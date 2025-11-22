Če bi vprašali, kje se ljudje najpogosteje počutijo »hladne«, bi mnogi odgovorili: v bazenu. Voda je mrzla, koža je naježena, zobje šklepetajo, brisača je predaleč … In vendar se v teh, na videz idealnih razmerah za prehlad, skoraj nikoli ne zboli. Kako je to mogoče?

Hlad vas ne položi v posteljo – virusi pa

Stari nauki, da se prehladimo zaradi mraza, preprosto ne držijo. Prehlad povzročajo virusi, najpogosteje rinovirusi, ki se širijo s stikom ali prek kapljic v zraku. Temperatura okolja pri tem ne igra odločilne vloge. In tu pride presenečenje: v bazenu je virusov izredno malo. Razlog je preprost, klor in druge dezinfekcijske snovi v vodi uničijo večino povzročiteljev bolezni, še preden bi ti sploh lahko prišli do človeka.

Voda hladi, virusi pa tega ne prenesejo

Mrzla voda ni vaš sovražnik. Hladna koža in občutek zmrzovanja nista dovolj, da bi se okužili. Virusi ne preskakujejo iz zraka na telo, temveč potrebujejo stik z okuženo osebo ali površino. V bazenu pa ste ves čas v klorirani vodi, virusom ta voda izjemno škodi, nenehno se spirate. Za viruse so razmere v bazenu podobne kot savna za snežaka – preprosto ne obstanejo.

Pogosta zmota je, da prehlad pripišemo vodi. FOTO: Guliver/Thinkstock

Če zbolimo po plavanju, razlog ni bazen

Pogosta zmota je, da prehlad pripišemo vodi. A okužba se skoraj vedno zgodi nekaj dni prej, v garderobi, na kljuki, med vožnjo z avtobusom ali v službi. Virusi imajo inkubacijsko dobo od enega do treh dni, zato je bazen pogosto le »kriv« po naključju.

Kaj vam bazen lahko naredi – a ni prehlad

Če je higiena slabša, se lahko pojavijo:

draženje oči,

rahlo izsušena koža,

občutek utrujenosti zaradi klora.

A to ni bolezen in ni povezano s prehladom, gre zgolj za običajen »bazenski podpis«.

V bazenu vas lahko zebe, koža se naježi in zobje zašklepetajo, vendar to nima nobene zveze s prehladom. Virusi so tisti, ki povzročajo bolezen, in v klorirani vodi nimajo možnosti za preživetje. Zato je bazen presenetljivo varen, ko govorimo o prehladih.