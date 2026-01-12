  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POZOR VELJA

Zakaj se kilogrami vrnejo po Ozempicu? To je 7 najpogostejših napak

Injekcije za hujšanje niso čudežna rešitev. So orodje, ne dolgoročna garancija.
Hujšanje se ne konča z zadnjo injekcijo. Tam se šele začne. FOTO: Getty Images
Hujšanje se ne konča z zadnjo injekcijo. Tam se šele začne. FOTO: Getty Images
i
 12. 1. 2026 | 08:53
2:26
A+A-

Zdravila za hujšanje, kot so Ozempic, Wegovy in Mounjaro, so mnogim pomagala izgubiti odvečne kilograme. A pri številnih se prava težava pojavi šele po prenehanju terapije - teža se začne vračati.

Strokovni podatki kažejo, da to ni naključje. Povrnitev kilogramov je pogosto posledica napačnih odločitev po koncu zdravljenja. Dobra novica? Tem napakam se je mogoče izogniti.

1. Nenadna prekinitev terapije

Ko se zdravljenje zaključi brez postopnega prehoda, se tek hitro poveča. To pogosto vodi v prenajedanje in slab nadzor nad prehrano.

2. Brez gibanja in rutine

Zdravila pomagajo, a ne nadomestijo zdravega življenjskega sloga. Že 30 minut gibanja na dan lahko odloči, ali se teža ohrani ali začne znova naraščati.

3. Prezgodnji konec hujšanja

Hujšanje ni sprint. Terapije so namenjene daljšemu obdobju, da se telo prilagodi novi teži in presnovi.

4. Enaka prehrana kot prej

Brez prehranskih sprememb so kilogrami skoraj zagotovljeni. Ključni so redni obroki, več beljakovin, vlaknin in manj industrijsko predelane hrane.

5. Brez nadzora nad težo

Občasno spremljanje teže pomaga pravočasno zaznati spremembe in preprečiti večje zdrse.

6. Čustveno prehranjevanje ostane nespremenjeno

Hujšanje ni le fizičen proces. Stres, utrujenost in čustva pogosto vodijo nazaj k starim navadam - tudi po uspešni terapiji.

7. Premalo beljakovin

Nizek vnos beljakovin pomeni izgubo mišic in počasnejši metabolizem. To močno poveča tveganje za ponovno pridobivanje teže.

Ključna resnica

Injekcije za hujšanje niso čudežna rešitev. So orodje, ne dolgoročna garancija. Pravi uspeh se začne takrat, ko terapije ni več in ko ostanejo dobre navade.

Hujšanje se ne konča z zadnjo injekcijo. Tam se šele začne.

Več iz teme

hujšanjezdravjedieta
ZADNJE NOVICE
10:18
Novice  |  Slovenija
MOČNO VZNEMIRJEN

Skrivnostni dron nad hišo v Ljubljani, Žiga zaskrbljen: »Ko sem ga opazil, je v trenutku pospešil ...«

Neznani dron je v Ljubljani snemal hišo v mraku.
12. 1. 2026 | 10:18
10:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
VOZIL NEZANESLJIVO

Smrtno nevarno: voznik v Ljubljani imel desetkrat preveč alkohola v izdihanem zraku

Kot so pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so jih v petek okoli 18. ure obvestili o vozniku ...
12. 1. 2026 | 10:04
09:54
Bulvar  |  Zanimivosti
KO JE UBIL IN POJEDEL NJENO MAČEHO

Hči kanibala razkriva: »Oče mi je po umoru in kanibalizmu podaril srhljivo stvar ...« (VIDEO)

Očetov grozljivi zločin je močno zaznamoval njeno življenje.
12. 1. 2026 | 09:54
09:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODETI V ČRNO

Slovenska policija žaluje, mnogo prezgodaj se je poslovila priljubljena policistka

Od nje se bodo poslovili v torek, 13. januarja 2026, ob 13. uri, na pokopališču Stari trg v Slovenj Gradcu.
12. 1. 2026 | 09:40
09:23
Novice  |  Slovenija
SPOMINSKA SLOVESNOST

Dražgoše razdvojile politike: Golob o odgovornosti, Janša o »zlorabi«, Jelinčič pa brez zavor: »Sramota! Izdajalci!«

Golob v Dražgošah poudaril pomen zgodovinske enotnosti Slovencev, sledili so politični odzivi.
12. 1. 2026 | 09:23
09:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
LOPOVI NA DELU

Val vlomov na območju Ljubljane, kaj se dogaja? Kradli vse od denarja do pnevmatik

Policija ob takšnih primerih znova opozarja, da največ štejejo osnovni varnostni ukrepi.
12. 1. 2026 | 09:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki