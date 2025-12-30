  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSNEMAJMO JIH

Zakaj se Italijani v veselem decembru ne redijo: skrivnosti praznične prehrane

Ključna razlika je v tem, da se ne prenajedajo, temveč se »pogostijo«.
Osnova italijanskega prazničnega jedilnika so sveže, lokalne in sezonske sestavine. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Osnova italijanskega prazničnega jedilnika so sveže, lokalne in sezonske sestavine. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Miroslav Cvjetičanin
 30. 12. 2025 | 09:24
3:56
A+A-

Zakaj Italijani tudi v veselem decembru ostajajo vitki? Odkrijte njihove prehranske navade, ki temeljijo na kakovosti, zmernosti in užitku brez slabe vesti.

Medtem ko se v decembru marsikdo spopada z odvečnimi kilogrami, Italijani tudi v času praznikov ostajajo vitkejši od evropskega povprečja. Razlog ni v odpovedovanju hrani, temveč v povsem drugačnem odnosu do prehranjevanja, ki temelji na kakovosti sestavin, zmernosti in spoštovanju telesa.

Statistika to potrjuje: stopnja debelosti v Italiji je bistveno nižja kot v številnih drugih evropskih državah, življenjska doba pa daljša. In to, kljub temu da italijanska kuhinja slovi po testeninah, pici in sladicah. Kako jim to uspe tudi v veselem decembru?

Prazniki brez prenajedanja

V Italiji je praznično dogajanje razdeljeno na več dni, a brez pretiravanja. Hrana ima pomembno vlogo, vendar ne v obliki neprekinjenega grizljanja in obilnih porcij. Namesto tega Italijani uživajo v dolgih, umirjenih obrokih, kjer je na mizi več različnih jedi, a v manjših količinah.

Ključna razlika je v tem, da se ne prenajedajo, temveč se »pogostijo«. Porcije so majhne, jedi raznolike, obroki pa počasni. Večerje se pogosto raztegnejo čez več ur, a brez občutka teže ali napihnjenosti.

Kakovost pred količino

Osnova italijanskega prazničnega jedilnika so sveže, lokalne in sezonske sestavine. Hrana je večinoma pripravljena doma, iz osnovnih živil, brez industrijsko predelanih dodatkov. Velik poudarek je na zelenjavi, stročnicah, ribah, oljčnem olju in kakovostnih mlečnih izdelkih.

Namesto velikih nakupov v supermarketih se sestavine pogosto kupujejo pri preverjenih lokalnih ponudnikih. Hitre hrane, predelanih prigrizkov in sladkarij v pisanih embalažah skoraj ni.

Brez nenehnega prigrizkovanja

Pomembna razlika je tudi v navadah med obroki. V Italiji ni običaja, da bi se ves dan posegalo po čipsu, piškotih ali sladkih prigrizkih. Apetit se prihrani za glavni obrok, ki ima jasno strukturo - predjed, glavna jed in sladica.

Tudi sladice imajo svoje mesto, a so preproste in zmerne: tanek kos tradicionalnega peciva ali sezonsko sadje. Ključ je v zmernosti, ne v prepovedih.

Manj alkohola, manj kalorij

Tudi odnos do alkohola je drugačen. Med prazniki se pije malo in zmerno, pogosto le kozarec vina ob kosilu. Močnih alkoholnih pijač in sladkih likerjev, ki so polni kalorij, praviloma ni na mizi. Prav pijača je eden največjih skritih virov odvečnih kalorij v prazničnem času.

Prehranska kultura skozi vse leto

Pomemben razlog, zakaj Italijani v veselem decembru ne pridobivajo teže, je dejstvo, da zdrave prehranske navade ohranjajo vse leto. Hrana ni nagrada ali tolažba, temveč del vsakdana. Zato prazniki ne pomenijo nenadnega »dovoljenja« za pretiravanje, temveč le nekoliko bolj slavnostno različico običajnega prehranjevanja.

Kaj se lahko naučimo?

Če želite tudi sami v veselem decembru ohraniti zmernost, je priporočilo preprosto: kupujte manj, a kakovostneje, kuhajte iz osnovnih sestavin, izpustite industrijske prigrizke, jejte počasi in z užitkom, pijte zmerno ali sploh ne.

Ne gre za odpovedovanje, temveč za pametne izbire. Veseli december je lahko čas užitka brez slabe vesti in brez dodatnih kilogramov.

Več iz teme

Italijazdrava prehranaveseli decemberpraznikipraznična hrana
ZADNJE NOVICE
11:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Groza v okolici Novega mesta! 54-letni surovež nad partnerko in pohištvo

Policisti pozivajo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam
30. 12. 2025 | 11:16
10:57
Novice  |  Slovenija
RAST CEN

Slovenci se lahko primejo za glavo! To so zadnji podatki o inflaciji

Inflacijo so najbolj dvigovale cene hrane in brezalkoholnih pijač.
30. 12. 2025 | 10:57
10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
10:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
KJE JE?

Čehinja Leona potovala preko Avstrije v Slovenijo, nato se je za njo izgubila vsaka sled

Pogrešana je visoka 155 cm, je suhe postave in ima črne lase in rjave oči. Na obeh rokah ima tetovaže, in sicer motiv dveh ljudi, kvadratov.
30. 12. 2025 | 10:32
10:05
Lifestyle  |  Stil
NUJNOST

Kolumna Tine Gaber Golob: Ko ti Babi stisne ročno zavoro

Robert, za katerim je mesec, ko bi še budilka zaspala, v avtu nemudoma zakinka. Jaz nimam tega »Winston Churchill« spalnega talenta.
30. 12. 2025 | 10:05
09:58
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZAGREB

Silovita eksplozija pri šoli predramila Zagreb: »Najprej sem mislila, da se je zrušila stavba«

Po prvih informacijah je nekdo na šolsko igrišče odvrgel pirotehnično napravo, ki je bila privezana na kanister z bencinom.
30. 12. 2025 | 09:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki