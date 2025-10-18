Zdravilo, kot je Ozempic, lahko upočasni vpliv alkohola na telo – nova raziskava razkriva presenetljive učinke

Ozempic in podobna zdravila lahko vplivajo na to, kako hitro alkohol doseže kri.

Nova raziskava razkriva, da priljubljena zdravila skupine GLP-1, med njimi tudi Ozempic, lahko upočasnijo, kako hitro alkohol vpliva na telo.

To ponuja prve znanstvene sledi o njihovem presenetljivem vplivu na željo po alkoholu, stopnjo opitosti in občutek nagrade po zaužitju alkohola.

V preliminarni študiji, objavljeni v znanstveni reviji Scientific Reports, so raziskovalci preučevali, ali lahko agonisti receptorjev za glukagonu podoben peptid-1, kamor spada tudi semaglutid (Ozempic), spremenijo fiziološki in psihološki odziv telesa na alkohol.

Kaj je pokazala raziskava

V raziskavo je bilo vključenih 20 odraslih udeležencev, starih 21 let ali več, med julijem 2023 in majem 2024. Polovica je vsaj štiri tedne jemala GLP-1 zdravila (npr. semaglutid ali tirzepatid) za uravnavanje telesne teže, druga polovica pa teh zdravil ni uporabljala in je služila kot kontrolna skupina.

Čeprav raziskava ni bila randomizirana, so bili rezultati izjemno zanimivi:

udeleženci, ki so jemali GLP-1 zdravila, so pokazali znatno počasnejše zviševanje alkohola v izdihanem zraku in manjši občutek opitosti kot kontrolna skupina. Znanstveniki menijo, da gre verjetno za periferni mehanizem, ki vključuje upočasnjeno praznjenje želodca, to pa lahko zmanjša hitrost, s katero alkohol vstopi v krvni obtok.

Kako je potekal poskus

Eksperiment so izvedli v nadzorovanem okolju, imenovanem Research Bar, kjer je vsak udeleženec zaužil natančno odmerjeno količino alkohola, da bi dosegel ciljno raven alkohola v krvi. Raziskovalci so nato v 60 minutah večkrat izmerili koncentracijo alkohola v izdihanem zraku in udeležence prosili, naj ocenijo svojo stopnjo opitosti.

Merili so tudi nivo glukoze v krvi in občutek slabosti. Statistične analize so razkrile izrazite razlike med skupinama že v prvih 20 minutah:

pri tistih, ki niso jemali zdravil, je bila povprečna vrednost alkohola v izdihanem zraku več kot dvakrat višja kot pri tistih, ki so jemali GLP-1 zdravila.

Skupina, ki je prejemala GLP-1, je imela tudi nižje začetne želje po alkoholu še pred začetkom testiranja, kar nakazuje na možen vpliv zdravil na center za nagrajevanje v možganih.

Kaj to pomeni za prihodnost

Raziskava ponuja prve dokaze, da GLP-1 zdravila lahko spremenijo odziv telesa na alkohol, predvsem s tem, da upočasnijo njegovo absorpcijo in zmanjšajo začetni »zadetek«. Čeprav je šlo za majhno, nerandomizirano študijo, rezultati podpirajo že prej opaženo povezavo med uporabo GLP-1 zdravil in manjšo željo po alkoholu.

Znanstveniki poudarjajo, da so potrebne večje, randomizirane klinične raziskave, da bi potrdili te učinke in preverili, ali bi lahko zdravila, kot sta Ozempic in Mounjaro, postala nova možnost zdravljenja prekomernega uživanja alkohola.