Dvigi na drogu veljajo za eno najzahtevnejših vaj z lastno telesno težo. Mnoge ženske težko opravijo že en sam dvig, medtem ko jih nekateri moški brez posebnih težav naredijo več zapored. Toda ali so dvigi na drogu za ženske res zahtevnejši zaradi njihove telesne zgradbe? Znanost pojasnjuje, zakaj prihaja do razlik in kako jih je mogoče z ustrezno vadbo zmanjšati.

Dvig na drogu je vaja z lastno telesno težo, pri kateri se z rokami oprimemo droga nad glavo, običajno z nadprijemom, nato pa telo dvignemo tako visoko, da brada sega nad drog. Gre za eno najučinkovitejših vaj za krepitev zgornjega dela telesa, saj pri njej sodeluje več mišičnih skupin hkrati.

Največ dela opravijo hrbtne mišice, predvsem široka hrbtna mišica, pomembno vlogo pa imajo tudi mišice rok in trupa, ki pomagajo pri dvigovanju in stabilizaciji telesa. Čeprav so dvigi na drogu na videz preprosta vaja, zahtevajo precejšnjo moč. Še posebej zahtevni naj bi bili za ženske. Toda ali to res drži?

Zakaj povprečna ženska težje opravi dvig na drogu kot povprečen moški?

Če primerjamo splošno populacijo, so dvigi na drogu za povprečno žensko praviloma zahtevnejši kot za povprečnega moškega. Razlogov za to je več, najpomembnejši pa so povezani z razporeditvijo mišične mase, telesno sestavo in anatomskimi značilnostmi. Prvi razlog je količina mišične mase v zgornjem delu telesa. Ženske imajo v povprečju manj mišične mase v rokah, ramenih in hrbtu kot moški. Prav te mišice pa so ključne za uspešno izvedbo dviga na drogu.

Drugi razlog je delež telesne maščobe. Ženske imajo zaradi naravnih fizioloških razlik praviloma nekoliko višji odstotek telesne maščobe kot moški. Ker je treba pri dvigu na drogu dvigniti celotno telesno težo, je razmerje med mišično močjo in telesno maso izjemno pomembno. Manjša mišična moč zgornjega dela telesa glede na telesno težo pomeni, da je izvedba dviga na drogu zahtevnejša. Pri tej vaji torej ni pomembno le, kako močne so posamezne mišice, temveč tudi, kolikšno težo morajo premagovati.

Ali imajo moški zaradi telesne zgradbe prednost?

Na izvedbo dvigov na drogu lahko vplivajo tudi anatomske razlike med spoloma. Moški imajo v povprečju širša ramena in nekoliko drugačna telesna razmerja, kar lahko v določenih okoliščinah omogoča ugodnejšo mehaniko gibanja. Ženske imajo pogosto nekoliko nižje težišče telesa, kar bi lahko gibanje dodatno otežilo, vendar je vpliv te značilnosti na zahtevnost dvigov na drogu verjetno majhen. Pomembno je poudariti, da gre za povprečne razlike med spoloma, ne pa za pravila, ki bi veljala za vsakega posameznika.

Telesna zgradba se namreč med ljudmi močno razlikuje, zato lahko nekatere ženske dvige na drogu izvajajo precej lažje kot številni moški.

Ženske lahko pri dvigih na drogu dosežejo izjemne rezultate

Čeprav imajo ženske v povprečju nekoliko manj ugodno izhodišče, to nikakor ne pomeni, da pri dvigih na drogu ne morejo postati zelo uspešne. Mišice se pri obeh spolih odzivajo na vadbo za moč. Z rednim treningom je mogoče povečati mišično moč, izboljšati nadzor nad gibanjem in postopoma razviti sposobnost izvajanja več zaporednih dvigov na drogu. Ženske lahko z ustrezno vadbo dosežejo primerljivo relativno izboljšanje mišične moči kot moški. Zato ni nič nenavadnega, da dobro trenirana ženska naredi bistveno več dvigov na drogu kot povprečen moški. Spol torej lahko vpliva na začetno zahtevnost vaje, ne določa pa posameznikovih končnih zmogljivosti.

Kako narediti prvi dvig na drogu? Ključ je v postopnem povečevanju moči

Za vse, ki želijo opraviti svoj prvi dvig na drogu, je najpomembnejše postopno razvijanje mišične moči. Namesto nenehnega poskušanja celotnega dviga je smiselneje začeti z vajami, ki krepijo mišice, potrebne za pravilno izvedbo. Ena od možnosti so dvigi na drogu s pomočjo elastike. Elastični trak prevzame del telesne teže in tako olajša dvigovanje. Takšna izvedba omogoča postopno privajanje na gibanje in krepitev mišic. Zelo koristno je tudi vlečenje zgornjega škripca k prsim, pri katerem lahko obremenitev prilagajamo trenutni mišični moči. Vaja krepi predvsem široko hrbtno mišico in druge mišice, ki sodelujejo pri dvigih na drogu. Pomembno vlogo imajo tudi različne oblike veslanja, saj krepijo hrbtne mišice, mišice okoli lopatic in roke.

Z rednim izvajanjem teh vaj se moč zgornjega dela telesa postopoma povečuje, s tem pa se izboljšujejo tudi možnosti za uspešno izvedbo prvega samostojnega dviga na drogu.

Dvigi na drogu niso vprašanje spola, temveč predvsem telesne pripravljenosti

Čeprav so dvigi na drogu za povprečno žensko praviloma zahtevnejši kot za povprečnega moškega, razlike še zdaleč niso nepremostljive. Na sposobnost izvajanja dvigov na drogu vplivajo mišična moč, telesna sestava, anatomske značilnosti in predvsem stopnja telesne pripravljenosti. Z ustreznim treningom lahko tako ženske kot moški občutno izboljšajo svoje sposobnosti.

Najpomembnejše sporočilo je, da dvigi na drogu niso vaja, namenjena le najmočnejšim. Gre za gibalno spretnost, ki jo je mogoče z vztrajnostjo, postopnim povečevanjem moči in pravilno vadbo osvojiti.