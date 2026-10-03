  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZANIMIV ZAKAJ

Zakaj smo jeseni nenadoma ves čas lačni? Telo ima za to več razlogov

Morda pa je samo oktober in je hladilnik nenadoma postal najbolj zanimiv prostor v stanovanju.
Jeseni se lahko apetit poveča, vendar to še ne pomeni, da telo potrebuje bistveno več kalorij. FOTO: Getty Images
Jeseni se lahko apetit poveča, vendar to še ne pomeni, da telo potrebuje bistveno več kalorij. FOTO: Getty Images
Janez Kušar
 3. 10. 2026 | 08:01
4:53
A+A-

Zunaj je hladneje, dnevi so krajši in solata, ki je bila julija povsem spodobno kosilo, oktobra nenadoma deluje kot predjed. Zakaj smo jeseni pogosto bolj lačni in ali telo v hladnejšem delu leta res potrebuje več hrane? Oktober ima nenavadno prehransko moč.

Poleti pridemo domov, odpremo hladilnik in nam zvečer pogosto zadošča nekaj lahkega. Jeseni je zgodba drugačna. Hladilnik odpremo, nekaj pojemo, čez deset minut pa ga odpremo še enkrat. Za vsak primer.

Občutek, da smo jeseni in pozimi bolj lačni, ni nič nenavadnega. Toda razlaga ni tako preprosta, kot da telo potrebuje ogromno dodatnih kalorij samo zato, ker zunaj nosimo jakno.

Mraz res vpliva na porabo energije

Človeško telo mora svojo temperaturo vzdrževati približno pri 37 stopinjah Celzija. Ko smo izpostavljeni mrazu, mora za ohranjanje telesne temperature proizvesti več toplote, kar lahko poveča porabo energije. Vendar je pri sodobnem načinu življenja ta učinek pogosto precej manjši, kot si predstavljamo.

Večino jeseni ne preživimo na prostem pri temperaturah okoli ničle. Živimo v ogrevanih stanovanjih, sedimo v ogrevanih avtomobilih in delamo v ogrevanih pisarnah. Zato sama zunanja temperatura običajno ni dovolj dobra razlaga za izrazito večjo lakoto. Veliko pomembnejše so lahko spremembe vsakodnevnih navad.

Jeseni se spremeni tudi naš življenjski ritem

Krajši dnevi pomenijo manj časa na prostem, pogosto manj spontanega gibanja in več večerov doma. Po poletju se vrnemo v bolj ustaljen urnik, z njim pa se lahko spremenijo tudi prehranjevalne navade. Na jedilnik se vrnejo bolj nasitne in energijsko bogate jedi. Namesto sadja ali lahke večerje pogosteje posežemo po testeninah, kruhu, toplih jedeh in različnih prigrizkih. Pomemben je tudi psihološki vidik.

Ko se zunaj stemni prej in je vreme manj prijazno, je lahko več priložnosti za večerno uživanje hrane. Hrana tako ni vedno odgovor na fiziološko lakoto. Včasih gre za navado, dolgčas, željo po nečem prijetnem ali preprosto za to, da imamo doma več časa in hrane pri roki.

Če redno treniramo, je večja lakota lahko povsem normalna

Pri telesno dejavnih ljudeh je treba jesensko lakoto obravnavati nekoliko drugače. Če redno tečemo, kolesarimo, hodimo v hribe ali izvajamo druge zahtevnejše vadbe, telo za to potrebuje energijo. Daljši tek ali kolesarski trening lahko pomeni precejšnjo porabo kalorij, zato je povečana lakota po vadbi povsem pričakovan odziv. V takšnem primeru dodatnega apetita ni smiselno obravnavati kot nekaj, kar je treba na silo zatreti. Če smo opravili resen trening, moramo zaužiti dovolj hrane za obnovo glikogenskih zalog, regeneracijo mišic in normalno delovanje organizma.

Rekreativec ne potrebuje kazni zaradi apetita. Potrebuje predvsem dober občutek za to, koliko hrane glede na svojo aktivnost dejansko potrebuje.

Lakota ni sovražnik

Napaka torej ni v tem, da smo jeseni lačni. Pomembneje je, kaj naredimo, ko lakoto začutimo. Obrok z dovolj beljakovinami, zelenjavo, polnovrednimi ogljikovimi hidrati in nekaj kakovostnih maščob nas bo praviloma nasitil bolje kot nenehno obiskovanje omare s piškoti. Beljakovine in vlaknine so pri občutku sitosti še posebej pomembne. Pomagajo, da obrok ni le kratek postanek med dvema obiskoma hladilnika, ampak nas dejansko nasiti.

Koristno je tudi razlikovati med fizično lakoto in željo po hrani. Če bi z veseljem pojedli normalen obrok, je verjetneje, da gre za pravo lakoto. Če si želimo samo določene sladkarije ali prigrizka, je lahko v ozadju tudi navada ali želja po užitku.

Jesenska lakota ni nujno znak, da telo potrebuje veliko več hrane

Jeseni se lahko apetit poveča, vendar to še ne pomeni, da telo potrebuje bistveno več kalorij. Pri večini ljudi so spremembe v telesni aktivnosti, dnevnem ritmu, izbiri hrane in prehranjevalnih navadah pomembnejše od samega mraza. Zato ni nič narobe, če smo jeseni bolj lačni. Pomembno je, da na lakoto odgovorimo z ustreznim obrokom in ne z neskončnim prigrizovanjem. Morda smo lačni zaradi treninga. Morda zaradi spremenjenega ritma dneva.

Morda pa je samo oktober in je hladilnik nenadoma postal najbolj zanimiv prostor v stanovanju.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

lakotazdrava prehranajesenšportna prehrana
ZADNJE NOVICE
10:02
Novice  |  Slovenija
PREVIDNO

Alarmantni testi: nevarne kemikalije našli v vsakem tretjem kosu perila in vseh slušalkah

V okviru projekta LIFE ToxFree so potrošniške organizacije iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške preverile tri skupine izdelkov.
3. 10. 2026 | 10:02
09:47
Novice  |  Slovenija
OSTER ODZIV

Jože Možina brutalno nad Rosvito Pesek in svojim delodajalcem: »Če imaš take prijatelje, niti ne rabiš sovražnikov«

Oglasil se je po nadaljevanju sodnega postopka proti Svetlani Makarovič.
3. 10. 2026 | 09:47
09:44
Bulvar  |  Tuji trači
ANA NIKOLIĆ

Ta srbska zvezdnica napovedala slovo: razkrila, zakaj želi končati kariero

Za razmišljanje o koncu kariere ima več razlogov. Eden od njih je starost.
3. 10. 2026 | 09:44
09:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
NENAVADNO POSREDOVANJE

Klici na pomoč iz objekta v Kranju: osebo našli ujeto pod oknom

Dogodek se je zgodil ob 20.44
3. 10. 2026 | 09:33
09:33
Novice  |  Svet
DRAMA NA LETU DUBAJ–TEL AVIV

Kaj se je dogajalo v pilotski kabini med napadom? Na dan prihajajo nove podrobnosti

Kopilot naj bi skušal strmoglaviti letalo z večinoma izraelskimi potniki. Preiskava še poteka.
3. 10. 2026 | 09:33
09:25
Bulvar  |  Suzy
NOVO POGLAVJE

Mamica Anja Ramšak: Leni je njen čudež (Suzy)

Ustvariti družino je bila velika želja, a pot do tja je bila polna vzponov, padcev, negotovosti ter čustveno in telesno napornih obdobij.
3. 10. 2026 | 09:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki