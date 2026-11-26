Vse več mladih odraslih zboleva za rakom. Znanstveniki ugotavljajo, da bi bil lahko eden od razlogov za skrb vzbujajoč porast bolezni pospešeno biološko staranje organizma.

Rak že dolgo ne velja več zgolj za bolezen starejših. V zadnjih desetletjih po svetu narašča število primerov raka pri ljudeh, mlajših od 50 let. Med letoma 1990 in 2019 se je po podatkih, navedenih v raziskavi, število primerov raka v tej starostni skupini na svetovni ravni povečalo za 24 odstotkov, trend naraščanja pa se nadaljuje.

Znanstveniki poskušajo ugotoviti, zakaj mlajše generacije za nekaterimi vrstami raka zbolevajo prej kot prejšnje. Ena od možnih razlag je pospešeno biološko staranje, na katero lahko pomembno vplivajo življenjski slog, prehrana, telesna dejavnost in okolje, v katerem živimo. V obsežni raziskavi, objavljeni v ugledni znanstveni reviji Nature Medicine, so raziskovalci analizirali zdravstvene podatke 154.169 prebivalcev Velike Britanije in približno 10.000 prebivalcev Združenih držav Amerike.

Ugotovili so, da je pospešeno biološko staranje povezano z večjim tveganjem za razvoj nekaterih vrst raka v zgodnejšem življenjskem obdobju, predvsem raka pljuč, raka debelega črevesa in danke ter raka maternice.

Telo je lahko starejše, kot kaže rojstni datum

Kronološka starost pove, koliko let je človek dopolnil, biološka starost pa odraža dejansko stanje in delovanje njegovega organizma. Človek je lahko star 40 let, vendar njegovo telo zaradi različnih dejavnikov kaže značilnosti, ki so običajne za starejše ljudi. Biološko staranje namreč ni povezano zgolj s številom rojstnih dni, temveč tudi s spremembami, ki se dogajajo v telesu na celični in molekularni ravni. Mednje spadajo kronična vnetja, postopno slabljenje imunskega sistema, slabše delovanje celic in tkiv ter kopičenje poškodb dednega materiala oziroma DNK.

Na hitrost teh procesov lahko vplivajo nezdrava prehrana, pomanjkanje gibanja, kajenje, čezmerno uživanje alkohola, presnovne motnje in izpostavljenost onesnaževalom iz okolja. Pomembno vlogo imajo tudi dedni dejavniki in splošno zdravstveno stanje posameznika.

Kaj o staranju telesa razkriva kri?

Raziskovalci so biološko starost udeležencev ocenili na podlagi krvnih preiskav in drugih zdravstvenih podatkov. Zanimalo jih je, ali je njihov organizem biološko starejši ali mlajši, kot bi pričakovali glede na njihovo dejansko starost. Pri tem so uporabili uveljavljen matematični model za ocenjevanje biološke starosti, ki poleg kronološke starosti upošteva devet kazalnikov iz rutinskih krvnih preiskav. Ti med drugim razkrivajo uravnavanje krvnega sladkorja, prisotnost vnetnih procesov, delovanje imunskega sistema in nekatere vidike presnovnega zdravja.

Raziskovalci so s pomočjo proteomike, vede, ki proučuje beljakovine v organizmu, analizirali tudi staranje posameznih organov in tkiv. Odkrili so povezavo med pospešenim staranjem imunskega sistema in pojavom pljučnega raka pri mlajših odraslih ter med staranjem maščobnega tkiva in povečanim tveganjem za raka debelega črevesa in danke pred 50. letom. Ugotovitve kažejo, da pri nastanku raka morda niso pomembne zgolj spremembe v posameznih celicah, temveč tudi širši procesi staranja, ki vplivajo na delovanje celotnega organizma.

Ali sodobni življenjski slog pospešuje staranje?

Znanstveniki za zdaj še nimajo dokončnega odgovora na vprašanje, zakaj po svetu narašča pojavnost nekaterih vrst raka pri mlajših odraslih. Vse več pozornosti pa namenjajo skupnemu vplivu življenjskega sloga in okolja na zdravje človeka. Dolgotrajno sedenje, pomanjkanje telesne dejavnosti, prehrana z velikim deležem visoko predelanih živil, debelost, nezadostno spanje in izpostavljenost škodljivim snovem lahko prispevajo k presnovnim motnjam in kroničnim vnetnim procesom v telesu.

Pospešeno biološko staranje bi tako lahko odražalo posledice dolgoletnega delovanja različnih neugodnih dejavnikov, ki jim je človek izpostavljen že od otroštva. To bi lahko deloma pojasnilo, zakaj se nekatere vrste raka pri mlajših generacijah pojavljajo prej kot nekoč. Vendar raziskava dokazuje povezavo med biološkim staranjem in povečanim tveganjem za raka, ne pa tudi neposredne vzročne zveze. Za dokončne odgovore bodo potrebne nadaljnje raziskave.

Kaj lahko za zmanjšanje tveganja naredimo sami?

Tudi v Sloveniji je rak eden največjih javnozdravstvenih izzivov. Čeprav vseh primerov bolezni ni mogoče preprečiti, lahko z zdravimi življenjskimi navadami zmanjšamo tveganje za nastanek nekaterih vrst raka in hkrati prispevamo k zdravemu staranju. Med najpomembnejše preventivne ukrepe spadajo redna telesna dejavnost, vzdrževanje zdrave telesne mase, uživanje zadostnih količin zelenjave, sadja, stročnic in polnozrnatih živil, omejevanje predelanega mesa, opustitev kajenja, izogibanje alkoholu ter kakovosten in zadosten spanec.

Pomembno je tudi sodelovanje v slovenskih državnih presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka Zora, Dora in Svit, ko posameznik doseže predpisano starost oziroma izpolnjuje pogoje za vključitev. Ker se rak lahko pojavi tudi pred 50. letom, pa se ne smemo zanašati zgolj na preventivne preglede. Kri v blatu, dolgotrajen kašelj, nepojasnjeno hujšanje, nenavadne krvavitve, vztrajna utrujenost in dolgotrajne spremembe pri odvajanju blata so simptomi, zaradi katerih je priporočljiv obisk zdravnika.

Mladost sama po sebi ni zagotovilo dobrega zdravja. Nove znanstvene ugotovitve poudarjajo pomen skrbi za zdravje že v zgodnjem življenjskem obdobju, saj se lahko posledice življenjskih navad v organizmu kopičijo desetletja, preden se pokažejo prvi znaki bolezni.