Zbudi se z vami in ne izgine ves dan: simptom raka, ki prizadene večino bolnikov

Stalna izčrpanost, ki ne mine niti po dobrem spancu, je eden najpogostejših simptomov raka, opozarjajo strokovnjaki. Po podatkih organizacije Cancer Research UK prizadene kar 65 odstotkov bolnikov z rakom, a ga številni zlahka pripišejo stresu, pomanjkanju spanja ali letnemu času.

Rahlo jutranjo utrujenost pozna skoraj vsak. Tudi po mirni noči se lahko zbudimo z občutkom, da bi potrebovali še nekaj počitka. Prav tako ni nenavadno, da se čez dan počutimo nekoliko brez energije, še posebej v zimskih mesecih, ko so dnevi krajši in manj sončni.

A kadar utrujenost postane stalna, močna in ne mine, je lahko znak resnejših zdravstvenih težav.

Utrujenost, ki ne izgine, je lahko opozorilni znak

Cancer Research UK opozarja, da je dolgotrajna izčrpanost, ki ne izgine kljub zadostnemu počitku, lahko eden od znakov raka. Takšna utrujenost je lahko posledica same bolezni ali njenega zdravljenja. Gre za stanje, pri katerem se bolniki počutijo izjemno utrujene, izčrpane in brez energije, kar vpliva na telo, čustva in miselne sposobnosti.

»Utrujenost, povezana z rakom, lahko vpliva na vas fizično, čustveno in duševno. Kako dolgo traja, kako močna je in kako pogosto se pojavlja, se od posameznika do posameznika razlikuje,« navajajo pri Cancer Research UK.

Znaki rakave izčrpanosti

Ljudje, ki se soočajo z izčrpanostjo, povezano z rakom, lahko opazijo:

pomanjkanje energije, željo, da bi ves dan ostali v postelji

potrebo po počitku tudi po zelo majhni ali ničelni telesni aktivnosti

izgubo motivacije za vsakodnevna opravila

težave s spanjem, nespečnost ali prekinjen spanec

težko vstajanje iz postelje zjutraj

občutke tesnobe, žalosti ali depresije

bolečine v mišicah, zaradi katerih so stopnice ali kratek sprehod naporni

zadihanost že pri preprostih opravilih, kot sta tuširanje ali postiljanje

težave s koncentracijo, tudi pri gledanju televizije ali pogovoru

megleno razmišljanje in težave pri odločanju

zmanjšano zanimanje za spolnost

izgubo zanimanja za dejavnosti, ki so vas prej veselile

negativne misli o sebi in drugih

Ko vsakdanje življenje postane napor

Ta oblika utrujenosti lahko močno oteži vsakdanje življenje. Pri Cancer Research UK poudarjajo, da bolniki in njihovi bližnji pogosto podcenjujejo, kako velik vpliv ima lahko izčrpanost na vsakdan.

»Vsakodnevna opravila lahko postanejo izjemno naporna. Morda nimate dovolj energije za kuhanje, čiščenje, umivanje ali nakupovanje. Včasih se ne počutite sposobni niti za kratek pogovor. Naloge, ki so se vam prej zdele preproste, lahko postanejo izjemno naporne,« opozarjajo.

Utrujenost lahko nekatere bolnike celo prisili, da prenehajo z delom. Ob tem pa se pojavljajo tudi dodatne skrbi.

»Nekateri imajo občutek, da je utrujenost stalni opomnik na njihovo bolezen, kar je težko sprejeti. Skrbi jih, da se rak slabša, ker se ves čas počutijo izčrpane. V resnici pa je pogosteje posledica zdravljenja ali dejstva, da rak sam po sebi povzroča utrujenost,« dodajajo.

Utrujenost ni vedno znak raka

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da stalna utrujenost ne pomeni nujno raka. Lahko je povezana tudi z drugimi zdravstvenimi težavami ali življenjskim slogom, denimo s slabim spanjem, neuravnoteženo prehrano, pomanjkanjem gibanja ali kroničnim stresom.

Kljub temu velja: če izčrpanost traja dlje časa, se stopnjuje ali občutno vpliva na kakovost življenja, je smiselno poiskati zdravniški nasvet.