Zakaj smo jeseni nenadoma ves čas lačni? Telo ima za to več razlogov

Zunaj je hladneje, dnevi so krajši in solata, ki je bila julija povsem spodobno kosilo, oktobra nenadoma deluje kot predjed. Zakaj smo jeseni pogosto bolj lačni in ali telo v hladnejšem delu leta res potrebuje več hrane? Oktober ima nenavadno prehransko moč.

Poleti pridemo domov, odpremo hladilnik in nam zvečer pogosto zadošča nekaj lahkega. Jeseni je zgodba drugačna. Hladilnik odpremo, nekaj pojemo, čez deset minut pa ga odpremo še enkrat. Za vsak primer.

Občutek, da smo jeseni in pozimi bolj lačni, ni nič nenavadnega. Toda razlaga ni tako preprosta, kot da telo potrebuje ogromno dodatnih kalorij samo zato, ker zunaj nosimo jakno.

Mraz res vpliva na porabo energije

Človeško telo mora svojo temperaturo vzdrževati približno pri 37 stopinjah Celzija. Ko smo izpostavljeni mrazu, mora za ohranjanje telesne temperature proizvesti več toplote, kar lahko poveča porabo energije. Vendar je pri sodobnem načinu življenja ta učinek pogosto precej manjši, kot si predstavljamo.

Večino jeseni ne preživimo na prostem pri temperaturah okoli ničle. Živimo v ogrevanih stanovanjih, sedimo v ogrevanih avtomobilih in delamo v ogrevanih pisarnah. Zato sama zunanja temperatura običajno ni dovolj dobra razlaga za izrazito večjo lakoto. Veliko pomembnejše so lahko spremembe vsakodnevnih navad.

Jeseni se spremeni tudi naš življenjski ritem

Krajši dnevi pomenijo manj časa na prostem, pogosto manj spontanega gibanja in več večerov doma. Po poletju se vrnemo v bolj ustaljen urnik, z njim pa se lahko spremenijo tudi prehranjevalne navade. Na jedilnik se vrnejo bolj nasitne in energijsko bogate jedi. Namesto sadja ali lahke večerje pogosteje posežemo po testeninah, kruhu, toplih jedeh in različnih prigrizkih. Pomemben je tudi psihološki vidik.

Ko se zunaj stemni prej in je vreme manj prijazno, je lahko več priložnosti za večerno uživanje hrane. Hrana tako ni vedno odgovor na fiziološko lakoto. Včasih gre za navado, dolgčas, željo po nečem prijetnem ali preprosto za to, da imamo doma več časa in hrane pri roki.

Če redno treniramo, je večja lakota lahko povsem normalna

Pri telesno dejavnih ljudeh je treba jesensko lakoto obravnavati nekoliko drugače. Če redno tečemo, kolesarimo, hodimo v hribe ali izvajamo druge zahtevnejše vadbe, telo za to potrebuje energijo. Daljši tek ali kolesarski trening lahko pomeni precejšnjo porabo kalorij, zato je povečana lakota po vadbi povsem pričakovan odziv. V takšnem primeru dodatnega apetita ni smiselno obravnavati kot nekaj, kar je treba na silo zatreti. Če smo opravili resen trening, moramo zaužiti dovolj hrane za obnovo glikogenskih zalog, regeneracijo mišic in normalno delovanje organizma.

Rekreativec ne potrebuje kazni zaradi apetita. Potrebuje predvsem dober občutek za to, koliko hrane glede na svojo aktivnost dejansko potrebuje.

Lakota ni sovražnik

Napaka torej ni v tem, da smo jeseni lačni. Pomembneje je, kaj naredimo, ko lakoto začutimo. Obrok z dovolj beljakovinami, zelenjavo, polnovrednimi ogljikovimi hidrati in nekaj kakovostnih maščob nas bo praviloma nasitil bolje kot nenehno obiskovanje omare s piškoti. Beljakovine in vlaknine so pri občutku sitosti še posebej pomembne. Pomagajo, da obrok ni le kratek postanek med dvema obiskoma hladilnika, ampak nas dejansko nasiti.

Koristno je tudi razlikovati med fizično lakoto in željo po hrani. Če bi z veseljem pojedli normalen obrok, je verjetneje, da gre za pravo lakoto. Če si želimo samo določene sladkarije ali prigrizka, je lahko v ozadju tudi navada ali želja po užitku.

Jesenska lakota ni nujno znak, da telo potrebuje veliko več hrane

Jeseni se lahko apetit poveča, vendar to še ne pomeni, da telo potrebuje bistveno več kalorij. Pri večini ljudi so spremembe v telesni aktivnosti, dnevnem ritmu, izbiri hrane in prehranjevalnih navadah pomembnejše od samega mraza. Zato ni nič narobe, če smo jeseni bolj lačni. Pomembno je, da na lakoto odgovorimo z ustreznim obrokom in ne z neskončnim prigrizovanjem. Morda smo lačni zaradi treninga. Morda zaradi spremenjenega ritma dneva.

Morda pa je samo oktober in je hladilnik nenadoma postal najbolj zanimiv prostor v stanovanju.