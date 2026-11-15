Zakaj se moškim po 50. letu nabira trebušna maščoba? Krivec ni pomanjkanje kortizola

Po 50. letu marsikateri moški opazi, da se mu povečuje obseg pasu, čeprav se prehranjuje podobno kot nekoč in ostaja telesno dejaven. Trebuh postaja vse bolj izrazit, mišična masa se počasi zmanjšuje, kilogrami pa se začnejo razporejati drugače. Je za to krivo pomanjkanje kortizola? Ne. Razlogi so predvsem v hormonskih spremembah, staranju, izgubi mišične mase in spremenjeni presnovi.

Nabiranje maščobe okoli trebuha ni zgolj estetska težava. Še posebej nevarna je visceralna maščoba, ki se kopiči globoko v trebušni votlini, obdaja notranje organe in je povezana z večjim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja ter druge presnovne motnje.

Testosteron z leti postopoma upada

Eden od pomembnih dejavnikov je testosteron, moški spolni hormon, ki sodeluje pri ohranjanju mišične mase, kostne gostote, spolne funkcije in presnovnega ravnovesja. Njegova raven se pri moških z leti praviloma postopoma zmanjšuje. Spremembe niso pri vseh enako izrazite, vendar lahko nižja raven testosterona prispeva k izgubljanju mišične mase in povečanju deleža telesne maščobe. Maščoba se začne izraziteje kopičiti predvsem okoli trebuha.

Povezava deluje tudi v nasprotni smeri. Večja količina visceralne maščobe lahko vpliva na hormonsko ravnovesje in je povezana z nižjo ravnjo testosterona. Tako lahko nastane začaran krog: več trebušne maščobe, manj mišične mase in neugodne presnovne spremembe. Vendar povečan trebuh sam po sebi še ne pomeni, da ima moški pomanjkanje testosterona. Za takšno diagnozo so potrebni značilni simptomi in ustrezne laboratorijske preiskave.

Po 50. letu izgubljamo mišično maso

S staranjem se spreminja tudi mišično tkivo. Proces postopnega izgubljanja mišične mase in moči imenujemo sarkopenija. Začne se lahko že prej, po 50. letu pa postaja vse pomembnejši dejavnik telesne sestave. Mišice so presnovno dejavno tkivo, zato njihovo zmanjševanje vpliva tudi na porabo energije. Če človek porablja manj energije, prehranjuje pa se enako kot pred desetimi ali dvajsetimi leti, se lahko začne nabirati odvečna maščoba. To se lahko zgodi tudi telesno dejavnim moškim. Redna hoja, tek in kolesarjenje so koristni za srce in ožilje, vendar sami po sebi ne zagotavljajo ohranjanja mišične mase. Zato je pomembno, da aerobno vadbo dopolnjujejo tudi vaje za moč.

Inzulinska rezistenca lahko poveča težave

Pomembno vlogo ima tudi inzulin, hormon, ki uravnava raven glukoze v krvi. Pri inzulinski rezistenci se celice slabše odzivajo na njegovo delovanje, zato mora trebušna slinavka proizvajati več inzulina, da ohranja krvni sladkor v normalnih mejah.

Inzulinska rezistenca je tesno povezana z visceralno maščobo. Več maščobe okoli notranjih organov lahko poslabša občutljivost za inzulin, presnovne motnje pa dodatno spodbujajo kopičenje maščobe. Tako se lahko razvije presnovni začarani krog, ki povečuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, povišane trigliceride, znižan HDL-holesterol in visok krvni tlak.

Kortizol ni hormon, ki bi ga morali imeti čim manj

Pogosto slišimo, da je za trebušno maščobo kriv stresni hormon kortizol. Toda vprašanje je nekoliko bolj zapleteno. Kortizol je nujen hormon nadledvičnih žlez, ki sodeluje pri odzivu telesa na stres, uravnavanju krvnega sladkorja, krvnega tlaka in presnovi.

Težava ni njegovo pomanjkanje, temveč lahko tudi dolgotrajno čezmerno izločanje. Patološko povišana raven kortizola je značilna za Cushingov sindrom, pri katerem se maščoba pogosto izraziteje kopiči na trebuhu in trupu, obraz postane bolj okrogel, roke in noge pa so lahko zaradi izgube mišične mase videti tanjše. Nasprotno je pomanjkanje kortizola, ki se pojavlja pri adrenalni insuficienci oziroma Addisonovi bolezni, povezano predvsem z utrujenostjo, mišično oslabelostjo, izgubo apetita, hujšanjem in pogosto nizkim krvnim tlakom. Povečan trebuh ni značilen simptom te bolezni.

Zato samo zaradi trebušne maščobe ni smiselno preverjati kortizola. Preiskave so upravičene, kadar obstajajo tudi drugi znaki, ki kažejo na motnjo delovanja nadledvičnih žlez.

Kako zmanjšati trebušno maščobo po 50. letu?

Čeprav se presnova z leti spreminja, povečan obseg pasu ni neizogibna posledica staranja. Pomembno je, da telesno dejavnost prilagodimo spremembam v telesu. Za ohranjanje mišične mase je priporočljiva redna vadba za moč, najbolje vsaj dvakrat na teden. Počepi, sklece, vaje z utežmi in vadba z lastno telesno težo pomagajo ohranjati mišice ter telesno zmogljivost. Aerobna dejavnost, kot so hitra hoja, tek, plavanje in kolesarjenje, izboljšuje delovanje srca in ožilja ter pomaga pri uravnavanju telesne maščobe. Najboljše rezultate prinaša kombinacija vzdržljivostne vadbe in vadbe za moč.

Pomembna je tudi prehrana. Priporočljivo je zaužiti dovolj beljakovin, zelenjave, sadja, stročnic in polnovrednih žit. Omejiti je treba predvsem sladke pijače, pogosto uživanje alkohola, sladkarije in energijsko bogato predelano hrano. Pomembno je tudi, da skupni energijski vnos ustreza dejanski porabi. Ne gre zanemariti spanja. Kronično pomanjkanje spanja lahko vpliva na uravnavanje apetita, občutljivost za inzulin in hormonsko ravnovesje. Kakovosten spanec je zato pomemben del preprečevanja pridobivanja trebušne maščobe.

Trebušna maščoba je pomembnejša od številke na tehtnici

Pri moških po 50. letu je smiselno spremljati tudi obseg pasu, ne samo telesne teže. Človek lahko namreč ohranja podobno težo, vendar izgublja mišično maso in pridobiva maščobo. Tehtnica tega ne pokaže. Povečan obseg pasu je opozorilni znak, da se lahko povečuje količina visceralne maščobe. Pri moških je obseg pasu 94 centimetrov ali več povezan s povečanim tveganjem za presnovne zaplete, pri 102 centimetrih ali več pa je tveganje še izrazitejše.

Trebušna maščoba po 50. letu torej ni nujno posledica pomanjkanja hormonov ali počasnejše presnove. Pogosto gre za preplet več dejavnikov, na katere lahko vplivamo. Ohranjanje mišične mase, redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana in kakovosten spanec so najpomembnejši temelji za zdravje tudi v zrelejših letih.