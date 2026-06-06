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ZELO ZGODNJE DOBRO JUTRO

Zakaj se s starostjo zbujamo vse bolj zgodaj? To je pravi razlog

Se to dogaja zaradi staranja ali ne?
Eden najpomembnejših razlogov za zgodnejše prebujanje je sprememba cirkadianega ritma oziroma notranje biološke  ure. FOTO: Getty Images
Eden najpomembnejših razlogov za zgodnejše prebujanje je sprememba cirkadianega ritma oziroma notranje biološke  ure. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 6. 6. 2026 | 11:00
5:41
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Če ste v mladosti brez težav prespali pol dopoldneva, danes pa se zbujate že ob zori, niste edini. Strokovnjaki pojasnjujejo, zakaj se vzorec spanja s staranjem spreminja.

Mnogi se z leti začnejo zbujati vse bolj zgodaj, pogosto tudi takrat, ko bi si želeli spati dlje. Nekateri to pripisujejo stresu, drugi zdravstvenim težavam, vendar strokovnjaki opozarjajo, da gre v številnih primerih za povsem naraven del staranja.

Spremembe v spalnem ritmu so povezane z biološko uro, hormoni, zdravstvenim stanjem in spremembami v delovanju organizma.

Notranja ura se premakne

Eden najpomembnejših razlogov za zgodnejše prebujanje je sprememba cirkadianega ritma oziroma notranje biološke ure. Čeprav dolžina dnevnega ritma ostaja enaka, se njegov časovni potek z leti premakne nekoliko bolj zgodaj. To pomeni, da postanemo zvečer prej zaspani, hkrati pa se tudi prej prebudimo. Strokovnjaki ta pojav opisujejo kot »fazni premik naprej«, ki je pri starejših ljudeh zelo pogost.

Posledica je, da se telo začne pripravljati na prebujanje že v zgodnjih jutranjih urah, ne glede na to, koliko bi si želeli ostati v postelji.

Manj melatonina pomeni lažji spanec

Pomembno vlogo igra tudi hormon melatonin, ki telesu sporoča, da je čas za spanje. S staranjem se količina melatonina, ki ga telo proizvaja ponoči, postopoma zmanjšuje. Zaradi tega spanec postane plitvejši in bolj občutljiv na zunanje motnje.

Zvoki iz okolice, svetloba, spremembe temperature ali manjše telesno nelagodje lahko zato človeka veliko hitreje prebudijo kot v mlajših letih.

Kronične bolezni pogosto motijo spanec

Po 50. letu se poveča tudi pojavnost kroničnih zdravstvenih težav, ki lahko vplivajo na kakovost spanca. Bolečine v sklepih, težave s hrbtenico, revmatična obolenja in druge kronične bolezni pogosto povzročajo nočno prebujanje. Ker je spanec lažji, možgani hitreje zaznajo nelagodje v telesu, kar lahko povzroči prezgodnje jutranje prebujanje. Če se težave pojavljajo redno, strokovnjaki priporočajo posvet z zdravnikom.

Tudi zdravila lahko vplivajo na spanje

Na kakovost spanca lahko vplivajo številna zdravila, ki jih ljudje pogosteje uporabljajo v zrelejših letih. Nekatera zdravila lahko povzročijo nespečnost, pogostejša prebujanja ali spremenijo običajen spalni ritem. Zato je priporočljivo, da se ob dolgotrajnih težavah s spanjem posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom ter preverite morebitne stranske učinke zdravil.

Nočni obiski stranišča postajajo pogostejši

Eden najpogostejših razlogov za prekinjen spanec pri starejših je potreba po uriniranju med nočjo. S staranjem se delovanje sečil spreminja, zato mnogi ljudje ponoči vstanejo enkrat ali večkrat. Pogosti nočni obiski stranišča lahko zmotijo spalni cikel, po vrnitvi v posteljo pa je pogosto težko ponovno zaspati.

Pogostejše so tudi motnje spanja

S starostjo se poveča tveganje za različne motnje spanja.

Najpogostejša je nespečnost, ki se kaže kot:

  • težko uspavanje,
  • pogosto prebujanje ponoči,
  • prezgodnje jutranje prebujanje,
  • občutek neprespanosti kljub dovolj dolgemu času v postelji.

Pogostejša postaja tudi spalna apneja, pri kateri med spanjem prihaja do kratkotrajnih prekinitev dihanja.

Znaki spalne apneje so:

  • glasno smrčanje,
  • jutranja utrujenost,
  • glavoboli po prebujanju,
  • pretirana zaspanost čez dan.

Če sumite na katero od motenj spanja, je priporočljivo opraviti zdravniški pregled.

Kdaj je zgodnje prebujanje razlog za skrb?

Strokovnjaki poudarjajo, da zgodnje vstajanje samo po sebi še ne pomeni zdravstvene težave.

Če se sicer počutite spočiti, imate dovolj energije in vas zgodnje prebujanje ne ovira pri vsakodnevnih dejavnostih, je lahko to zgolj naravna posledica staranja.

Kadar pa zgodnje prebujanje spremljajo utrujenost, razdražljivost, pomanjkanje energije ali druge zdravstvene težave, je smiselno poiskati strokovni nasvet.

Kaj lahko storite, če se zbujate prezgodaj?

Če se zbudite zelo zgodaj, ni nujno, da takoj vstanete.

Strokovnjaki svetujejo, da nekaj časa ostanete v postelji, se sprostite, preberete nekaj strani knjige ali poslušate radio oziroma pomirjujočo glasbo.

Pomembno je tudi, da:

  • vzdržujete reden urnik spanja,
  • čez dan ostajate telesno aktivni,
  • omejite uporabo elektronskih naprav pred spanjem,
  • spalnico ohranjate temno in hladno,
  • zmanjšate uživanje alkohola v večernih urah.

Pri nekaterih ljudeh lahko pomaga tudi nadzorovana izpostavljenost dnevni svetlobi, s katero postopoma prilagodijo čas uspavanja in prebujanja.

Staranje spremeni spanec, vendar ni nujno, da ga poslabša

Čeprav se spalni vzorci z leti spreminjajo, to še ne pomeni, da je kakovosten spanec nedosegljiv. Zdrav življenjski slog, redna telesna dejavnost in pravočasno zdravljenje zdravstvenih težav lahko pomembno prispevajo k boljšemu počutju in bolj mirnim nočem tudi v poznejših življenjskih obdobjih.

Zgodnje jutranje prebujanje je zato pogosto le še ena izmed sprememb, ki jih prinaša staranje in ne nujno znak, da je z vašim zdravjem kaj narobe.

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