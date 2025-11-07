Zakaj vadba z gripo lahko ogrozi zdravje in celo življenje

Ko nas prizadene gripa, marsikdo misli, da lahko nekaj telesne aktivnosti pomaga. Resnica je povsem drugačna.

Vadba z gripo ali močnejšim prehladom ni znak vztrajnosti, temveč tvegano igranje z zdravjem in v redkih primerih tudi z življenjem.

Gripa ni nedolžna nadloga, ampak virusna okužba, ki močno obremeni srce, pljuča in imunski sistem.

V trenutku, ko telo že bije bitko z vročino, bolečinami v mišicah, glavobolom in utrujenostjo, dodatna fizična obremenitev oslabi njegove obrambne mehanizme.

Med vadbo srce bije hitreje, krvni tlak naraste, mišice potrebujejo več kisika. Pri gripi pa je telo v stanju vnetja.

Srčna mišica lahko zateče, v redkih primerih pride do miokarditisa – vnetja srčne mišice.

Takšni zapleti ne ogrožajo le vrhunskih športnikov, temveč tudi rekreativce, ki prehitro želijo nazaj v formo.

Posledice so lahko hude: dolgotrajna utrujenost, zmanjšana zmogljivost in v najhujšem primeru resni srčni zapleti.

Če imate vročino, bolečine v sklepih, mrzlico ali suh kašelj, je počitek najboljša izbira. Telo potrebuje mir, tekočino in spanje. Ko simptomi minejo, vadbo uvajajte postopoma. Začnite z lažjimi sprehodi ali raztezanjem in počasi povečujte intenzivnost.

Pomembno je tudi razlikovati med blagim prehladom in gripo. Pri blagih simptomih, kot je zamašen nos brez vročine, se lahko nežno gibljete. Prava gripa prinese občutek, kot da vas je povozil tovornjak, in takrat je rekreacija prepovedana.

Gripa običajno traja teden ali dva, zapleti pa lahko ostanejo še mesece. Zato se splača potrpeti in dati telesu čas za popolno okrevanje. Konec koncev tekaške steze in fitnesi ne bodo nikamor pobegnili, zdravje pa je le eno.