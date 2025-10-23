Zdravniško opozorilo: Zakaj kapsule z omega-3 maščobami ne prinašajo enakih koristi kot ribe

Strokovnjaki za prehrano opozarjajo, da jemanje prehranskih dopolnil z omega-3 maščobnimi kislinami ne more nadomestiti uravnotežene prehrane.

Kljub temu da skoraj polovica odraslih redno posega po različnih dodatkih, raziskave kažejo, da njihovi učinki na zdravje pogosto ostanejo minimalni.

Strokovnjaki poudarjajo, da je jemanje kapsul sicer preprostejše od spremembe prehranskih navad, vendar mnogi ob tem vztrajajo pri nezdravem življenjskem slogu, slabi prehrani, pretiranem uživanju alkohola, pomanjkanju spanja in telesne aktivnosti. Takšni dejavniki dolgoročno bistveno bolj vplivajo na zdravje kot posamezen dodatek.

Novejše klinične raziskave so pokazale, da prehranska dopolnila z omega-3 ne zagotavljajo enakih koristi kot uživanje rib. Kljub obljubam o zmanjšanju tveganja za bolezni srca, raka in prezgodnjo smrtnost, rezultati kažejo, da kapsule preprosto ne delujejo tako učinkovito kot naravni viri omega-3 maščob.

Ko so bili rezultati objavljeni leta 2018 v ugledni znanstveni reviji The New England Journal of Medicine, so pokazali: Omega-3 dopolnila niso pomembno zmanjšala tveganja za glavni srčno-žilni izid (srčni infarkt, možganska kap ali smrt zaradi srčno-žilne bolezni).

Ugotovili so le majhno zmanjšanje tveganja za srčni infarkt pri osebah, ki ne jedo rib redno, vendar to ni bilo dovolj, da bi priporočili dodatke celotni populaciji.

Tudi vitamin D3 ni pokazal bistvenih učinkov na zmanjšanje tveganja za raka ali bolezni srca.

Omega-3 maščobne kisline sicer dokazano prispevajo k zdravju srca, zmanjšujejo vnetja v telesu ter izboljšujejo stanje kože in oči. Pomembne so tudi za nosečnice in doječe matere, saj pomagajo pri razvoju otrokovega živčnega sistema.

Zdravstvene smernice priporočajo uživanje vsaj dveh porcij rib na teden, od tega eno porcijo mastnih rib, kot so losos, skuša ali sardine. Tisti, ki rib ne jedo, lahko omega-3 dobijo iz lanenih semen, chia semen, orehov, soje ali špinače.

Prehranska dopolnila z omega-3 niso čudežna rešitev. Najboljši učinki na zdravje še vedno prihajajo iz uravnotežene prehrane, bogate z naravnimi viri hranil.