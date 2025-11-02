Zakaj se zbudite s suhim usti in kaj lahko storite

Se pogosto zbudite s suhim, pekočim občutkom v ustih, razpokanimi ustnicami in neprijetnim okusom?

Suha usta so pogost pojav, ki lahko kaže na dehidracijo, dihanje skozi usta, uporabo določenih zdravil ali celo na zdravstvene težave, kot sta sladkorna bolezen ali motnje žlez slinavk.

Slina ima ključno vlogo pri ohranjanju zdravja ustne votline, čisti usta, pomaga odstranjevati bakterije in ostanke hrane ter preprečuje vnetja.

Ko telo ne proizvaja dovolj sline, govorimo o stanju, imenovanem kserostomija, ki lahko povzroči suha usta (hiposalivacija).

Spodaj so glavni razlogi, zakaj se prebujate s suhim usti in kako težavo omiliti.

1. Dehidracija

Najpogostejši razlog za suha usta je preprosto pomanjkanje tekočine. Če čez dan ne nadomeščate izgubljene vode, na primer po vadbi ali vročem dnevu, boste zjutraj dehidrirani. Pomaga že redno pitje vode čez dan in kozarec vode pred spanjem.

2. Zdravila

Številna zdravila povzročajo suha usta kot stranski učinek. Med njimi so antihistaminiki, antidepresivi, zdravila za povišan krvni tlak, pomirjevala in protibolečinska zdravila. Če opažate izrazito suhost, se posvetujte z zdravnikom o morebitni zamenjavi terapije.

3. Dihanje skozi usta

Eden najpogostejših, a pogosto spregledanih vzrokov je dihanje skozi usta med spanjem. To se lahko zgodi zaradi zamašenega nosu, alergij ali ukrivljenega nosnega pretina. Dihanje skozi usta izsušuje sluznico, povzroča smrčanje in slab zadah. Če se zjutraj prebujate s suhim grlom in zlepljenimi ustnicami, je to znak, da ponoči dihate največ skozi usta.

4. Alkohol v ustni vodici

Ustne vodice, ki vsebujejo alkohol, lahko dodatno izsušijo usta. Alkohol uničuje bakterije, ki so pomembne za nastanek zdrave sline. Če brez ustne vodice ne gre, izberite različico brez alkohola.

5. Smrčanje ali spalna apneja

Če se zbujate s povsem izsušenimi usti, gre morda za težavo s smrčanjem ali spalno apnejo. Pri teh motnjah pride do motenega pretoka zraka skozi dihalne poti. Spalna apneja je resnejše stanje, ki zahteva zdravniško obravnavo in lahko zahteva uporabo posebne maske (CPAP).

6. Sladkorna bolezen

Povišan krvni sladkor lahko povzroči izrazito suhost v ustih. Stalna žeja je pogosto eden prvih znakov sladkorne bolezni tipa 2. Če se to stanje ponavlja, je priporočljivo preveriti raven glukoze v krvi.

7. Nosečnost

Hormonske spremembe v nosečnosti lahko povzročijo suha usta, predvsem v prvih mesecih. Gre za začasen pojav, ki običajno izgine po porodu, ko se hormoni umirijo.

8. Motnje žlez slinavk

Če je suhost stalna in jo spremljajo oteklina obraza, slab okus v ustih ali bolečina ob žvečenju, je lahko vzrok motnja žlez slinavk ali avtoimunska bolezen, kot je Sjögrenov sindrom. V tem primeru je potreben zdravniški pregled.

9. Alkohol in kajenje

Tako alkohol, kot kajenje izsušujeta sluznico ustne votline. Alkohol deluje diuretično in pospešuje izgubo vode, medtem ko nikotin zavira nastajanje sline. Opustitev teh navad bistveno zmanjša občutek suhosti in izboljša ustno zdravje.

Kako preprečiti suha usta med spanjem

Izogibajte se zelo slani in pekoči hrani pred spanjem.

Pijte dovolj vode čez dan in imejte kozarec ali steklenico vode ob postelji.

Uporabljajte vlažilec zraka v spalnici, zlasti v ogrevalni sezoni.

V prehrano vključite živila z visoko vsebnostjo vode, kot sta lubenica in kumare.

Če težava vztraja, obiščite zdravnika, da izključi resnejše vzroke.

Suha usta ob prebujanju so pogosto le nadležna, a nenevarna težava. Vendar pa lahko vztrajna suhost kaže na zdravstveno motnjo, ki zahteva strokovno pozornost, zato ni odveč, da ukrepate pravočasno.