Zakaj vse več ljudi opušča diete in posluša svoje telo

Intuitivno prehranjevanje je v zadnjih letih postalo eden najhitreje rastočih trendov na področju zdravja in dobrega počutja.

Gre za pristop, ki zavrača stroge diete, štetje kalorij in nenehne omejitve ter posameznika vrača k osnovam – poslušanju lastnega telesa.

Koncept sta že v devetdesetih letih razvili priznani nutricionistki Evelyn Tribole in Elyse Resch, danes pa njuna knjiga Intuitivno prehranjevanje velja za svetovno uspešnico.

V njej bralce učita, kako se osvoboditi miselnosti dobrih in slabih živil ter kako obnoviti zaupljiv, sproščen odnos do hrane.

Filozofija, ki zavrača diete

Intuitivno prehranjevanje izhaja iz preprostega načela: telo samo ve, kaj potrebuje. Namesto da bi sledili togim pravilom, avtorici spodbujata zavestno odločanje na podlagi občutkov lakote in sitosti.

Ključna cilja pri tem pristopu nista hitra izguba kilogramov, temveč:

duševno zdravje,

uravnotežen odnos do hrane,

sprejemanje lastnega telesa,

splošno dobro počutje.

Nutricionisti poudarjajo, da je pristop še posebej koristen za ljudi, ki so se že večkrat soočili z neuspešnimi dietami ali so razvili neprimeren odnos do hrane.

10 osnovnih načel intuitivnega prehranjevanja

Knjiga predstavlja deset temeljnih vodil, ki vodijo k notranji prehranski svobodi:

1. Opustite dietno miselnost

Zavrnite kulturo hujšanja in prepričanje, da je telo vredno le, če je vitko.

2. Spoštujte svojo lakoto

Jejte, ko ste lačni – ne ko ure to zahtevajo.

3. Pobotajte se s hrano

Nobena hrana ni prepovedana.

4. Prenehajte z omejevanjem

Prepovedi vodijo v prenajedanje in občutke krivde.

5. Spoštujte občutek sitosti

Naučite se prepoznati trenutek, ko je dovolj.

6. Poiščite zadovoljstvo v hrani

Hrana ni le gorivo, temveč tudi užitek.

7. Spoštujte svoja čustva – brez hrane

Ne uporabljajte hrane kot tolažbe.

8. Sprejmite svoje telo

Spoštovanje telesa je osnova zdravega prehranjevanja.

9. Gibajte se zato, da se dobro počutite

Vadba naj ne bo kazen, temveč nagrada.

10. Spoštujte svoje zdravje

Izbirajte hrano, ki podpira zdravje, ne popolnosti.

Kako začeti?

Strokovnjaki svetujejo majhne, a pomembne korake:

ne označujte živil kot “dobrih” ali “slabih”,

jejte redno – vsake 3 do 4 ure,

vsak obrok naj vsebuje beljakovine, vlaknine in zdrave maščobe,

poslušajte telo: vprašajte se, ali ste zares lačni ali le pod stresom,

nehajte jesti, ko ste udobno siti, ne prenajedeni.

Čeprav se marsikomu zdi, da intuitivno prehranjevanje preprosto sledi zdravi pameti, gre po mnenju nutricionistov za pristop, ki zahteva vajo, iskrenost in postopno opuščanje starih vzorcev.

Zakaj je intuitivno prehranjevanje spet v ospredju?

Avtorici poudarjata, da je najnovejši trend med dietami prav to, da diet sploh ne držimo več. Ljudje se vse pogosteje odmikajo od strogih režimov, saj ti dolgoročno ne delujejo.

Intuitivno prehranjevanje zato postavlja v ospredje:

zaupanje v lastno telo,

čustveno stabilnost,

zdravje pred estetiko,

dolgoročne spremembe.

Intuitivno prehranjevanje ni hitra rešitev in ne obljublja čudežnih rezultatov čez noč. Gre za filozofijo, ki posamezniku vrača nadzor, ne z omejitvami, temveč s spoštovanjem lastnega telesa.

Če želite dolgoročno spremeniti odnos do hrane, zmanjšati stres, povezati um in telo ter se osvoboditi neusmiljenega cikla diet, je intuitivno prehranjevanje morda pravi korak.