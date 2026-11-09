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Zakaj smo po službi utrujeni, po treningu pa polni energije?

Pri utrujenosti je pomembno razlikovati med pomanjkanjem motivacije in resnično telesno izčrpanostjo.
Po napornem delovnem dnevu se nam pogosto ne ljubi niti na sprehod, kaj šele na trening. FOTO: Shutterstock
Po napornem delovnem dnevu se nam pogosto ne ljubi niti na sprehod, kaj šele na trening. FOTO: Shutterstock
Janez Kušar
 9. 11. 2026 | 09:08
3:30
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Čeprav večino delovnega dne presedimo, se lahko zvečer počutimo povsem izčrpane. Toda že deset minut gibanja lahko izboljša razpoloženje, poveča budnost in zmanjša občutek utrujenosti.

Po napornem delovnem dnevu se nam pogosto ne ljubi niti na sprehod, kaj šele na trening. Kavč se zdi najboljša izbira, športna oprema pa lahko počaka do naslednjega dne. A včasih se zgodi nekaj presenetljivega: po krajšem sprehodu, teku ali kolesarjenju imamo več energije kot pred začetkom vadbe. Zakaj nas telesna dejavnost poživi, čeprav z njo porabljamo energijo?

Odgovor se skriva v razliki med duševno in telesno utrujenostjo ter v vplivu gibanja na delovanje našega organizma. Utrujenost namreč ni vedno znak, da telo potrebuje zgolj počitek.

Duševna utrujenost ni enaka telesni izčrpanosti

Po večurnem delu za računalnikom, številnih sestankih in nenehnem sprejemanju odločitev smo lahko duševno povsem izčrpani. Toda to še ne pomeni, da so utrujene tudi naše mišice in da telo ni sposobno telesne dejavnosti. Na občutek utrujenosti vpliva več dejavnikov, med drugim kakovost spanja, stres, psihično obremenjevanje in razpoloženje. Dolgotrajno sedenje in pomanjkanje gibanja lahko dodatno prispevata k občutku zaspanosti in pomanjkanju energije. Prav zato je lahko telesna dejavnost po sedečem delovnem dnevu dobrodošla sprememba. Z gibanjem spodbudimo delovanje organizma, povečamo budnost in vplivamo na procese, ki uravnavajo razpoloženje.

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Že kratek sprehod lahko izboljša počutje

Za pozitiven učinek ni nujen naporen trening. Raziskave kažejo, da lahko že ena sama vadbena enota zmerne intenzivnosti izboljša razpoloženje in zmanjša občutek tesnobe. Po telesni dejavnosti lahko občutimo večjo energičnost, boljšo zbranost in prijetnejše razpoloženje. To se lahko zgodi tudi takrat, ko smo med vadbo porabili precej energije. Pomembno je, da izberemo dejavnost in intenzivnost, ki ustrezata našemu trenutnemu počutju. Lahkotna hoja, umirjeno kolesarjenje ali nekaj minut razgibavanja so lahko povsem dovolj, da prekinemo začarani krog sedenja in utrujenosti.

Kako vedeti, ali potrebujemo gibanje ali počitek?

Pri utrujenosti je pomembno razlikovati med pomanjkanjem motivacije in resnično telesno izčrpanostjo. Če smo slabo spali, zboleli ali za seboj pustili zelo zahteven trening, dodatna intenzivna vadba ni najboljša izbira. V takšnih okoliščinah telo potrebuje predvsem okrevanje. Če pa smo utrujeni predvsem zaradi dolgotrajnega sedenja in duševnih obremenitev, lahko poskusimo z desetimi minutami lahkotne hoje. Nato ocenimo svoje počutje. Če se počutimo bolje, lahko sprehod podaljšamo, če ne, pa si privoščimo počitek.

Gibanje sicer ni univerzalno zdravilo za utrujenost in ne more nadomestiti kakovostnega spanja ali ustreznega okrevanja. Lahko pa je preprost in učinkovit način za izboljšanje počutja po napornem dnevu. Včasih je torej najboljša pot z domačega kavča prav kratek sprehod. Morda bomo po njem ugotovili, da smo imeli več energije, kot smo si predstavljali.

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