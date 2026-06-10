Zakaj premalo pitja vode poveča raven stresa v telesu in zakaj bi morali to vzeti resno

Gre za pomembno ugotovitev, ki bi lahko vplivala na razumevanje vsakodnevnega stresa, zdravja srca in dolgoročne odpornosti telesa.

Telo se drugače odzove na stres pri pomanjkanju tekočine

Raziskava je pokazala, da imajo posamezniki z nizkim vnosom tekočine višje ravni stresnega hormona kortizola, ko so izpostavljeni stresnim situacijam. Kortizol je glavni stresni hormon, ki ga telo izloča v nadledvičnih žlezah. Vpliva na presnovo, imunski sistem in krvni tlak. Zanimivo je, da razlike niso bile v občutku stresa temveč v fiziološkem odzivu telesa.

Kako je potekala raziskava

V raziskavi je sodelovala skupina ljudi, ki so pili manj kot 1,5 litra vode na dan, ter primerjalna skupina, ki je sledila priporočilom o zadostnem vnosu tekočine. Udeleženci so bili en teden spremljani z analizami krvi in urina.

Nato so bili izpostavljeni simulaciji stresnih situacij:

nepričakovanemu intervjuju za službo

mentalnim matematičnim nalogam pod pritiskom časa

Med nalogami so raziskovalci merili fiziološke odzive, vključno s slino za analizo kortizola.

Ključne ugotovitve

Rezultati so pokazali:

pri ljudeh z nizkim vnosom tekočine so bile ravni kortizola občutno višje

občutek stresa je bil podoben v obeh skupinah

srčni utrip in telesni znaki stresa so bili primerljivi

razlika je bila predvsem v hormonskem odzivu

Zanimivo je tudi, da udeleženci z nižjim vnosom vode niso poročali o večji žeji, čeprav so bili dehidrirani.

Kaj to pomeni za zdravje?

Povišan odziv kortizola v daljšem obdobju je povezan z večjim tveganjem za:

bolezni srca in ožilja

sladkorno bolezen

depresijo in anksiozne motnje

Strokovnjaki zato opozarjajo, da lahko kronično premalo pitja vode dolgoročno vpliva na zdravje, tudi če tega ne občutimo takoj.

Preprosta navada, ki lahko pomaga

Raziskava poudarja, da bi lahko redno pitje vode predstavljalo enostaven način za zmanjšanje fiziološkega stresa v vsakdanjem življenju.

Priporočila za odrasle se običajno gibljejo:

približno 1,5 do 2 litra tekočine dnevno

več ob vročini, fizični aktivnosti, bolezni, nosečnosti ali dojenju

Zakaj je to pomembno tudi za Slovence?

V hitrem tempu življenja, službenih pritiskih in pogostem pomanjkanju hidracije tudi med Slovenci ni redkost, da ljudje pijejo premalo vode. Raziskava nakazuje, da lahko že osnovna navada, redno pitje vode čez dan, pomaga telesu bolje obvladovati stres.

Čeprav gre za začetne ugotovitve, raziskava jasno kaže povezavo med hidracijo in odzivom telesa na stres. Preprosto sporočilo: kozarec vode morda ne bo odpravil stresa, lahko pa pomaga telesu, da se nanj odzove bolj uravnoteženo.