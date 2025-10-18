  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJNOVEJŠE O OZEMPICU

Zdravilo, kot je Ozempic, lahko upočasni vpliv alkohola na telo – nova raziskava razkriva presenetljive učinke

Mar bi Ozempic lahko postal nova možnost zdravljenja prekomernega uživanja alkohola?
Raziskava ponuja prve dokaze, da GLP-1 zdravila lahko spremenijo odziv telesa na alkohol, predvsem s tem, da upočasnijo njegovo absorpcijo in zmanjšajo začetni »zadetek«. FOTO: Getty Images
Raziskava ponuja prve dokaze, da GLP-1 zdravila lahko spremenijo odziv telesa na alkohol, predvsem s tem, da upočasnijo njegovo absorpcijo in zmanjšajo začetni »zadetek«. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 18. 10. 2025 | 07:15
 18. 10. 2025 | 07:15
0:17
A+A-

Ozempic in podobna zdravila lahko vplivajo na to, kako hitro alkohol doseže kri.

Nova raziskava razkriva, da priljubljena zdravila skupine GLP-1, med njimi tudi Ozempic, lahko upočasnijo, kako hitro alkohol vpliva na telo.

To ponuja prve znanstvene sledi o njihovem presenetljivem vplivu na željo po alkoholu, stopnjo opitosti in občutek nagrade po zaužitju alkohola.

V preliminarni študiji, objavljeni v znanstveni reviji Scientific Reports, so raziskovalci preučevali, ali lahko agonisti receptorjev za glukagonu podoben peptid-1, kamor spada tudi semaglutid (Ozempic), spremenijo fiziološki in psihološki odziv telesa na alkohol.

Kaj je pokazala raziskava

V raziskavo je bilo vključenih 20 odraslih udeležencev, starih 21 let ali več, med julijem 2023 in majem 2024. Polovica je vsaj štiri tedne jemala GLP-1 zdravila (npr. semaglutid ali tirzepatid) za uravnavanje telesne teže, druga polovica pa teh zdravil ni uporabljala in je služila kot kontrolna skupina.

image_alt
Serena Williams razkrila skrivnost hujšanja s pomočjo GLP-1 injekcij – kako delujejo in kateri so stranski učinki

Čeprav raziskava ni bila randomizirana, so bili rezultati izjemno zanimivi:

udeleženci, ki so jemali GLP-1 zdravila, so pokazali znatno počasnejše zviševanje alkohola v izdihanem zraku in manjši občutek opitosti kot kontrolna skupina. Znanstveniki menijo, da gre verjetno za periferni mehanizem, ki vključuje upočasnjeno praznjenje želodca, to pa lahko zmanjša hitrost, s katero alkohol vstopi v krvni obtok.

Kako je potekal poskus

Eksperiment so izvedli v nadzorovanem okolju, imenovanem Research Bar, kjer je vsak udeleženec zaužil natančno odmerjeno količino alkohola, da bi dosegel ciljno raven alkohola v krvi. Raziskovalci so nato v 60 minutah večkrat izmerili koncentracijo alkohola v izdihanem zraku in udeležence prosili, naj ocenijo svojo stopnjo opitosti.

image_alt
Ozempic vulva: nov stranski učinek, ki skrbi številne ženske

Merili so tudi nivo glukoze v krvi in občutek slabosti. Statistične analize so razkrile izrazite razlike med skupinama že v prvih 20 minutah:

pri tistih, ki niso jemali zdravil, je bila povprečna vrednost alkohola v izdihanem zraku več kot dvakrat višja kot pri tistih, ki so jemali GLP-1 zdravila.

Skupina, ki je prejemala GLP-1, je imela tudi nižje začetne želje po alkoholu še pred začetkom testiranja, kar nakazuje na možen vpliv zdravil na center za nagrajevanje v možganih.

Kaj to pomeni za prihodnost

Raziskava ponuja prve dokaze, da GLP-1 zdravila lahko spremenijo odziv telesa na alkohol, predvsem s tem, da upočasnijo njegovo absorpcijo in zmanjšajo začetni »zadetek«. Čeprav je šlo za majhno, nerandomizirano študijo, rezultati podpirajo že prej opaženo povezavo med uporabo GLP-1 zdravil in manjšo željo po alkoholu.

Znanstveniki poudarjajo, da so potrebne večje, randomizirane klinične raziskave, da bi potrdili te učinke in preverili, ali bi lahko zdravila, kot sta Ozempic in Mounjaro, postala nova možnost zdravljenja prekomernega uživanja alkohola.

Več iz teme

Ozempiczdravjealkoholalkoholizemštudijaraziskava
ZADNJE NOVICE
07:05
Novice  |  Slovenija
LJUTOMER

Izbrani izvajalec domnevno povezan z županjo, pogodba pod drobnogledom KPK

Storitve dolgotrajne oskrbe na domu bo izvajal zasebni zavod, ki je domnevno povezan z županjo Olgo Karba.
Andrej Bedek18. 10. 2025 | 07:05
07:00
Šport  |  Odmevi
MARATON V LJUBLJANI

Pričakovanja tekačev: Lep dan, odklop od stresa in druženje

Konec tedna se bo v slovenski prestolnici odvil tekaški praznik, saj bo ulice glavnega mesta zasedel 29. NLB Ljubljanski maraton.
Žan Urbanija18. 10. 2025 | 07:00
06:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
OPROŠČENA OČITKOV

Slovenski pravnici prevare niso dokazali

Pravnica Irena Aš Gradecki v ponovljenem sojenju oproščena očitkov o poskusu goljufije.
Moni Černe18. 10. 2025 | 06:55
06:45
Lifestyle  |  Stil
ONINA KUHINJA

Življenje je prekratko za slabo pašto

Anže Učakar, chef in ustvarjalec kulinarične blagovne znamke Vito Maccheroni, je Ljubljano osvojil s svojo vizijo, da je življenje prekratko za slabo pašto. Njegova pot je več kot le kuhanje – je zgodba o vztrajnosti, predanosti in moči drobnih detajlov, ki ustvarjajo razliko.
18. 10. 2025 | 06:45
06:39
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Teden v zvezdah: Danes bomo kot mravljice opravili veliko opravil

Dan je idealen za pospravljanje, čiščenje, urejanje, vse, kar zahteva ostro misel in pridne roke.
Joy Lotos18. 10. 2025 | 06:39
06:17
Bulvar  |  Glasba in film
ALBUM

Hellcats imajo novega, predstavile so ga sredi Ljubljane

Dekleta so po vrnitvi iz tujine predstavila svež album.
Anita Krizmanić18. 10. 2025 | 06:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Nova rešitev podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov ter manj birokracije

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Ali je še vedno pravi čas za sončno elektrarno?

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj se skriva za prehranskimi oznakami, kot so »malo maščob«, »vir vlaknin«?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Odločitev, ki vam lahko spremeni življenje

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki