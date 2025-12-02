Zakaj nekateri zbolijo za rakom, drugi pa ne? Presenetljiva resnica o genih, življenjskem slogu in tveganjih

Ena največjih ugank raka je, zakaj ga nekateri dobijo, drugi pa ne kljub očitno drugačnim življenjskim slogom. Primeri so pogosto presenetljivi: oseba, ki je skrbela za zdrav življenjski slog, zbolela za rakom, medtem ko je sosed, ki je ves čas kadil in užival alkohol, dočakal visoko starost in preminil pri 85 letih.

Pojasnila strokovnjakov pogosto zvenijo poraženo: resnica o raku leži v kompleksni kombinaciji genetike, okolja in življenjskih navad.

Splošna ozaveščenost in paradoksi terapij

Tradicionalne terapije raka običajno podaljšajo življenje v povprečju za dve leti. Te dodatne leta so pogosto prežeta z upanjem, da je smrt mogoče preprečiti, hkrati pa tudi z bolečinami in stranskimi učinki terapij. Kljub velikim raziskovalnim vlaganjem znanstveniki še vedno iščejo odgovor na vprašanje: zakaj nekateri ljudje nikoli ne dobijo, ne razvijejo raka?

Napake v DNK in kompleksnost telesa

Telo se dnevno regenerira, celice pa se delijo in kopirajo svojo DNK. Pri vsakem deljenju celice nastane povprečno okoli 120.000 napak v kopiji DNK. Večina napak je neškodljivih, vendar lahko ena ključna napaka povzroči nenormalno rast celic in privede do raka. Danes poznamo več kot 200 različnih vrst raka, pri katerih hitrost razvoja močno variira glede na vrsto mutacije.

Dejavniki, ki povečujejo tveganje za raka

Pet ključnih zunanjih dejavnikov, ki prispevajo k DNK mutacijam in povečujejo tveganje za raka:

Pretirano izpostavljanje soncu, še posebej v mladosti.

Kajenje.

Prekomerna telesna teža.

Izpostavljenost sevanju in hormonske terapije.

Uživanje predelane hrane in pomanjkanje prehranskih vlaknin.

Genetika in geni dolgoživosti

Raziskave so pokazale, da nekateri genetski markerji, znani kot »geni dolgoživosti«, omogočajo celicam hitrejše obnavljanje po biokemičnih poškodbah. Ljudje s temi geni imajo le okoli 11 odstotkov verjetnosti za razvoj raka, medtem ko pri ostalih ta verjetnost znaša med 40 in 60 odstotkov.

Rak: paradoks življenja in smrti

Primeri iz prakse kažejo na nepredvidljivost bolezni: kadilec, ki nikoli ni zbolel za rakom, medtem ko je nekdo, ki nikoli ni kadil, obolel. Te usode dokazujejo, da bolezen ni vedno povezana le z življenjskimi navadami, temveč tudi z dedno nagnjenostjo.

Okoljski vplivi na zdravje

Okolje, v katerem živimo, prav tako vpliva na tveganje za bolezni. Vsakodnevna izpostavljenost kemikalijam, od termalnega papirja (Nekateri termalni papirji vsebujejo bisfenol A (BPA) ali bisfenol S (BPS), ki sta spojini, povezani s hormonskimi motnjami in povečanim tveganjem za bolezni, čeprav je izpostavljenost običajno majhna. Kljub temu strokovnjaki priporočajo zmanjšano neposredno rokovanje in shranjevanje računov iz termalnega papirja), do plastičnih embalaž za živila, lahko poveča tveganje za raka in druge zdravstvene težave.

Rak je posledica zapletenega spleta genetike, življenjskega sloga in okolja, zato ni preprostih odgovorov, kdo bo zbolel in kdo ne. Razumevanje teh dejavnikov pomaga k večji ozaveščenosti, preprečevanju tveganj in bolj premišljenemu pristopu k zdravju.