precej lažje.

Hoja po ravnem, večini ljudi ne povzroča posebnih težav. Povsem drugače je, ko se je treba povzpeti po stopnicah. Že nekaj nadstropij lahko povzroči hitro dihanje, pospešen srčni utrip in občutek, da nam je zmanjkalo sape. Razlika med hojo po ravnem in vzpenjanjem je lahko presenetljiva.

Toda zakaj nas stopnice tako hitro zadihajo? Je vzrok v slabi kondiciji ali gre za običajen fiziološki odziv na telesno obremenitev?Odgovor je povezan predvsem z energijskimi potrebami mišic, delovanjem srca in pljuč ter našo aerobno telesno pripravljenostjo.

Vzpenjanje po stopnicah je zahtevnejše, kot si mislimo

Pri običajni hoji po ravnem, telo premikamo predvsem naprej. Pri vzpenjanju po stopnicah pa mora poleg tega premagovati še silo težnosti. Mišice nog, zlasti stegenske in zadnjične, morajo zato opraviti bistveno več dela. Povečajo se energijske potrebe organizma, srce začne hitreje utripati, dihanje pa se pospeši. Telo tako zagotavlja večji pretok krvi in ustrezno oskrbo aktivnih mišic s kisikom. Kako hitro se bomo zadihali, je odvisno od več dejavnikov: hitrosti vzpenjanja, višine stopnic, telesne mase, starosti in predvsem telesne pripravljenosti.

Kar je za dobro treniranega posameznika povsem obvladljiv vzpon, lahko za človeka, ki se redko ukvarja s telesno dejavnostjo, pomeni precejšen napor. Stopnice so zato lahko tudi preprost vsakodnevni pokazatelj naše telesne pripravljenosti.

Redna aerobna vadba izboljša zmogljivost srca in mišic

Dobra novica je, da se telo na redno telesno dejavnost prilagaja. Ena najpomembnejših prilagoditev na aerobno vadbo je izboljšanje sposobnosti srca, da med posameznim utripom prečrpa več krvi. Hkrati mišice izboljšujejo sposobnost sprejemanja in uporabe kisika, gibanje pa postaja energijsko učinkovitejše. Zato lahko po nekaj tednih ali mesecih primerne vadbe opazimo, da nas isto stopnišče ne zadiha več tako močno kot nekoč.

To ne pomeni, da med vzpenjanjem ne bomo več hitreje dihali ali da se srčni utrip ne bo povečal. Pomeni predvsem, da bo enaka telesna obremenitev predstavljala manjši delež naših zmogljivosti.

Kako se navaditi na vzpenjanje po stopnicah?

Za izboljšanje aerobne telesne pripravljenosti ni nujna zahtevna športna vadba. Pomembna je predvsem rednost in postopno povečevanje obremenitve.

Koristne so različne oblike vzdržljivostne dejavnosti:

Hitra hoja: izboljšuje aerobno vzdržljivost in je primerna za večino ljudi.

Kolesarjenje: omogoča postopno prilagajanje intenzivnosti in daljšo neprekinjeno obremenitev.

Plavanje: vključuje velike mišične skupine in spodbuja delovanje srčno-žilnega sistema.

Vzpenjanje po stopnicah: je zelo praktična oblika vadbe, saj neposredno obremenjuje mišice, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnem vzpenjanju.

Za začetek zadostuje zmerna obremenitev. Pomembno je, da intenzivnost in trajanje vadbe prilagodimo svojim sposobnostim ter ju povečujemo postopoma.

Kdaj zadihanost ni več običajen odziv na napor?

Čeprav je pospešeno dihanje med vzpenjanjem po stopnicah običajen fiziološki odziv, vsake zadihanosti ne smemo samodejno pripisati slabi kondiciji. Posebno pozornost zahtevajo nenadna zadihanost, izrazito poslabšanje zmogljivosti ali težave, ki se pojavijo že pri majhnem naporu. Zdravniški pregled je potreben tudi ob spremljajoči bolečini ali pritisku v prsih, omotici in drugih neobičajnih simptomih. Takšne težave so lahko povezane tudi z boleznimi srca, pljuč ali drugimi zdravstvenimi stanji. Ob nenadni hudi zadihanosti ali bolečini v prsih je potrebna takojšnja medicinska pomoč.

Stopnice so lahko preprost preizkus naše vzdržljivosti

Zadihanost med vzpenjanjem po stopnicah sama po sebi še ne pomeni, da smo v slabi telesni pripravljenosti. Gre za zahtevnejšo obliko gibanja, pri kateri mora telo v kratkem času zagotoviti več energije. Toda če se želimo manj zadihati, je rešitev precej preprosta: redna aerobna vadba, postopno povečevanje obremenitve in vztrajnost.

Telo se na napor prilagaja. Stopnice, ki so danes velik izziv, lahko čez nekaj mesecev postanejo povsem običajen del vsakdana.