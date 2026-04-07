Zdravje srca pri kolesarjih: 5 ključnih dejstev, ki jih morate poznati

Kolesarjenje in zdravje srca sta tesno povezana, vendar ne vedno na povsem enostaven način. Redna telesna aktivnost dokazano zmanjšuje tveganje za številne bolezni, od sladkorne bolezni do depresije, a pri srcu je slika nekoliko bolj kompleksna.

Za večino ljudi je vpliv gibanja na srčno-žilni sistem zelo pozitiven. Kljub temu pa je pomembno razumeti, kako intenzivnost, starost in obremenitev vplivajo na srce, še posebej pri rekreativnih in starejših kolesarjih.

Kako kolesarjenje vpliva na srce?

Pri mlajših posameznikih so resne srčne bolezni redke. Pri starejših od 40 let pa se tveganje povečuje, zato je treba vadbo prilagoditi.

Dolgotrajno in intenzivno kolesarjenje lahko:

izboljša delovanje srca

okrepi krvni obtok

zmanjša tveganje za srčni infarkt

hkrati pa lahko razkrije, ali poslabša nekatere skrite težave

Zato je pri redni in zahtevni vadbi pomembno spremljanje zdravstvenega stanja.

Srčni infarkt in kolesarjenje

Najpogostejši vzrok srčnega infarkta je zamašitev koronarne arterije, ki oskrbuje srčno mišico s krvjo.

Dobra novica za kolesarje:

redna vzdržljivostna vadba pomaga stabilizirati maščobne obloge v žilah

zmanjšuje verjetnost njihovega razpoka

dolgoročno znižuje tveganje za srčni infarkt

Kolesarjenje v naravi je odlično za zdravje, vendar naj bo intenzivnost postopna, predvsem po daljšem premoru.

Težave s srčnimi zaklopkami

Obraba srčnih zaklopk je pogosta, zlasti z leti. Intenzivni napori lahko povečajo obremenitev srca, vendar sodobna medicina omogoča učinkovito zdravljenje, tudi po operaciji se je pogosto mogoče vrniti k rekreativnemu športu. Ključno je pravočasno odkrivanje težav, saj se simptomi (npr. zadihanost) pogosto zamenjajo za slabšo telesno pripravljenost.

Atrijska fibrilacija pri športnikih

Atrijska fibrilacija je ena najpogostejših motenj srčnega ritma, še posebej pri športnikih po 40. letu. Tveganje je lahko tudi do petkrat večje kot pri neaktivnih posameznikih.

Značilni znaki:

nenaden dvig srčnega utripa

neenakomeren ritem

padec moči pri kolesarjenju

občutek utrujenosti

Dobra novica je, da je stanje ozdravljivo, v večini primerov ne pomeni konca športne aktivnosti.

Visok krvni tlak med vadbo

Med telesno aktivnostjo krvni tlak naravno naraste. Pri nekaterih pa se lahko pojavi nevarno povišanje, zlasti pri dolgotrajnih naporih.

Če kolesarite več ur tedensko:

redno spremljajte krvni tlak

po potrebi se posvetujte z zdravnikom

sodobna zdravila učinkovito zmanjšujejo tveganje

Okrevanje po virusnih okužbah (npr. Covid-19)

Po preboleli okužbi lahko pride do:

padca zmogljivosti

hitrejše utrujenosti

slabše regeneracije

Tudi pri dobro treniranih posameznikih se lahko vrnitev na prejšnjo raven zavleče.

Ključni nasvet:

začnite z nizko intenzivnostjo (cona 1)

postopno povečujte obremenitev

poslušajte svoje telo

Prehiter povratek lahko podaljša okrevanje.

5 ključnih nasvetov za zdravo srce pri kolesarjenju



1. Prilagodite intenzivnost

Ni pomembno le, koliko trenirate, ampak tudi, kako intenzivno.

2. Opravite osnovni zdravstveni pregled

Še posebej, če:

ste starejši od 40 let

začenjate po daljšem premoru

3. Ne ignorirajte simptomov

Zadihanost, bolečina v prsih ali nenavaden srčni utrip zahtevajo pozornost.

4. Srčne bolezni ne pomenijo konca kolesarjenja

S pravilnim zdravljenjem se lahko varno vrnete k aktivnosti.

5. Poskrbite za postopnost

Napredek naj bo postopen, telo potrebuje čas za prilagoditev.

Kolesarjenje je ena najboljših oblik rekreacije za zdravje srca, ki je v Sloveniji izjemno priljubljena. Vendar pa je pri redni in intenzivni vadbi pomembno razumevanje lastnega telesa in pravočasno ukrepanje ob morebitnih težavah.

Z ustreznim pristopom lahko kolesarjenje ostane varno, učinkovito in dolgoročno koristno za srčno-žilni sistem, ne glede na starost.