Zakaj so kolesarji zaradi energijskih gelov med najbolj ogroženimi za zobno gnilobo

Kolesarjenje in energijski geli sta danes neločljivo povezana, še posebej pri daljših vožnjah. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo: pogosta uporaba sladkorjev lahko resno ogrozi zdravje zob.
Kako torej uživati energijo za boljšo zmogljivost in hkrati zaščititi zobe?
Koliko sladkorja potrebuje kolesar?
Sodobna športna priporočila pravijo:
Če tega ne upoštevate, lahko telo izčrpa zaloge glikogena, kar vodi v znani pojav »zidu« - nenaden padec energije in zmogljivosti. A težava je, da je prav ta stalni vnos sladkorja lahko problematičen za zobe.
Sladkor je glavni vzrok za zobno gnilobo. Ključen problem pa ni količina, temveč pogostost vnosa.
Vsakič, ko zaužijete sladkor:
Pri kolesarjenju, kjer se energijski geli uživajo postopoma skozi celotno vožnjo, to pomeni, da so usta pogosto v stalno kislem okolju.
Redna uporaba energijskih gelov in športnih napitkov lahko sčasoma povzroči:
Če se težave ne zdravijo, lahko pride do resnih poškodb zob in celo izgube.
Veliko ljudi verjame, da so naravni sladkorji (npr. med) manj škodljivi. Resnica je preprosta: za bakterije v ustih je vsak sladkor enak. To pomeni, da tveganje za zobno gnilobo ostaja ne glede na vir sladkorja.
Pri vzdržljivostnih športih, kot je kolesarjenje:
To povečuje tveganje za težave z zobmi, tudi pri sicer zdravih in aktivnih ljudeh.
1. Redni pregledi pri zobozdravniku
Če pogosto uporabljate energijske gele: priporočljiv pregled 2-krat letno.
Pri občasni uporabi: zadostuje pregled na 1-2 leti.
2. Uporaba fluorida
Fluorid pomaga krepiti zobno sklenino in zmanjšuje vpliv kislin.
Priporočila:
3. Strategija dveh bidonov
Med vožnjo lahko zmanjšate škodo:
Po zaužitju gela ali napitka usta sperite z vodo.
4. Omejite nepotrebne vnose sladkorja
Sladkor med obroki je manj problematičen kot stalno »grizljanje« čez dan.
5. Poslušajte svoje telo
Če opazite:
Po ščetkanju zob:
Tako fluorid ostane na zobeh dlje časa in jih bolje ščiti. Raziskave kažejo, da lahko ta navada zmanjša tveganje za zobno gnilobo tudi do 25 %.
Energijski geli in športni napitki so pomemben del kolesarske prehrane, še posebej pri daljših vožnjah in klancih. Vendar pa lahko njihova pogosta uporaba negativno vpliva na zdravje zob.
Z nekaj preprostimi ukrepi, pravilno ustno higieno, rednimi pregledi in pametno uporabo tekočin, lahko ohranite zdrave zobe in vrhunsko zmogljivost.
Kolesarjenje naj ostane užitek, ne razlog za obisk zobozdravnika.