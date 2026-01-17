  • Delo d.o.o.
TO MORATE VEDETI

Zakaj tinitusa ni mogoče pozdraviti in kako se možgani naučijo živeti z njim

Tinitus je ena najpogostejših, a hkrati najbolj nerazumljenih težav sodobnega časa.
Tinitus ni posledica ene same okvare, temveč kompleksnega sodelovanja ušesa, možganov in živčnega sistema. FOTO: Getty Images/istockphoto
Tinitus ni posledica ene same okvare, temveč kompleksnega sodelovanja ušesa, možganov in živčnega sistema. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 17. 1. 2026 | 15:00
A+A-

Šumenje, piskanje ali utripanje v ušesih prizadene milijone ljudi, a kljub napredku medicine zanj še vedno ne obstaja univerzalno zdravilo. Razlog ni v pomanjkanju znanja, temveč v sami naravi tinitusa.

Tinitus ni bolezen, temveč simptom

Tinitus ni samostojna bolezen, temveč simptom sprememb v slušnem in živčnem sistemu. Pojavi se lahko kot posledica izpostavljenosti hrupu, staranja, poškodb slušnih celic, motenj v prekrvavitvi, hormonskih neravnovesij ali dolgotrajnega stresa. Ker so vzroki zelo različni in pogosto prepleteni, ne obstaja eno samo zdravljenje, ki bi delovalo pri vseh.

Ko možgani začnejo ustvarjati zvok

Pri mnogih ljudeh tinitus vztraja tudi takrat, ko je začetni sprožilec že izginil. Razlog tiči v nevroplastičnosti možganov. Ko možgani ne prejemajo več dovolj jasnih slušnih signalov, začnejo manjkajoče informacije nadomeščati z lastno zaznavo zvoka.

Ta proces ni zavesten, temveč avtomatski. Ko se takšen vzorec enkrat utrdi, ga ni mogoče preprosto »izklopiti« z zdravilom ali posegom.

Trajne spremembe v notranjem ušesu

Slušne celice v notranjem ušesu so izjemno občutljive in se pri ljudeh ne obnavljajo. Ko so enkrat poškodovane zaradi hrupa, starosti ali določenih zdravil, se normalni slušni signal ne more več v celoti povrniti. To je eden ključnih razlogov, zakaj je tinitus pogosto kroničen.

Zakaj zdravila ne delujejo

Tinitus ni posledica ene same okvare, temveč kompleksnega sodelovanja ušesa, možganov in živčnega sistema. Trenutno ne obstaja zdravilo, ki bi lahko: selektivno utišalo tinitus, obnovilo poškodovane slušne poti, poseglo v možgansko zaznavo brez stranskih učinkov. Zato sodobna medicina poudarja obvladovanje in ne »ozdravitev«.

Prilagajanje na tinitus: kako možgani zvok potisnejo v ozadje

Čeprav tinitusa pogosto ni mogoče odpraviti, se lahko možgani nanj prilagodijo. Ta proces imenujemo habituacija - postopno zmanjševanje zaznavanja in čustvenega odziva na zvok.

Terapija navajanja na tinitus

Pristopi prilagajanja temeljijo na kombinaciji:

  • zvočne podpore (nevtralni zvoki v ozadju),
  • razumevanja, kaj tinitus je in zakaj ni nevaren.

Ko možgani prenehajo zaznavati zvok kot grožnjo, se njegova zaznana intenzivnost pogosto zmanjša.

Vloga kognitivnih in vedenjskih pristopov

Pri kroničnem tinitusu ima ključno vlogo odziv možganov, ne zvok sam. Tehnike, ki pomagajo: zmanjšati stres in tesnobo, spremeniti negativne miselne vzorce, izboljšati spanec, so pogosto odločilne za uspešno prilagajanje.

Zvočna terapija in okolje brez tišine

Popolna tišina tinitus pogosto še okrepi. Zato se priporoča uporaba nežnih ambientalnih zvokov, izogibanje popolni zvočni izolaciji, ustvarjanje stabilnega zvočnega ozadja, zlasti ponoči.

Sproščanje in uravnavanje živčnega sistema

Ker stres dokazano ojača tinitus, so pomemben del prilagajanja tudi:

  • dihalne tehnike,
  • čuječnost,
  • progresivna mišična sprostitev,
  • redna telesna aktivnost.

Zakaj se tinitus pri mnogih sčasoma »umakne«

Pri številnih ljudeh tinitus ne izgine, vendar izgubi pomen. Ko možgani zvoka ne zaznavajo več kot pomembnega, se potisne v ozadje zaznave, podobno kot zvoki okolice, ki jih sčasoma ne opazimo več.

Ključno sporočilo

Tinitus je pogosto neozdravljiv v klasičnem medicinskem smislu, vendar je obvladljiv. Z razumevanjem, potrpežljivostjo in pravilnim pristopom lahko večina ljudi ponovno doseže normalno kakovost življenja, tudi če zvok ostane.

