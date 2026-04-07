Zakaj so kolesarji zaradi energijskih gelov med najbolj ogroženimi za zobno gnilobo

Kolesarjenje in energijski geli sta danes neločljivo povezana, še posebej pri daljših vožnjah. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo: pogosta uporaba sladkorjev lahko resno ogrozi zdravje zob.

Kako torej uživati energijo za boljšo zmogljivost in hkrati zaščititi zobe?

Koliko sladkorja potrebuje kolesar?

Sodobna športna priporočila pravijo:

pri vožnjah, dolgih 1 do 2,5 ure: 30–60 g ogljikovih hidratov na uro

pri daljših naporih: 60–90 g na uro

Če tega ne upoštevate, lahko telo izčrpa zaloge glikogena, kar vodi v znani pojav »zidu« - nenaden padec energije in zmogljivosti. A težava je, da je prav ta stalni vnos sladkorja lahko problematičen za zobe.

Zakaj energijski geli škodujejo zobem?

Sladkor je glavni vzrok za zobno gnilobo. Ključen problem pa ni količina, temveč pogostost vnosa.

Vsakič, ko zaužijete sladkor:

bakterije v ustih začnejo proizvajati kisline

te kisline napadajo zobno sklenino

proces lahko traja 20 do 30 minut po vsakem vnosu

Pri kolesarjenju, kjer se energijski geli uživajo postopoma skozi celotno vožnjo, to pomeni, da so usta pogosto v stalno kislem okolju.

Prvi znaki poškodb zob

Redna uporaba energijskih gelov in športnih napitkov lahko sčasoma povzroči:

občutljivost na vroče in hladno

bele, rumene ali rjave lise na zobeh

težave pri obstoječih plombah

zobobol (pogosto v kasnejši fazi)

Če se težave ne zdravijo, lahko pride do resnih poškodb zob in celo izgube.

Mit o »naravnih« sladkorjih

Veliko ljudi verjame, da so naravni sladkorji (npr. med) manj škodljivi. Resnica je preprosta: za bakterije v ustih je vsak sladkor enak. To pomeni, da tveganje za zobno gnilobo ostaja ne glede na vir sladkorja.

Zakaj so kolesarji še posebej izpostavljeni?

Pri vzdržljivostnih športih, kot je kolesarjenje:

sladkor vnašate večkrat na uro

usta so dalj časa v kislem stanju

proces razgradnje sklenine je neprekinjen

To povečuje tveganje za težave z zobmi, tudi pri sicer zdravih in aktivnih ljudeh.

Kako zaščititi zobe med kolesarjenjem?

1. Redni pregledi pri zobozdravniku

Če pogosto uporabljate energijske gele: priporočljiv pregled 2-krat letno.

Pri občasni uporabi: zadostuje pregled na 1-2 leti.

2. Uporaba fluorida

Fluorid pomaga krepiti zobno sklenino in zmanjšuje vpliv kislin.

Priporočila:

ščetkanje zob 2-krat dnevno vsaj 2 minuti

po ščetkanju ne izpirajte ust z vodo (le izpljunite)

po potrebi uporabite ustno vodico s fluoridom

3. Strategija dveh bidonov

Med vožnjo lahko zmanjšate škodo:

en bidon z energijskim napitkom

drugi bidon z vodo

Po zaužitju gela ali napitka usta sperite z vodo.

4. Omejite nepotrebne vnose sladkorja

Sladkor med obroki je manj problematičen kot stalno »grizljanje« čez dan.

5. Poslušajte svoje telo

Če opazite:

občutljivost zob

bolečino

spremembe na sklenini

ukrepajte takoj.

Pomemben nasvet: »Izpljuni, ne izpira«

Po ščetkanju zob:

izpljunite pasto

ne izpirajte z vodo

Tako fluorid ostane na zobeh dlje časa in jih bolje ščiti. Raziskave kažejo, da lahko ta navada zmanjša tveganje za zobno gnilobo tudi do 25 %.

Energijski geli in športni napitki so pomemben del kolesarske prehrane, še posebej pri daljših vožnjah in klancih. Vendar pa lahko njihova pogosta uporaba negativno vpliva na zdravje zob.

Z nekaj preprostimi ukrepi, pravilno ustno higieno, rednimi pregledi in pametno uporabo tekočin, lahko ohranite zdrave zobe in vrhunsko zmogljivost.

Kolesarjenje naj ostane užitek, ne razlog za obisk zobozdravnika.