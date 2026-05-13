NAJNOVEJŠE O ZDRAVEM ŽIVLJENJSKEM SLOGU

Zakaj šport in zdrava prehrana nista vedno dovolj za dobro zdravje

Zdravniki opozarjajo: telo ni narejeno za skrajnosti.
Telesna aktivnost je pomembna podpora telesnemu in duševnemu zdravju, vendar mora biti prilagojena posamezniku. FOTO: Tom Merton Getty Images

Pretreniranost pomeni stanje, ko se organizem ne zmore več učinkovito regenerirati po telesnih ali psihičnih obremenitvah. FOTO: Flamingoimages Getty Images/istockphoto

Strokovnjaki poudarjajo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano, ampak zgolj podpora v primerih, ko telo zaradi povečanih obremenitev ali zdravstvenega stanja potrebuje dodatna hranila. FOTO: Getty Images

Miroslav Cvjetičanin
 13. 5. 2026 | 05:30
6:34
Opozorila zdravnikov, ki begajo športne rekreativce in vse tiste, ki (mislijo, da) zdravo živijo:

  • Preveč športa in napačna prehrana lahko resno škodujeta zdravju
  • Največja prehranska zmota Slovencev: mislimo, da jemo zdravo
  • To je razlog, da so tudi športno aktivni ljudje lahko izčrpani
  • Nevarne navade rekreativcev: strokovnjaki svarijo pred pretiravanjem
  • Strokovnjaki razkrivajo: ključ do zdravja ni dieta, ampak ravnovesje

Ne znamo jesti po meri in po pameti: zakaj zdrava prehrana ni stvar prepovedi. Zmernost ostaja temelj zdravega življenjskega sloga.

V času, ko številni iščejo hitre rešitve za boljše zdravje, več energije in boljšo telesno pripravljenost, strokovnjaki opozarjajo na pomen osnovnih načel: uravnotežene prehrane, primerne telesne aktivnosti, kakovostnega spanca in obvladovanja stresa. Ključna težava sodobnega življenjskega sloga namreč ni zgolj pomanjkanje gibanja ali nezdrava prehrana, temveč predvsem neskladje med potrebami telesa in navadami posameznika.

Telesna aktivnost je pomembna podpora telesnemu in duševnemu zdravju, vendar mora biti prilagojena posamezniku. Namen gibanja ni izčrpavanje organizma, temveč krepitev zdravja in dolgoročno dobro počutje. Strokovnjaki opozarjajo, da pretiravanje s športom brez ustrezne regeneracije in prehranske podpore lahko vodi v kronično utrujenost, poškodbe in zmanjšano zmogljivost.

Zakaj samo gibanje ni dovolj

Zdrav življenjski slog sestavlja več dejavnikov. Poleg redne telesne aktivnosti imajo pomembno vlogo še uravnotežena prehrana, počitek, kakovosten spanec ter zdravi medosebni odnosi. Prav dolgotrajen stres in škodljivi odnosi pogosto močno vplivajo na psihofizično stanje posameznika.

Gibanje lahko pomaga pri sproščanju in izboljšanju duševnega počutja, vendar ne more nadomestiti reševanja življenjskih težav. Šport tako ne sme postati beg pred vsakodnevnimi obremenitvami ali nadomestilo za urejene odnose, saj lahko pretirana telesna aktivnost brez ravnovesja stanje še poslabša.

Največja napaka: prehrana brez strategije

Velik problem sodobne družbe ostaja neurejena prehrana. Številni se zatekajo k prehranskim dopolnilom, različnim dietam ali izključevanju posameznih živil, medtem ko zanemarjajo osnovna prehranska načela.

Strokovnjaki poudarjajo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano, ampak zgolj podpora v primerih, ko telo zaradi povečanih obremenitev ali zdravstvenega stanja potrebuje dodatna hranila.

Poleti se pogosto pojavlja tudi težava dehidracije. Ob intenzivnem potenju telo poleg tekočine izgublja še sol in energijo, zato voda pogosto ni dovolj za ustrezno regeneracijo. Neustrezna hidracija lahko vpliva ne le na športno zmogljivost, ampak tudi na splošno zdravstveno stanje.

Pretreniranost pomeni stanje, ko se organizem ne zmore več učinkovito regenerirati po telesnih ali psihičnih obremenitvah. FOTO: Flamingoimages Getty Images/istockphoto
Sladkor in sol nista največji težavi

V javnosti že leta poteka razprava o škodljivosti sladkorja in soli, vendar strokovnjaki opozarjajo, da težava ni v samih hranilih, ampak v neprilagojenem vnosu glede na potrebe posameznika.

Telo med telesno aktivnostjo potrebuje energijo, pri intenzivnih športih pa so ogljikovi hidrati ključni vir goriva. Popolno izključevanje sladkorja ali soli zato ni smiselno, zlasti pri športno aktivnih ljudeh. Ključna ostaja zmernost ter prilagajanje prehrane življenjskemu slogu, zdravstvenemu stanju in stopnji telesne aktivnosti.

Pretirano poenostavljeni prehranski koncepti in modne diete lahko dolgoročno celo škodujejo zdravju, saj ne upoštevajo individualnih presnovnih potreb.

Nevarnost prepovedanih substanc med rekreativci

Strokovnjaki opažajo tudi vse večjo uporabo nevarnih poživil in substanc med rekreativnimi športniki ter posamezniki, ki želijo hitro izgubiti telesno težo ali izboljšati zmogljivost.

Takšni posegi lahko predstavljajo resno tveganje za zdravje. Mnogi posamezniki namreč iščejo bližnjice do boljšega videza ali večje telesne pripravljenosti, pri tem pa zanemarjajo osnovne zakonitosti delovanja telesa. Dolgotrajna rešitev ostajajo predvsem pravilna prehranska strategija, postopna vadba in ustrezna regeneracija.

Kdo so strokovnjaki, omenjeni v članku?

V članku so uporabljene formulacije, kot so »strokovnjaki opozarjajo«, »strokovnjaki poudarjajo« in »po priporočilih stroke«. Takšne navedbe imajo »čuden« prizvok.

Pri tem je pomembno vprašanje, kdo sploh lahko velja za strokovnjaka na področjih, ki jih članek obravnava. Za podajanje trditev o prehrani, telesni aktivnosti, regeneraciji in vplivu življenjskega sloga na zdravje bi moral biti avtor ali vir informacij ustrezno strokovno usposobljen. To so praviloma:

  • zdravniki,
  • specialisti klinične prehrane,
  • dietetiki z ustrezno akademsko izobrazbo,
  • strokovnjaki športne medicine,
  • raziskovalci s področja prehrane, metabolizma ali fiziologije.

Kaj je pretreniranost in kako jo prepoznamo

Pretreniranost pomeni stanje, ko se organizem ne zmore več učinkovito regenerirati po telesnih ali psihičnih obremenitvah. Posledice so lahko kronična utrujenost, slabša zmogljivost, pogostejše poškodbe, motnje spanja in psihološke spremembe.

Do pretreniranosti pogosto ne pride zgolj zaradi športa, temveč zaradi kombinacije naporne službe, pomanjkanja počitka, stresa in neustrezne prehrane. Posebej ranljivi so rekreativci, ki skušajo intenzivne treninge uskladiti z vsakodnevnimi obveznostmi.

Strokovnjaki zato poudarjajo pomen celostnega pristopa: uravnotežene prehrane, primernega treninga, kakovostnega počitka in poslušanja lastnega telesa.

Strokovnjaki poudarjajo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano, ampak zgolj podpora v primerih, ko telo zaradi povečanih obremenitev ali zdravstvenega stanja potrebuje dodatna hranila. FOTO: Getty Images
Ključ do zdravja je ravnovesje

Sodobni način življenja pogosto spodbuja skrajnosti, od ekstremnih diet do pretirane telesne aktivnosti. A dolgoročno zdravje temelji predvsem na ravnovesju in prilagajanju življenjskih navad posameznikovim potrebam.

Namesto prepovedi in hitrih rešitev strokovnjaki priporočajo postopne spremembe, zmernost ter razumevanje osnovnih potreb telesa. Prav to je po njihovem mnenju najpomembnejši korak do boljšega zdravja, več energije in dolgoročne telesne pripravljenosti.

