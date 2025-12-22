  • Delo d.o.o.
BODIMO POZORNI

Zdravniki opozarjajo: pogost simptom med spanjem je lahko znak raka

Če se pogosto zbujate preznojeni, čeprav v spalnici ni vroče in niste bolni, je to lahko znak, da se v telesu dogaja nekaj resnejšega.
Pri določenih vrstah raka, kot sta limfom in levkemija, je nočno potenje pogosto navedeno kot eden zgodnjih simptomov. FOTO: Getty Images
Pri določenih vrstah raka, kot sta limfom in levkemija, je nočno potenje pogosto navedeno kot eden zgodnjih simptomov. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 22. 12. 2025 | 06:09
A+A-

Veliko simptomov raka se v vsakdanjem življenju razvija neopazno. Nekateri pa se pojavijo ponoči, med spanjem. Strokovnjaki zdaj opozarjajo, da je eden najbolj spregledanih znakov lahko prav tisti, ki vas prebudi sredi noči.

Telo pošilja signale tudi med spanjem

Čeprav počivamo, telo deluje neprekinjeno. Med spanjem uravnava hormone, obnavlja celice in včasih razkrije težave, ki bi sicer ostale skrite. Prav zato nočni simptomi pogosto nosijo pomembna opozorila.

Nočno potenje kot rdeča zastavica

Vztrajno nočno potenje brez očitnega razloga ni nekaj, kar bi smeli prezreti. Če se pogosto zbujate preznojeni, čeprav v spalnici ni vroče in niste bolni, je to lahko znak, da se v telesu dogaja nekaj resnejšega.

Več kot zgolj neprijetnost

Zbujanje v mokrih rjuhah je za večino le neprijetna izkušnja. Vendar, pri nekaterih ljudeh je prav to prvi opazni simptom resne bolezni, tudi raka.

Ne gre le za menopavzo

Vročinski oblivi so pogosto povezani s hormonskimi spremembami, zlasti pri ženskah v menopavzi. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da vzrok nočnega potenja ni vedno hormonski, včasih je lahko bistveno bolj resen.

Nekatere oblike raka sprožajo potenje

Pri določenih vrstah raka, kot sta limfom in levkemija, je nočno potenje pogosto navedeno kot eden zgodnjih simptomov. Gre za odziv telesa na bolezenske procese, ki vplivajo na imunski sistem.

Ko postane potenje ekstremno

Če potenje ponoči premoči oblačila in posteljnino, zdravniki svetujejo, da tega ne jemljete zlahka. Takšna intenzivnost je opozorilni znak, ki zahteva nadaljnjo diagnostiko.

Pozorni bodite na spremljajoče znake

Nočno potenje je še posebej zaskrbljujoče, kadar se pojavlja skupaj z drugimi simptomi, kot so: nepojasnjena izguba telesne teže, kronična utrujenost, pogoste modrice ali krvavitve brez razloga. V takšnih primerih zdravniki priporočajo čimprejšnji obisk osebnega zdravnika.

Simptom prizadene vse ne glede na spol ali starost

Nočno potenje ni omejeno le na ženske. Pojavlja se tudi pri moških in mlajših osebah, zato ga ne gre pripisovati zgolj staranju ali stresu.

Od vlažnih rjuh do diagnoze

Pregled posteljnine zjutraj se morda zdi nepomemben, vendar lahko prav ta podatek vodi do zgodnjega odkritja bolezni. Zgodnja diagnoza pogosto pomeni več možnosti za uspešno zdravljenje.

Zgodnje ukrepanje rešuje življenja

Čim prej nepojasnjeno nočno potenje vzamete resno, tem večja je možnost, da bolezen odkrijete v zgodnji fazi, takrat, ko je zdravljenje najučinkovitejše. Če se simptom ponavlja, ne odlašajte in poiščite strokovni nasvet.

zdravjeraknočno znojenjespanje
