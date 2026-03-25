NOVO O BOROVNICAH

Zakaj so divje borovnice veliko boljše od domačih

Borovnice so koristne tudi za ljudi s kroničnimi boleznimi, povezanimi z vnetji in srčno-žilnim sistemom.
Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje divjih borovnic zmanjša vnetne procese v telesu ter izboljša delovanje endotelija, notranje plasti krvnih žil, ki uravnava njihovo razširjanje in krčenje. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 25. 3. 2026 | 10:11
Divje borovnice so v zadnjih letih vse bolj v ospredju raziskav o vplivu prehrane na zdravje srca in presnove. Številne študije kažejo, da lahko njihovo redno uživanje prispeva k boljšemu delovanju ožilja, zdravju črevesja in zmanjševanju dejavnikov tveganja za kronične bolezni, tudi pri prebivalcih Slovenije, kjer so borovnice pomemben del tradicionalne prehrane.

Strokovnjaki priporočajo dnevni vnos približno pol do ene skodelice borovnic, ki jih lahko vključimo v zajtrk, na primer z ovsenimi kosmiči, ali v smutije. Takšne prehranske navade so enostavno prenosljive tudi v slovensko okolje, kjer so borovnice sezonsko dostopne ali na voljo zamrznjene skozi vse leto.

Bogata sestava in vpliv na ožilje

Divje borovnice vsebujejo veliko polifenolov, bioaktivnih spojin, ki so povezane z zdravjem krvnih žil. V primerjavi z gojenimi borovnicami imajo praviloma višjo vsebnost antioksidantov, več vlaknin in več antocianinov, ki dajejo plodovom značilno temno barvo.

Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje divjih borovnic zmanjša vnetne procese v telesu ter izboljša delovanje endotelija, notranje plasti krvnih žil, ki uravnava njihovo razširjanje in krčenje. Prav dobro delovanje endotelija je ključno za zdravo srčno-žilno delovanje. Poleg tega lahko borovnice prispevajo k boljši uravnanosti krvnega sladkorja in maščob v krvi.

Kako jih vključiti v prehrano

Divje borovnice lahko uživamo sveže, zamrznjene ali liofilizirane, pri čemer vse oblike ohranjajo večino hranilnih snovi. Zamrznjene borovnice so pogosto dobra izbira, saj so hitro zamrznjene po obiranju in zato hranilno zelo kakovostne.

Priprava v smutijih lahko izboljša izkoristek koristnih snovi, saj se s tem razgradi njihova kožica. Dodajanje kislih sestavin, kot so citrusi, lahko dodatno izboljša absorpcijo, medtem ko lahko cimet podpira uravnavanje krvnega sladkorja. Borovnice so primerne tudi za peko, saj pri toplotni obdelavi ohranijo večino svojih koristnih lastnosti.

Razlika med divjimi in domačimi borovnicami

V Sloveniji poznamo predvsem gojene (ameriške) borovnice in divje gozdne borovnice.

Divje borovnice (gozdne) so manjše, temnejše in bolj intenzivnega okusa. Rastejo naravno v gozdovih in vsebujejo več antioksidantov ter antocianinov.

Gojene borovnice so večje, svetlejše barve in blažjega okusa. »Najdemo« jih seveda v trgovinah in na domačih vrtovih, vendar imajo nekoliko nižjo koncentracijo bioaktivnih snovi.

Prav zaradi višje vsebnosti koristnih spojin imajo divje borovnice nekoliko večji potencialni učinek na zdravje, čeprav so tudi gojene borovnice pomemben del uravnotežene prehrane.

Zmernost pri posebnih stanjih

Borovnice so lahko koristne tudi za ljudi s kroničnimi boleznimi, povezanimi z vnetji in srčno-žilnim sistemom. Kljub temu naj bodo osebe s sladkorno boleznijo pri uživanju zmerne, saj borovnice vsebujejo naravne sladkorje. Priporočena količina je približno pol skodelice na dan.

Borovnice, tako divje kot gojene, so dragocen del zdrave prehrane tudi v Sloveniji. Redno, zmerno uživanje lahko podpira zdravje srca, ožilja in presnove, pri čemer imajo divje borovnice zaradi svoje sestave še nekoliko izrazitejše pozitivne učinke.

Ker je do sezone divjih borovnic še daleč, lahko ta čas izkoristite za uživanje domačih, kupljenih v trgovini. Ko pride sezona divjih, boste tako lahko primerjali razliko. 

NOVO O BOROVNICAH

