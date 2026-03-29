Zakaj vikend rekreacija ni dovolj za zdravje in dobro počutje

Vikend. Konec tedna. Končno čas zase. Dolg pohod, intenzivna vadba ali kolesarski izlet. Občutek je odličen, naredili smo nekaj koristnega za svoje telo. A neprijetno vprašanje ostaja: ali je to res dovolj?

Sedeči teden pusti posledice

Če od ponedeljka do petka večino dneva presedimo, telo deluje v »znižanem režimu«. Mišice so pasivne, presnova se upočasni, drža pa je zaradi dolgotrajnega sedenja pogosto nepravilna. En sam dan intenzivnega napora težko izniči posledice šestih dni neaktivnosti.

Pogosto se zgodi celo nasprotno. Telo, ki ni vajeno rednega gibanja, vikend obremenitev doživi kot šok. Posledice so hitro opazne: v ponedeljek se zbudimo utrujeni, togi ali z bolečinami v sklepih, najpogosteje v kolenih ali hrbtu.

Rednost je ključ do boljšega počutja

To seveda ne pomeni, da vikend rekreacija ni koristna. Nasprotno, vsako gibanje šteje. Vendar naj bo to le dodatek, ne pa edini steber telesne aktivnosti. Ključ do dolgoročnega zdravja je v rednosti.

Strokovnjaki poudarjajo, da telo potrebuje ponavljajoče se dražljaje. Krajše, a pogoste aktivnosti imajo bistveno večji učinek kot enkraten intenziven napor. Dvajset minut hoje večkrat na teden, osnovne vaje za moč in razgibavanje med delovnim dnem so preprosti koraki, ki prinašajo opazne rezultate.

Resnica je preprosta: rednost premaga intenzivnost. Če želimo več energije, boljšo telesno pripravljenost in manj bolečin, moramo gibanje enakomerno razporediti skozi ves teden. Ne gre za spektakel, temveč za sistem, ki dolgoročno deluje.