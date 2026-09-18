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10 OPOMINOV

Zdrava prehrana za dolgo življenje? 10 navad, s katerimi zelo izboljšate svoje zdravje

Odločitev za zdravo prehrano ne pomeni nujno odločitve za dieto.
Naslovna fotografija prikazuje nekaj hrane, ki sodi med zdravo - in nič hrane. Nikoli se ne odločite premalo jesti ali "skoraj nič". FOTO: Getty Images
Naslovna fotografija prikazuje nekaj hrane, ki sodi med zdravo - in nič hrane. Nikoli se ne odločite premalo jesti ali "skoraj nič". FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 18. 9. 2026 | 17:00
9:47
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Zdravje je tesno povezano s tem, kaj vsak dan položimo na krožnik. Uravnotežena prehrana, dovolj vode, več sadja in zelenjave ter manj sladkorja, soli in močno predelanih živil so pomembni temelji zdravega življenjskega sloga. Za boljše počutje ni potrebna stroga dieta, temveč predvsem nekaj vzdržnih sprememb v vsakodnevnih navadah.

Odločitev za zdravo prehrano ne pomeni nujno odločitve za dieto. Gre za način prehranjevanja, pri katerem smo pozorni na kakovost, raznolikost in količino živil, ki jih uživamo.

Hrana telesu zagotavlja energijo in hranila, ki jih potrebuje za delovanje. Dolgoročno lahko prehranske navade vplivajo tudi na tveganje za razvoj kroničnih bolezni. Zato je smiselno, da pri izbiri hrane ne razmišljamo le o telesni teži, temveč tudi o zdravju, počutju in telesni zmogljivosti.

Zdrava prehrana ni čudežno zdravilo in ne more nadomestiti potrebnega zdravljenja. Je pa eden od pomembnih dejavnikov, s katerimi lahko podpremo svoje zdravje.

1. Pijte dovolj vode

Voda je nujna za normalno delovanje telesa. Sodeluje pri uravnavanju telesne temperature, prenosu hranil in odstranjevanju odpadnih snovi ter pomaga ohranjati ustrezno delovanje sklepov. Za žejo je praviloma najboljša izbira voda. Sladke in energijske pijače niso ustrezno nadomestilo za redno pitje vode, saj lahko vsebujejo veliko dodanega sladkorja. Potrebe po tekočini se razlikujejo glede na telesno maso, prehrano, telesno dejavnost, temperaturo okolja in zdravstveno stanje. Zato ni ene same količine, ki bi ustrezala vsem.

Včasih se kot orientacija navajata približno 3,7 litra skupnega dnevnega vnosa vode za moške in 2,7 litra za ženske. Pri tem je pomembno, da gre za vodo iz vseh virov, torej tudi iz hrane in drugih pijač, ne zgolj za količino vode, ki jo moramo popiti. Ob intenzivni vadbi in v vročini so potrebe lahko večje.

2. Ogljikovi hidrati so pomemben vir energije

Ogljikovi hidrati so pomembno gorivo za telo, zlasti za možgane in mišice med telesno dejavnostjo. Zato se jim v želji po izgubi kilogramov ni treba povsem odpovedati. Pomembno pa je, iz katerih živil jih dobimo. Prednost naj imajo živila, ki poleg energije zagotavljajo tudi vlaknine, vitamine in minerale.

Med primerne izbire sodijo:

  • polnozrnata žita in izdelki iz njih,
  • stročnice,
  • krompir in drugi gomolji,
  • zelenjava,
  • sadje,
  • oreščki in semena.

Vlaknine upočasnjujejo prebavo in lahko pomagajo pri enakomernejšem porastu krvnega sladkorja po obroku. Odziv telesa je sicer odvisen tudi od sestave obroka in posameznikovih značilnosti. Pri sadju je priporočljivo uživati cel sadež, kadar je to mogoče. Tako zaužijemo tudi vlaknine, ki jih je v sadnem soku praviloma manj.

3. Na krožniku naj bo čim več barv

Različne vrste sadja in zelenjave vsebujejo različne kombinacije vitaminov, mineralov, vlaknin in drugih koristnih rastlinskih snovi. Zato je smiselno, da jedilnik vključuje čim več različnih vrst in barv. Zelenjava naj bo redni del glavnih obrokov, sadje pa je lahko tudi priročna malica. Prehrana, bogata s sadjem in zelenjavo, pomaga zagotoviti dovolj vlaknin in drugih hranil ter je povezana z boljšim zdravjem. Pomembna pa je raznolikost, ne zgolj uživanje ene vrste zelenjave ali sadja.

Praktičen način za večjo pestrost je, da pri pripravi obroka kombiniramo vsaj dve ali tri vrste zelenjave različnih barv. Tako bomo lažje poskrbeli za širši nabor hranil.

4. Ribe vključujte v jedilnik

Ribe so vir kakovostnih beljakovin, nekatere vrste pa vsebujejo tudi veliko dolgoverižnih omega-3 maščobnih kislin. Mastne ribe so poleg tega lahko pomemben vir vitamina D in drugih hranil. Med primerne izbire sodijo sardine, skuša, sled, losos in postrv. Ribe lahko pripravimo na različne načine, pri čemer imajo prednost preprostejši postopki, kot so pečenje, kuhanje ali priprava na žaru. Redno uživanje rib je lahko del uravnotežene prehrane. Pogosto se priporoča, da jih na jedilnik vključimo približno dvakrat na teden, pri čemer je dobro izbirati različne vrste.

5. Zmanjšajte sladkor in nasičene maščobe

Prevelik vnos dodanega sladkorja lahko prispeva k povečanju telesne mase in večjemu tveganju za zobno gnilobo. Veliko ga je lahko v sladkih pijačah, slaščicah, sladkanih kosmičih in različnih sladkih prigrizkih. Zato je smiselno omejiti predvsem živila z veliko dodanega sladkorja, ki vsebujejo malo drugih hranil. Pozornost velja nameniti tudi nasičenim maščobam. V večjih količinah jih najdemo v mastnem mesu, mesnih izdelkih, maslu, smetani in nekaterih sirih. Prehrana z veliko nasičenih maščob lahko zvišuje raven LDL-holesterola, ki je povezan z večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja.

Del nasičenih maščob je smiselno nadomestiti z nenasičenimi maščobami iz oljčnega in drugih rastlinskih olj, oreščkov, semen ter rib.

6. Izbirajte polnozrnata žita namesto rafiniranih

Polnozrnata žita vsebujejo vse glavne užitne dele zrna, zato praviloma zagotavljajo več vlaknin in nekaterih hranil kot rafinirana žita. Med dobre izbire sodijo polnozrnati kruh in testenine, ovseni kosmiči, rjavi riž, ajda, proso, ječmen in kvinoja. Vlaknine prispevajo k normalnemu delovanju prebavil, pomagajo pri občutku sitosti in so pomemben del prehrane, ki podpira zdravje srca in presnove. Prehod na polnozrnate izdelke je lahko preprost: beli kruh občasno zamenjamo s polnozrnatim, pri prilogah izberemo rjavi riž ali ajdo, za zajtrk pa ovsene kosmiče.

7. Omejite močno predelano hrano

Močno predelana živila pogosto vsebujejo veliko soli, dodanega sladkorja ali nasičenih maščob, hkrati pa lahko vsebujejo razmeroma malo vlaknin. Med živili, pri katerih je smiselno preveriti sestavo, so sladke pijače, slaščice, slani prigrizki, nekateri pripravljeni obroki in mesni izdelki. Vendar vsa predelana hrana ni enako nezdrava. Zamrznjena zelenjava, konzervirane stročnice ali navadni ovseni kosmiči so lahko zelo koristni deli prehrane. Pomembna sta sestava živila in pogostost uživanja.

Namesto popolnega izločanja vseh predelanih živil se je zato smiselno osredotočiti na omejevanje tistih, ki vsebujejo veliko soli, sladkorja in manj koristnih maščob.

8. Zmanjšajte količino soli

Prevelik vnos natrija, ki ga največ zaužijemo s soljo, lahko prispeva k zvišanemu krvnemu tlaku in s tem povezanemu tveganju za bolezni srca in ožilja. Svetovna zdravstvena organizacija odraslim priporoča manj kot 2000 miligramov natrija na dan, kar ustreza manj kot petim gramom soli. V nekaterih prehranskih priporočilih se uporablja meja 2300 miligramov natrija na dan. Velik del soli ne prihaja zgolj iz solnice, temveč je že v kruhu, sirih, mesnih izdelkih, omakah in pripravljenih živilih.

Pri kuhanju lahko količino soli zmanjšamo postopoma, okus pa izboljšamo z zelišči, začimbami, česnom, limono in drugimi aromatičnimi dodatki.

9. Poskrbite za dovolj prehranskih vlaknin

Prehranske vlaknine so pomembne za normalno delovanje prebavil. Pomagajo uravnavati odvajanje blata, lahko zmanjšujejo težave z zaprtjem in prispevajo k občutku sitosti. Najdemo jih predvsem v polnozrnatih žitih, stročnicah, zelenjavi, sadju, oreščkih in semenih. Za odrasle se pogosto priporoča približno 25 do 30 gramov vlaknin na dan, potrebe pa se lahko razlikujejo glede na posameznika in prehrano. Če želimo povečati njihov vnos, je najbolje, da to storimo postopoma in hkrati poskrbimo za dovolj tekočine. Tako se prebavila lažje prilagodijo spremembi.

10. Pri alkoholu velja zmernost - manj je varneje - nič še najbolj varno

Alkohol ni nujen del zdrave prehrane. Čeprav se včasih govori o koristih zmernega pitja, uživanje alkohola prinaša tudi tveganja, zato ga ni smiselno priporočati kot način za izboljšanje zdravja. Alkoholne pijače lahko prispevajo k dnevnemu energijskemu vnosu, vplivajo na kakovost spanja in zmanjšajo sposobnost presoje pri izbiri hrane. Če alkohol uživamo, je pomembno, da se zavedamo količine in pogostosti. Z vidika zdravja velja, da manjše uživanje pomeni manjše tveganje, popolna opustitev pa je najvarnejša izbira.

Zdrava prehrana je naložba v prihodnost

Za boljše zdravje ni treba čez noč spremeniti celotnega jedilnika. Veliko lahko dosežemo že z majhnimi, vzdržnimi koraki: več zelenjave, rednim uživanjem sadja, izbiro polnozrnatih žit, omejevanjem sladkih pijač in zmanjšanjem količine soli.

Pomembno je, da prehrana ostane raznolika in uravnotežena ter da zagotavlja dovolj energije za vsakodnevne obveznosti in gibanje. Zdravje ni rezultat enega živila ali ene diete, temveč dolgoročnih navad, ki jih lahko ohranjamo skozi življenje.

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