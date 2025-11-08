Zakaj se moškim nabira trebušna maščoba in kako jo učinkovito stopiti

Trebušna maščoba je pogosta težava številnih moških, še posebej po 40. letu, ko se presnova upočasni in si telo začne lažje shranjevati »odvečne kalorije« okoli pasu.

Toda ne gre le za estetsko težavo, maščoba okoli trebuha, imenovana tudi visceralna maščoba, je povezana z resnimi zdravstvenimi tveganji.

Raziskave kažejo, da lahko prekomerna maščoba v predelu trebuha poveča tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, demenco in vnetja v telesu.

Ta maščoba obdaja notranje organe, vpliva na delovanje jeter in trebušne slinavke ter zmanjšuje občutljivost na inzulin, kar lahko vodi v porušeno presnovo.

Moški so do trebušne maščobe bolj nagnjeni zaradi višjih ravni androgenih hormonov, ki spodbujajo kopičenje maščobe okoli pasu.

Pri ženskah se maščoba pogosteje kopiči v spodnjem delu telesa, vendar se po menopavzi tudi pri njih poveča možnost za pivski trebušček.

Omejiti oziroma ukiniti alkohol

Alkohol je kalorično bogat in pogosto vodi v prenajedanje. Priporočljivo je največ 14 enot tedensko (okoli 7 piv ali 6 kozarcev vina), razporejeno skozi teden in brez popivanja.

Boljše izbire so pijače z manj kalorij, npr. vodka z mineralno vodo ali gin s tonikom brez sladkorja. Še najbolje pa je nič alkohola!

V letu 2024 so v reviji Current Obesity Reports objavili pregledni članek, ki potrjuje, da pogosto uživanje alkohola, predvsem piva in žganih pijač, dolgoročno poveča količino trebušne maščobe. Ugotovili so, da imajo moški, ki pogosto posegajo po teh pijačah, več visceralne maščobe, torej tiste, ki se kopičijo okoli notranjih organov.

Zanimivo pa je, da je bilo pri ljubiteljih rdečega vina, opaženih manj, teh nevarnih maščobnih oblog. Raziskovalci menijo, da antioksidanti v vinu lahko delno zmanjšujejo vpliv alkohola na metabolizem maščob, vendar to ne pomeni, da je vino »zdravo«, temveč le, da ima drugačen učinek kot pivo ali žgane pijače.

Jej uravnoteženo

Večina trebušne maščobe izvira iz prehrane. Zmanjšanje vnosa za približno 600 kalorij dnevno pomaga pri hujšanju – moški naj zaužijejo okoli 1900 kalorij na dan.

Poudarek naj bo na beljakovinah, zelenjavi, vlakninah in manj nasičenih maščobah.

Redno gibanje

Priporočljivo je vsaj 150 minut zmerne ali 75 minut intenzivne vadbe na teden ter krepitev mišic dvakrat tedensko.

Dober cilj je (spet) 10.000 korakov na dan, če ste mlajši od 60 let, kar že pomembno prispeva k zmanjšanju maščobe.

Poišči strokovno pomoč, če ne gre

Če spremembe življenjskega sloga ne pomagajo, je smiselno poiskati zdravniško podporo. V določenih primerih lahko težave povzroča tudi hormonsko neravnovesje, ki zahteva dodatno obravnavo.

Ključ do uspeha

Trebušna maščoba ne izgine čez noč. Kombinacija manj ali brez alkohola, zdrave prehrane, gibanja in potrpežljivosti prinese trajne rezultate in občutno zmanjša tveganje za resne bolezni.