NAJNOVEJŠE O SRCU

Zdravniki bijejo alarm: te 4 navade so pogubne za srce, a jih Slovenci obožujemo

Srce nam služi vse življenje, vprašanje je le, kako dobro bomo skrbeli zanj.
»Smo to, kar jemo« ni zgolj fraza. FOTO: Getty Images
»Smo to, kar jemo« ni zgolj fraza. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 29. 12. 2025 | 09:03
3:34
A+A-

Srčno-žilne bolezni ostajajo najpogostejši vzrok smrti na svetu, tudi v Sloveniji. Strokovnjaki, ki se z njihovimi posledicami srečujejo vsak dan, opozarjajo, da so številne nevarne navade še vedno del našega vsakdana, čeprav bi se jim lahko brez večjega napora izognili.

Dolgoletne izkušnje s področja kardiokirurgije kažejo, da štiri razširjene navade resno obremenjujejo srce, ožilje in celoten organizem.

1. Kajenje in vejping - najhujši sovražnik srca

Kajenje neposredno poškoduje notranjo steno krvnih žil, pospešuje nastanek ateroskleroze (otrdevanja arterij), povečuje tveganje za zamašitve žil in dokazano povzroča raka.

Gre za eno najbolj škodljivih navad za zdravje, ne glede na to, ali gre za klasične cigarete ali elektronske alternative. Tudi vejping ni nedolžen - škodljive snovi še vedno vplivajo na srce in pljuča.

V Sloveniji kadi približno petina odraslih, posledice pa se kažejo v večjem tveganju za srčni infarkt, možgansko kap in prezgodnjo smrt.

2. Alkoholne ustne vode - tihi rušilec ravnovesja v telesu

Manj znano dejstvo: zdravje črevesja se začne v ustih. Alkoholne ustne vode uničujejo koristne bakterije, ki imajo pomembno vlogo pri uravnavanju krvnega tlaka.

Dobre ustne bakterije sodelujejo pri tvorbi dušikovega oksida, snovi, ki pomaga širiti žile in nadzorovati krvni tlak. Njihovo uničevanje lahko prispeva k razvoju ali poslabšanju hipertenzije.

Porušeno ravnovesje mikrobioma je povezano tudi s prebavnimi težavami, oslabljenim imunskim sistemom, težavami s kožo in večjim tveganjem za kronične bolezni.

3. Predelana hrana - gorivo za bolezni sodobnega časa

»Smo to, kar jemo« ni zgolj fraza. Hrana zagotavlja gradnike za vsako celico v telesu, zato ima dolgoročne posledice na zdravje srca. Ultra predelana živila, bogata s sladkorjem, soljo, slabimi maščobami in praznimi kalorijami, so povezana z večjim tveganjem za:

  • sladkorno bolezen tipa 2,
  • rakava obolenja,
  • bolezni srca,
  • prezgodnjo smrt.

Strokovnjaki priporočajo prehrano, ki temelji na nepredelanih živilih: sveži zelenjavi, sadju, kakovostnih beljakovinah, oreščkih in zdravih maščobah, kot je oljčno olje - živilih, ki so tudi v Sloveniji lahko dostopna.

4. Alkohol - tudi zmernost ima svojo ceno

Dolga leta je veljalo prepričanje, da je zmerno pitje alkohola celo koristno. Novejše raziskave to postavljajo pod vprašaj. Alkohol se v telesu razgradi v acetaldehid, snov, ki je toksična za celice, ter v acetat, ki telesu ne prinaša hranilne vrednosti - le dodatne kalorije.

Čeprav se pogosto omenja rdeče vino zaradi antioksidantov, vse več dokazov kaže, da nobena količina alkohola ni povsem varna za zdravje srca.

Kaj lahko storimo danes?

Dobra novica je, da lahko z opustitvijo teh navad: zmanjšamo tveganje za srčni infarkt, izboljšamo krvni tlak, okrepimo imunski sistem, podaljšamo in izboljšamo kakovost življenja.

Srce nam služi vse življenje, vprašanje je le, kako dobro bomo skrbeli zanj.

zdravjealkoholzdrav življenjski slogbolezni srca in ožiljazdrava prehranasrčno-žilne bolezni
