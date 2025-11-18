  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA RAZISKAVA

Zakaj vse več ljudi opušča diete in posluša svoje telo

Kakšno je intuitivno prehranjevanje?
Intuitivno prehranjevanje ni hitra rešitev in ne obljublja čudežnih rezultatov čez noč. FOTO: Getty Images
Intuitivno prehranjevanje ni hitra rešitev in ne obljublja čudežnih rezultatov čez noč. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 18. 11. 2025 | 13:00
A+A-

Intuitivno prehranjevanje je v zadnjih letih postalo eden najhitreje rastočih trendov na področju zdravja in dobrega počutja.

Gre za pristop, ki zavrača stroge diete, štetje kalorij in nenehne omejitve ter posameznika vrača k osnovam – poslušanju lastnega telesa.

Koncept sta že v devetdesetih letih razvili priznani nutricionistki Evelyn Tribole in Elyse Resch, danes pa njuna knjiga Intuitivno prehranjevanje velja za svetovno uspešnico.

V njej bralce učita, kako se osvoboditi miselnosti dobrih in slabih živil ter kako obnoviti zaupljiv, sproščen odnos do hrane.

Filozofija, ki zavrača diete

Intuitivno prehranjevanje izhaja iz preprostega načela: telo samo ve, kaj potrebuje. Namesto da bi sledili togim pravilom, avtorici spodbujata zavestno odločanje na podlagi občutkov lakote in sitosti.

Ključna cilja pri tem pristopu nista hitra izguba kilogramov, temveč:

  • duševno zdravje,
  • uravnotežen odnos do hrane,
  • sprejemanje lastnega telesa,
  • splošno dobro počutje.

Nutricionisti poudarjajo, da je pristop še posebej koristen za ljudi, ki so se že večkrat soočili z neuspešnimi dietami ali so razvili neprimeren odnos do hrane.

10 osnovnih načel intuitivnega prehranjevanja

Knjiga predstavlja deset temeljnih vodil, ki vodijo k notranji prehranski svobodi:

1. Opustite dietno miselnost

Zavrnite kulturo hujšanja in prepričanje, da je telo vredno le, če je vitko.

2. Spoštujte svojo lakoto

Jejte, ko ste lačni – ne ko ure to zahtevajo.

3. Pobotajte se s hrano

Nobena hrana ni prepovedana.

4. Prenehajte z omejevanjem

Prepovedi vodijo v prenajedanje in občutke krivde.

5. Spoštujte občutek sitosti

Naučite se prepoznati trenutek, ko je dovolj.

6. Poiščite zadovoljstvo v hrani

Hrana ni le gorivo, temveč tudi užitek.

7. Spoštujte svoja čustva – brez hrane

Ne uporabljajte hrane kot tolažbe.

8. Sprejmite svoje telo

Spoštovanje telesa je osnova zdravega prehranjevanja.

9. Gibajte se zato, da se dobro počutite

Vadba naj ne bo kazen, temveč nagrada.

10. Spoštujte svoje zdravje

Izbirajte hrano, ki podpira zdravje, ne popolnosti.

Kako začeti?

Strokovnjaki svetujejo majhne, a pomembne korake:

  • ne označujte živil kot “dobrih” ali “slabih”,
  • jejte redno – vsake 3 do 4 ure,
  • vsak obrok naj vsebuje beljakovine, vlaknine in zdrave maščobe,
  • poslušajte telo: vprašajte se, ali ste zares lačni ali le pod stresom,
  • nehajte jesti, ko ste udobno siti, ne prenajedeni.

Čeprav se marsikomu zdi, da intuitivno prehranjevanje preprosto sledi zdravi pameti, gre po mnenju nutricionistov za pristop, ki zahteva vajo, iskrenost in postopno opuščanje starih vzorcev.

Zakaj je intuitivno prehranjevanje spet v ospredju?

Avtorici poudarjata, da je najnovejši trend med dietami prav to, da diet sploh ne držimo več. Ljudje se vse pogosteje odmikajo od strogih režimov, saj ti dolgoročno ne delujejo.

Intuitivno prehranjevanje zato postavlja v ospredje:

  • zaupanje v lastno telo,
  • čustveno stabilnost,
  • zdravje pred estetiko,
  • dolgoročne spremembe.

 

Intuitivno prehranjevanje ni hitra rešitev in ne obljublja čudežnih rezultatov čez noč. Gre za filozofijo, ki posamezniku vrača nadzor, ne z omejitvami, temveč s spoštovanjem lastnega telesa.

Če želite dolgoročno spremeniti odnos do hrane, zmanjšati stres, povezati um in telo ter se osvoboditi neusmiljenega cikla diet, je intuitivno prehranjevanje morda pravi korak.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
13:18
Novice  |  Svet
ŠOKANTEN TRENUTEK

Tako je Trump pobesnel zaradi vprašanja o Epsteinu: »Tišina, pujsa!« (FOTO in VIDEO)

Predsednik ZDA Donald Trump je verbalno udaril po novinarki.
18. 11. 2025 | 13:18
13:10
Novice  |  Slovenija
POSEBNO DOŽIVETJE

Sto let pozneje še vedno aktualen: Kosovelove misli bodo rdeča nit 2026

Predstavitev bogate dediščine enega najpomembnejših slovenskih pesnikov. Kosovel presega področje kulture, vpliva tudi na izobraževanje in turizem.
Primož Hieng18. 11. 2025 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
JESEN

Zlati letni čas: zaljubljene v jesen (Suzy)

Vsako obdobje nosi svojo moč. Po vročem poletju nas temperature začnejo počasi pripravljati na zimo.
18. 11. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
NOVA RAZISKAVA

Zakaj vse več ljudi opušča diete in posluša svoje telo

Kakšno je intuitivno prehranjevanje?
Miroslav Cvjetičanin18. 11. 2025 | 13:00
12:09
Novice  |  Slovenija
NALIVI IN POPLAVE

Strašni prizori iz Brd, krajani obupani: V treh urah je vse šlo (FOTO)

Škoda je ogromna ...
Aleksander Brudar18. 11. 2025 | 12:09
12:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZOLA

Še ena smrt na slovenskih cestah: voznik (34) zbil peško

V bolnišnici je izgubila bitko za življenje.
18. 11. 2025 | 12:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki