Zakaj se kilogrami vrnejo po Ozempicu? To je 7 najpogostejših napak

Zdravila za hujšanje, kot so Ozempic, Wegovy in Mounjaro, so mnogim pomagala izgubiti odvečne kilograme. A pri številnih se prava težava pojavi šele po prenehanju terapije - teža se začne vračati.

Strokovni podatki kažejo, da to ni naključje. Povrnitev kilogramov je pogosto posledica napačnih odločitev po koncu zdravljenja. Dobra novica? Tem napakam se je mogoče izogniti.

1. Nenadna prekinitev terapije

Ko se zdravljenje zaključi brez postopnega prehoda, se tek hitro poveča. To pogosto vodi v prenajedanje in slab nadzor nad prehrano.

2. Brez gibanja in rutine

Zdravila pomagajo, a ne nadomestijo zdravega življenjskega sloga. Že 30 minut gibanja na dan lahko odloči, ali se teža ohrani ali začne znova naraščati.

3. Prezgodnji konec hujšanja

Hujšanje ni sprint. Terapije so namenjene daljšemu obdobju, da se telo prilagodi novi teži in presnovi.

4. Enaka prehrana kot prej

Brez prehranskih sprememb so kilogrami skoraj zagotovljeni. Ključni so redni obroki, več beljakovin, vlaknin in manj industrijsko predelane hrane.

5. Brez nadzora nad težo

Občasno spremljanje teže pomaga pravočasno zaznati spremembe in preprečiti večje zdrse.

6. Čustveno prehranjevanje ostane nespremenjeno

Hujšanje ni le fizičen proces. Stres, utrujenost in čustva pogosto vodijo nazaj k starim navadam - tudi po uspešni terapiji.

7. Premalo beljakovin

Nizek vnos beljakovin pomeni izgubo mišic in počasnejši metabolizem. To močno poveča tveganje za ponovno pridobivanje teže.

Ključna resnica

Injekcije za hujšanje niso čudežna rešitev. So orodje, ne dolgoročna garancija. Pravi uspeh se začne takrat, ko terapije ni več in ko ostanejo dobre navade.

Hujšanje se ne konča z zadnjo injekcijo. Tam se šele začne.