Zdravnik za dolgoživost razkriva, zakaj se ne bo nikoli popolnoma odpovedal alkoholu

Ali je popolna abstinenca res edina pot do zdravja in dolgoživosti? Po mnenju strokovnjaka za preventivno medicino odgovor ni tako preprost.

Simon Feldhaus, glavni zdravstveni direktor klinike The Balance Rehab Clinic in predsednik Swiss Society for Anti Ageing Medicine and Prevention, že 15 let raziskuje področje dolgoživosti. Kljub sodobnim trendom, ki zagovarjajo popolno odpoved alkoholu, 58-letni zdravnik občasno še vedno uživa pivo ali vino, predvsem v družbi prijateljev.

Dolgo življenje brez užitka? Ne, hvala

Skrb za zdravje je smiselna, vendar se Feldhaus sprašuje: kakšen je pomen dolgega življenja, če ga zaznamujeta zgolj odpovedovanje in omejevanje?

Po njegovih besedah so številni najlepši trenutki povezani prav z druženjem, ob hrani, pijači, smehu in pogovoru. Zato se alkoholu ne namerava odpovedati, čeprav poudarja, da to nikakor ni nujno ali brez tveganj.

Alkohol je toksin, a zgodba ni črno-bela

Strokovnjak jasno priznava: alkohol je toksin in nima bistvene biološke funkcije. Tudi World Health Organization navaja, da varna količina alkohola ne obstaja.

Vendar Feldhaus opozarja na pomemben vidik - količina in kontekst. V biologiji toksičnost ni absolutna, temveč odvisna od odmerka. Tudi voda ali kisik lahko v pretiranih količinah postaneta škodljiva. Poleg tega alkohol ni tuj človeškemu telesu. Nastaja naravno pri fermentaciji, prisoten je celo v nekaterih procesih prebave, zato ga organizem zna presnavljati.

Dr. Simon Feldhaus svoj odnos do alkohola opisuje kot »uživanje z mejami«. FOTO: Ola Fras

Zmernost namesto pretiravanja

Feldhaus sam alkohol uživa zmerno, približno šest- do osemkrat mesečno. Ob tem običajno spije:

eno do dve pivi

ali dva kozarca vina

Ne pije zato, da bi se opil, temveč za užitek in druženje. Tak pristop opisuje kot »uživanje z mejami«.

Obremenitev jeter: alkohol ni edini dejavnik

Zanimivo je njegovo opozorilo, da alkohol pogosto ni največje breme za jetra. Številna zdravila, kot so statini, zdravila za krvni tlak, antikoagulanti ali uspavala, lahko jetra obremenijo še bistveno bolj. Posameznik, ki redno jemlje več zdravil, je lahko bolj izpostavljen obremenitvi jeter kot nekdo, ki občasno in zmerno pije alkohol.

Genetika igra ključno vlogo

Sposobnost presnove alkohola je močno odvisna od genetike. Encimi, ki razgrajujejo alkohol, se med posamezniki razlikujejo. Nekateri ljudje imajo genetske različice, kot je ALDH2*2, zaradi katerih slabše presnavljajo strupene razgradne produkte alkohola. Posledice so lahko:

rdečica

glavoboli

slabost

utrujenost

V takih primerih strokovnjaki priporočajo zelo omejen vnos alkohola ali popolno abstinenco.

Kako zmanjšati škodljive učinke alkohola?

Čeprav genetike ne moremo spremeniti, lahko z življenjskim slogom vplivamo na delovanje telesa. Feldhaus izpostavlja:

zadosten vnos vitamina D in omega-3 maščob

podporo z vitamini B2 in B3, cinkom, magnezijem in molibdenom

uživanje živil, ki podpirajo jetra (brokoli, brstični ohrovt, vodna kreša, redkev)

Če telo alkohola ne prenaša, pa je to jasen signal, da ni primeren za vas.

Pomemben je tudi način pitja

Po Feldhausu na vpliv alkohola ne vpliva le količina, temveč tudi:

kje pijemo

s kom pijemo

zakaj pijemo

Kot primer navaja, kjer je pitje alkohola del obroka in druženja, ne pa sredstvo za opijanje. Tak pristop je bistveno bolj zdrav kot pitje iz stresa ali osamljenosti. Kozarec vina ob obroku s prijatelji ima drugačen učinek kot pitje v samoti kot način spopadanja s čustvi.

Ključ do dolgoživosti: ravnotežje in zavedanje

Feldhaus svoj odnos do alkohola opisuje kot premišljen in zavesten. Ne pije:

pred televizijo

zaradi stresa

kot obliko pobega

Temveč kot del druženja in uživanja v življenju.

Ob tem priznava, da obstaja tudi izjema, vsako leto si na festivalu Oktoberfest brez slabe vesti privošči več piva.

Popolna prepoved ni vedno odgovor

Sporočilo strokovnjaka je jasno: alkohol sam po sebi ni niti popolnoma dober niti povsem slab. Ključni so zmernost, individualne razlike in kontekst. Za dolgo in zdravo življenje niso pomembne le omejitve, temveč tudi užitek, druženje in ravnotežje.