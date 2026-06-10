Zakaj premalo pitja vode poveča raven stresa v telesu in zakaj bi morali to vzeti resno

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Gre za pomembno ugotovitev, ki bi lahko vplivala na razumevanje vsakodnevnega stresa, zdravja srca in dolgoročne odpornosti telesa.
Raziskava je pokazala, da imajo posamezniki z nizkim vnosom tekočine višje ravni stresnega hormona kortizola, ko so izpostavljeni stresnim situacijam. Kortizol je glavni stresni hormon, ki ga telo izloča v nadledvičnih žlezah. Vpliva na presnovo, imunski sistem in krvni tlak. Zanimivo je, da razlike niso bile v občutku stresa temveč v fiziološkem odzivu telesa.
V raziskavi je sodelovala skupina ljudi, ki so pili manj kot 1,5 litra vode na dan, ter primerjalna skupina, ki je sledila priporočilom o zadostnem vnosu tekočine. Udeleženci so bili en teden spremljani z analizami krvi in urina.
Nato so bili izpostavljeni simulaciji stresnih situacij:
Med nalogami so raziskovalci merili fiziološke odzive, vključno s slino za analizo kortizola.
Rezultati so pokazali:
Zanimivo je tudi, da udeleženci z nižjim vnosom vode niso poročali o večji žeji, čeprav so bili dehidrirani.
Povišan odziv kortizola v daljšem obdobju je povezan z večjim tveganjem za:
Strokovnjaki zato opozarjajo, da lahko kronično premalo pitja vode dolgoročno vpliva na zdravje, tudi če tega ne občutimo takoj.
Raziskava poudarja, da bi lahko redno pitje vode predstavljalo enostaven način za zmanjšanje fiziološkega stresa v vsakdanjem življenju.
Priporočila za odrasle se običajno gibljejo:
V hitrem tempu življenja, službenih pritiskih in pogostem pomanjkanju hidracije tudi med Slovenci ni redkost, da ljudje pijejo premalo vode. Raziskava nakazuje, da lahko že osnovna navada, redno pitje vode čez dan, pomaga telesu bolje obvladovati stres.
Čeprav gre za začetne ugotovitve, raziskava jasno kaže povezavo med hidracijo in odzivom telesa na stres. Preprosto sporočilo: kozarec vode morda ne bo odpravil stresa, lahko pa pomaga telesu, da se nanj odzove bolj uravnoteženo.