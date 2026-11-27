Se morate med hojo vse pogosteje oprijeti stene, pohištva ali ograje? Izguba ravnotežja je pri starejših pogosta, vendar je ne smemo samodejno pripisati staranju. Lahko je tudi opozorilni znak zdravstvenih težav.

Ste opazili, da ste med hojo manj stabilni kot nekoč, da se težje obrnete ali da vas ob nenadnem vstajanju zanese? Morda se sprašujete, zakaj vaše ravnotežje ni več takšno, kot je bilo pred leti.

Za ohranjanje ravnotežja je odgovoren zapleten sistem, v katerem sodelujejo notranje uho, oči, živčevje, možgani in mišice. Na stabilnost telesa lahko vplivajo tudi krvni tlak, nekatera zdravila in različne kronične bolezni. Izguba ravnotežja je eden pomembnejših dejavnikov tveganja za padce pri starejših. Ti lahko povzročijo zlome, dolgotrajno okrevanje, izgubo samostojnosti in strah pred gibanjem. Prav zato je pomembno pravočasno prepoznati vzroke za težave z ravnotežjem in ustrezno ukrepati.

Je slabše ravnotežje normalen del staranja?

S staranjem se spreminjajo številni telesni sistemi, ki sodelujejo pri ohranjanju ravnotežja. Slabšajo se lahko vid, mišična moč, občutljivost živčevja in sposobnost hitrega odzivanja na spremembe položaja telesa. Vendar občutek nestabilnosti ni nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogibno posledico staranja. Težave z ravnotežjem so lahko znak zdravstvenega stanja, ki ga je mogoče zdraviti ali vsaj uspešno obvladovati. Večina padcev pri starejših ni posledica enega samega vzroka, temveč kombinacije več dejavnikov. Nekoliko šibkejše mišice nog morda same po sebi še ne povzročajo večjih težav. Če pa se jim pridružijo slabši vid, omotica, počasnejši refleksi ali neravna oziroma spolzka podlaga, se tveganje za padec občutno poveča.

Notranje uho ima ključno vlogo pri ohranjanju ravnotežja

Ravnotežje je rezultat nenehnega sodelovanja med različnimi deli telesa. Možgani prejemajo informacije iz oči, notranjega ušesa, mišic, sklepov in čutilnih receptorjev v nogah ter jih uporabljajo za uravnavanje položaja telesa v prostoru. Globoko v notranjem ušesu je struktura, imenovana labirint, katere vestibularni del zaznava gibanje in položaj glave. Če je njegovo delovanje moteno, se lahko pojavijo vrtoglavica, občutek nestabilnosti in težave pri hoji. Eden pogostejših vzrokov vrtoglavice pri starejših je benigna paroksizmalna pozicijska vrtoglavica, pri kateri se kratkotrajni napadi vrtenja pojavijo ob določenih premikih glave, denimo pri obračanju v postelji, sklanjanju ali pogledu navzgor.

Motnje ravnotežja lahko povzročijo občutek, da se okolica vrti, da telo lebdi ali se premika, čeprav človek mirno sedi ali leži. Nekateri imajo občutek, da bodo omedleli, drugi pa se počutijo negotovo predvsem med hojo. Pri pogovoru z zdravnikom je pomembno čim natančneje opisati občutke, okoliščine njihovega nastanka in trajanje težav. Vrtoglavica, omotica in nestabilnost namreč niso nujno posledica istega zdravstvenega problema.

Zakaj so za ravnotežje pomembni vid, živčevje in mišice?

Oči možganom posredujejo informacije o okolici, razdaljah, ovirah in položaju telesa. Če slabše vidimo rob stopnice, neravnino na pločniku ali oviro na tleh, se težje pravočasno odzovemo in preprečimo padec. Pomembno vlogo ima tudi propriocepcija oziroma sposobnost zaznavanja položaja in gibanja lastnega telesa brez pomoči vida. Zahvaljujoč temu čutu vemo, kje so naše noge in stopala, tudi kadar jih ne gledamo. S staranjem ali zaradi nekaterih bolezni, denimo sladkorne bolezni in okvar perifernega živčevja, lahko ta sposobnost oslabi. Posledično postane hoja manj zanesljiva, zlasti v temi ali na neravnem terenu.

Tretji pomembni dejavnik je mišična moč. S staranjem se mišična masa postopoma zmanjšuje, kar imenujemo sarkopenija. Šibkejše mišice nog, kolkov in trupa otežujejo ohranjanje stabilnosti ter zmanjšujejo sposobnost hitrega odzivanja, kadar izgubimo ravnotežje. Človek z močnimi mišicami se ob spotiku lažje ujame in prepreči padec. Če mišične moči primanjkuje, lahko že manjša izguba ravnotežja povzroči resne posledice.

Za izgubo ravnotežja so lahko krivi krvni tlak in zdravila

Se vam zavrti predvsem takrat, ko vstanete s stola ali postelje? Vzrok bi lahko bila ortostatska hipotenzija, nenaden padec krvnega tlaka ob spremembi položaja telesa, najpogosteje pri vstajanju. Pojavijo se lahko omotica, zamegljen vid, šibkost, občutek nestabilnosti ali celo omedlevica. Težave so lahko izrazitejše ob dehidraciji, dolgotrajnem sedenju, vročini ali jemanju nekaterih zdravil. Če se pojavi omotica, je priporočljivo takoj sesti ali leči, počakati, da težave minejo, in nato počasi vstati.

Na ravnotežje lahko vplivajo tudi nekatera zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka, nespečnosti, tesnobe, kroničnih bolečin in drugih zdravstvenih težav. Povzročijo lahko zaspanost, počasnejše odzivanje, motnje vida, omotico ali zmanjšano stabilnost med hojo. Pri starejših, ki hkrati jemljejo več različnih zdravil, je zato še posebno pomemben občasen pregled celotne terapije. Ob naslednjem obisku zdravnika je priporočljivo predložiti seznam vseh zdravil, prehranskih dopolnil in pripravkov, ki jih posameznik uživa. Predpisanih zdravil pa zaradi težav z ravnotežjem nikakor ne smemo samovoljno prenehati jemati.

Kdaj je izguba ravnotežja znak za alarm?

Nenadna in nepojasnjena izguba ravnotežja lahko opozarja na resno zdravstveno stanje, med drugim na možgansko kap. Nenadne težave pri hoji, izrazita vrtoglavica, izguba koordinacije, motnje govora, povešen ustni kot, dvojni vid ali nenadna šibkost ene strani telesa zahtevajo takojšnjo zdravniško pomoč. Ob nenadni, nepojasnjeni izgubi ravnotežja ali drugih znakih možganske kapi je treba nemudoma poklicati številko 112. Ukrepati je treba tudi, če simptomi hitro izzvenijo. Če težave niso nastale nenadoma, vendar se pogosto ponavljajo, trajajo dalj časa, povzročajo padce ali otežujejo vsakodnevna opravila, je prav tako potreben obisk osebnega zdravnika.

Pred pregledom je koristno spremljati, kdaj se težave pojavijo. Se omotica začne ob vstajanju, obračanju glave, med hojo ali po zaužitju zdravila? Takšne informacije lahko zdravniku pomagajo pri ugotavljanju vzroka.

Kako preprečiti padce in poskrbeti za varnejši dom?

Že nekaj preprostih sprememb v domačem okolju lahko pomembno zmanjša tveganje za padce. Sprehajalne poti med spalnico, kopalnico in kuhinjo naj bodo dobro osvetljene in brez ovir. Odstraniti je priporočljivo nepritrjene preproge, električne kable in druge predmete, ob katere bi se lahko spotaknili. V kopalnici je smiselno namestiti stabilna držala ob stranišču, prhi ali kopalni kadi ter poskrbeti za nedrseče površine. Pomembna je tudi primerna obutev, ki se dobro prilega stopalu, ima nedrseč podplat in zagotavlja stabilnost med hojo. Posebno pozornost je treba nameniti nočnemu vstajanju. Slaba osvetlitev, zaspanost in morebiten padec krvnega tlaka ob vstajanju so kombinacija, ki lahko poveča nevarnost padca.

Ravnotežje lahko treniramo tudi po 70. letu

Eden najučinkovitejših načinov za ohranjanje ravnotežja in zmanjševanje tveganja za padce je redna, ustrezno prilagojena telesna dejavnost. Hoja, vadba za moč, vaje za gibljivost in predvsem vaje za ravnotežje pomagajo ohranjati mišično moč, koordinacijo in sposobnost samostojnega gibanja. Koristne so preproste vaje, kot so vstajanje s stola, dvigovanje na prste, prenašanje telesne teže z ene noge na drugo ter stoja na eni nogi ob stabilni opori. Starejšim od 65 let se poleg redne aerobne vadbe priporoča večkomponentna vadba, ki vključuje krepitev mišic in izboljševanje ravnotežja, najmanj trikrat tedensko.

Ljudje, ki že imajo izrazite težave z ravnotežjem ali so v preteklosti večkrat padli, naj se pred začetkom vadbe posvetujejo z zdravnikom ali fizioterapevtom. Vaje naj izvajajo v varnem okolju, po potrebi pod strokovnim nadzorom. V Sloveniji so v številnih zdravstvenih domovih na voljo centri za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojni centri, kjer lahko posamezniki dobijo strokovne nasvete o varni telesni dejavnosti, zdravem staranju in preprečevanju padcev.

Največja napaka je, da se zaradi strahu pred padcem nehamo gibati

Mnogi starejši ljudje zaradi slabšega ravnotežja in strahu pred padcem postopoma omejijo telesno dejavnost. Manj hodijo, redkeje zapuščajo dom in se izogibajo dejavnostim, ki so jih nekoč veselile. Toda prav pomanjkanje gibanja lahko dodatno oslabi mišice, poslabša koordinacijo in še poveča tveganje za padce. Tako nastane začarani krog, iz katerega je z leti vse težje izstopiti. Varno in redno gibanje, pravočasno odkrivanje zdravstvenih težav ter prilagoditev domačega okolja lahko pomagajo ohraniti samostojnost tudi v visoki starosti.

Izguba ravnotežja ni nekaj, s čimer bi se morali zaradi let preprosto sprijazniti. Ravnotežje je sposobnost, ki jo lahko z ustrezno vadbo in skrbjo za zdravje ohranjamo ter izboljšujemo tudi v pozni starosti.